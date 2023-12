Chci vařit, snil jsem o tom celý život, říká v Rozstřelu nový Masterchef

Co kromě vítězství v soutěži spojuje oba mladé muže? Klidného, rozvážného a nenápadného Honzu, kterého do soutěže přihlásila dospívající dcera, a nakažlivě se smějícího, bývalého hokejistu, ale i psychoterapeuta Romana?

Oba se profesně věnují osobnímu rozvoji a jsou přesvědčeni, že k vítězství je dovedla především vědomá práce na sobě a chuť učit se novým věcem. Mají toho tedy společného víc, než by se na první pohled mohlo zdát.

Čerstvý letošní vítěz Honza poznal svět luxusních restaurací v době, kdy pracoval jako jejich manažer. Aktuálně se živí jako instruktor Wim Hofovy metody, protože poměrně radikálně změnit svůj životní styl. Teď má šanci splnit si sen a do kuchyně a ke gastronomii se vrátit.

Hned na úvod rozhovoru oba vítězové probrali s moderátorkou Monikou Zavřelovou – která pečlivě sledovala jak letošní ročník soutěže, tak ten „covidový“ roku 2020 – jaká je ohromná úleva, když na všetečné otázky ohledně aktuální řady soutěže člověk může konečně komukoli říct, že vyhrál.

Vítězství Honzy a Romana dělí tři roky – co je pro jednoho čerstvá záležitost, to jsou pro druhého vzpomínky na to, co se po vítězství odehrávalo a jak mu to změnilo život. Také to jsou tři roky, během nichž Roman Staša sbírá zkušenosti jako známá tvář pohybující se čas od času v šoubyznysu. Honza Albrecht – který dokázal letošní finále soutěže pěkně zdramatizovat – stojí na počátku této cesty. Zatím má jasno v tom, že chce vařit, vařit a vařit.

Honza v soutěži začínal velmi nenápadně, ale výrazně se zlepšoval. Postupně porotě dokazoval svůj talent a uváděl ji často v naprosté nadšení. Například když ji nakrmil skvělými dršťkami.

Nebo když v semifinále připravil kambalu s krvavým jelitem.

Honzovi také třeba jen o fous utekla výhra v oblíbené výzvě o nejlepší bagetu, která bude stát za to, aby se prodávala v síti bageterií pod jménem daného finalisty. Zcela pochopitelně si to soutěžící považují za čest. Aktuálně si tak můžete zajít na bagetu podle receptu Kuby, který neváhal a rozemlel do ní kachní prso i s kůží, takže podle poroty dosáhl úžasné chuti. Právě s Kubou – a Terkou – se Honza utkal ve středečním finále na TV Nova.

A podobně v roce 2020 vyhrála se svou bagetou Pavlína Lubojatzky, s níž se pak Roman Staša utkal ve finále o titul Masterchef a výhru půl milionu korun. Letos už se soutěžilo o 2,5 milionu. Co má vlastně Honza s výhrou v plánu?

A dál…?

Povídání Honzy a Romana o jejich zkušenostech z natáčení Masterchefa je poměrně strhující – pro ty, kteří jejich cesty soutěží sledovali. Už proto, že natáčení jedné zhruba hodinové epizody trvá ve skutečnosti dva dny. Poslechněte si v Rozstřelu, zda je podle nich sestřih manipulativní nebo jsou jednotliví soutěžící prezentováni opravdu věrně a jejich vyobrazení sedí.

Honza v rozhovoru prozradí i to, jak se mu podařilo nenechat se během soutěže rozhodit, ať se dělo cokoli. Co všechno během soutěže do sebe okolo jídla nasál a naučil se jen na základě toho, že poslouchal, o čem se baví porotci jako špičkoví šéfkuchaři, případně si od nich nechal během vaření poradit? „Ti kluci se baví pořád o tom jídle. A když to posloucháš, fakt se tam dá načerpat neskutečný množství informací. A hlavně se tam za krátkou dobu dá naučit neuvěřitelný množství věcí,“ má naprosto jasno.

Roman Staša má podobnou zkušenost, vnímal to prý během soutěže podobně. A vlastně ho právě jeden z porotců nasměroval k tomu, co dělá dnes. „Když uděláš skvělý jídlo, tak si ho budu pamatovat dva tři měsíce, maximálně rok. Ale ten zážitek, který z toho jídla budu mít, si budu pamatovat možná celý život,“ řekl mu prý jednou kuchař tělem i duší, porotce Honza Punčochář.

Tato jeho slova má pořád v hlavě a svým způsobem ho přivedla k tomu, co dnes dělá v rámci svého projektu Bez adresy – jezdí k lidem domů a na základě svého vaření, osobního přístupu, příjemné hudby, dobrého jídla, chutí a vůní se jim snaží připravit opravdový a nezapomenutelný zážitek. Bonusem pro něj je, že si tak vlastně dělá hluboký sociologický průzkum českých rodin. „Jednou to sepíšu. Ale vydá se to až poté, co umřu,“ směje se.

Oba říkají, že v jejich cestě za vítězstvím by se dalo najít hodně průsečíků, a proto je do úspěšného konce možná dovedlo něco podobného. Jaký příběh začne po svém vítězství sepisovat Honza Albrecht, to se teprve uvidí. Zatím mají oba jasno, co plánují v kuchyni na Vánoce. A i v tom se shodli.