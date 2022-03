Porotce Peče celá země nadchla perníková šmoulí vesnička i skleník

Ořechové indiánky od Markéty Tomáškové Starý rodinný recept babičky Dobromily Ingredience na korpus: 130 g másla, 200 g cukru krupice, 5 polévkových lžic holandského kakaa, 3 vejce, 250 ml mléka, 1 kávová lžička jedlé sody, 250 g polohrubé mouky a 100 g mletých vlašských ořechů. Na krém 150 g másla a 50 g Nutelly, a na dokončení 200 g tmavé čokolády a 1 kávová lžička olivového oleje. Máslo, cukr, kakao a žloutky utřeme do pěny. Přilijeme mléko a rozmícháme. Mouku a sodu prosejeme a přidáme k ní ořechy. Tuto sypkou směs zašleháme do základu. Z bílků ušleháme tuhý sníh a lehce vmícháme do těsta. Hotové těsto rozdělíme do formiček ve tvaru polokoule, které jsme předtím vymazali sádlem a vysypali jemnou strouhankou. Nemáme-li formičky, použijeme košíčky na muffiny. Pečeme asi 15 minut v troubě vyhřáté na 180 °C. Na krém vyšleháme povolené máslo do pěny a přidáme Nutellu. (Případně lze použít jakýkoliv jiný oblíbený krém.) Došleháme a naplníme cukrářský sáček s hladkou špičkou. Vychlazené korpusy ze spodní strany ostrým nožem nařízneme do tvaru kuželu. Do polokoule stříkneme trochu krému a zaklopíme vyříznutou částí. Necháme ztuhnout. Poté namáčíme v čokoládě a nahoře zdobíme čtvrtkou vlašského oříšku.