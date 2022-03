VIDEO: Pekařkou týdne se stala Lucie. Uchvátila dortovými lízátky

Prvním úkolem, které ho se soutěžící měli zhostit, bylo upečení tvarožníku, tedy kulatého dortu s pečeným základem. Ale jen na soutěžících bylo, jak popustí uzdu své invenci a jak ho nazdobí.

Rozhodčí Míša Landová připomíná, že základem by mělo být křehké, například linecké těsto. Josef Maršálek se obává, že dorty s vysokým obsahem tvarohu mohou být někdy i „dusivé“. „Takže doufám, že se při ochutnávání neudusím,“ připomíná.

Zajímavé byly i medailonky jednotlivých účastníků soutěže. U každého tak vidíte, nejen čím se živí, ale i jaké mají záliby a jak obecně přistupují k životu. Třeba že Jana farmaří a fyzičku si udržuje vytrvalostním běháním, anebo že Martin je auditor a účetní, který chystá dort s použitím rozinek v rumu a vanilky.

Největším nepřítelem většiny soutěžících se nakonec ukázal čas. Řada dortů byla sice chuťově ucházejících, ale korpus i tvarohová náplň byla nedopečená.

Je to problém, když pekař přijde k troubě, která se chová jinak než v jeho domácím prostředí a vždy trvá nějakou dobu, než se s ní sblíží. Ale v průměru nelze říci, že by moderátoři Tereza Bebarová a Václav Kopta a spolu s nimi i porotci zaznamenali nějaký výrazný výbuch.

Peče celá země Soutěž můžete sledovat každou sobotu po dvacáté hodině, v repríze ve středu po obědě nebo na iVysílání.

Domácí houstičky a rohlíčky patří mezi výzvy, které vypadají sice obligátně, ale jak je vidět, i přes jednotnou recepturu se s nimi srovná každý jinak. I sami soutěžící nemohli pochopit, proč některé pečivo působilo slaněji a jiné ne. Občas selhala technika motání rohlíků a u housek i technika pečení tak, aby bylo pečivo hezky do křupava vypečené. V této kategorii dominovala vítězka minulého týdne Jana.

Kreativní výzva by měla odhalit, jaký cukrářský duch dříme v každém soutěžícím. Dortová lízátka jsou kategorie, ve které se může téměř vše.

Takže každý soutěžící dostal za úkol upéct pět druhů lízátek, každé jiné chuti. Často se dělají ze zbytků dortových korpusů, třeba jako když je před časem předváděla v pořadu na Primě Božské dorty Markéta Krajčovičová.

Tato výzva není snadná, proto dostali soutěžící čas na domácí přípravu. I když přiznali, že úkol pro ně není jednou velkou neznámou, protože něco podobného doma vyrábějí. Většinou se ovšem kolem nich sesypou děti a smlsají výrobu dřív, než dojde do konečné fáze.

Výhodou lízátek je to, že cukráři umožní spotřebovat veškeré zbytky z výroby korpusů nebo krémů. Mohou být pečená i nepečená. Umožní cukráři rozlétnout se na křídlech fantazie, jak tvrdí Josef Maršálek. V jediném lízátku tak dostanete všechno, co byste očekávali u dortu samotného, ať už je to korpus, poleva či náplň.

Při konečném hodnocení je vidět, jak nesnadné je zprůměrovat výsledky jednotlivých úkolů aktuálního kola. Třeba Jana měla excelentní rohlíky, ale tvarožník se zase až tak nevyvedl. A tak nakonec kolo vyhrála Lucie, která uchvátila svými lízátky a ostatní úkoly zvládla tak, že nikde příliš nevybočila ze standardu.

A soutěž opustil už druhý muž. Podle Maršálka Martin už dosáhl svého limitu. A Lucie? „Jsem šťastná, už aby to viděly moje babičky, ty si z toho sednou na zadek“.

A ještě malý bonus od Lucie. Její osvědčený:

Pavlova dort

Ingredience:

300 ml bílků (z asi 8 vajec)

400 g jemného krupicového cukru

2 lžíce vanilkového pudinku, prosátého

2 lžičky bílého vinného octa

Na dokončení:

750 ml smetany ke šlehání 40%

500 g mascarpone

250 g malin a borůvek nebo makronek, co uznáte za vhodné

2 lžičky cukru a rumu

Postup:

Bílky dáme šlehat na maximální rychlost. Po pěti minutách přidáme zbylé ingredience a necháme šlehat, dokud sníh nebude pevný a lesklý. Poté uděláme 4 stejně velká kolečka ze sněhu na pečící papír.

Troubu předehřejeme na 110 °C horkovzduch, sněhová kolečka dáme do trouby a teplotu stáhneme na 90 a sušíme dvě a půl hodiny. Potom troubu vypneme a neotvíráme alespoň 4 hodiny, dokud vše nevychladne.

Na krém vyšleháme v jedné míse šlehačku a v druhé mascarpone s trochou cukru a rumu. K vyšlehanému mascarpone přidáme půlku vyšlehané smetany.

Tuto kombinaci dáme na první dvě patra, poté už Pavlovu promazáváme jen šlehačkou. Na vrchní patro také naneseme trochu šlehačky a dozdobíme ovocem. Do šlehačky žádný cukr nepřidáváme, korpus je dostatečně sladký sám.