VIDEO: Bílý řemeslný chléb, jako se peče ve Francii. Recept podle Aničky

Profesionální pekaře a cukráře Mirku van Gils Slavíkovou a Josefa Maršálka ovšem naprosto uchvátil už na pohled krásný řemeslný chléb s ořechy, medem a brusinkami, který upekla soutěžící Anička. Chuťově byl podle nich nejlepší.



Anička prozradila, že peče chléb moc ráda, protože je to otázka pár surovin, a výsledek se nedá s tím kupovaným vůbec srovnat. „Doma peču chléb pouze já. A pokud ho upeču a rozdám rodině, tak už jiný nechtějí. Stačí ho naplnit ořechy, bylinkami a pokaždé si můžeme pochutnat na jiné variantě. Nad domácí chléb prostě není.“ Její recept můžete vyzkoušet.

Řemeslný chléb s ořechy, medem a brusinkami podle Aničky

Ingredience potřebné na těsto:



450 g hladké mouky

tři čtvrtiny kostičky droždí

2 čajové lžičky soli

půl šálku sušených brusinek

půl šálku vlašských ořechů

1 a půl šálku vlažné vody

2 polévkové lžíce medu

Mouku a sůl dejte do robota, promíchejte, rozdrobte droždí, přidejte vodu, brusinky, ořechy, med a vypracujte nelepivé těsto. Dle potřeby přidejte mouku a na vále vypracujte. Pak těsto přemístěte do moukou vysypané zapékací mísy nebo ošatky, přikryjte a nechte zhruba 30 minut kynout.

Takto přicházel na svět Aniččin řemeslný chleba v 7. díle soutěže Peče celá země.

Poté těsto ještě jednou vypracujte, vytvarujte chléb a dejte znovu do zapékací mísy ještě asi na 15 až 20 minut dokynout. Poté překlopte na plech s pečicím papírem a necháme ještě chvilku kynout. Povrch lehce rozřežte žiletkou do zvolené dekorace, potřete vodou se solí a dejte péct do předehřáté trouby na 200 °C zhruba na 40 minut. Do spodní části trouby vložte nádobu s vodou.

Chléb můžete servírovat s bylinkovým máslem, které snadno připravíte ze 125 gramů změklého másla a směsi čerstvých bylinek (petrželka, pažitka, tymián, medvědí česnek, koriandr, výběr je na vás) a špetky soli.

Máslo smíchejte s nasekanými bylinkami a osolte. Do potravinářské folie zabalte kousek hotového másla a natlačte do libovolného vykrajovátka na cukroví. Uhlaďte a dejte ztuhnout do lednice. Po ztuhnutí máslo nakrájejte na plátky a krajíc chleba dozdobte.

Chléb může mít tisíce podob. Pokud ho doma také pečete, jaký je ten váš nejoblíbenější?