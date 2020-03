Upečte rohlíky nebo chleba a pochlubte se jimi, nejlepší recepty ukážeme

, aktualizováno

Proč chodit do obchodu pro základní pečivo a vystavovat se možné nákaze, když si ho lehce můžete upéct i doma. Je to vlastně i jistá forma sportu. Ne všechny první pokusy se povedou, ale stálým tréninkem se dostaví výsledky. Pochlubte se a pomozte těm, co teprve začínají.