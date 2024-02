Dokážu všechno, začal jsem věřit sám v sebe, říká vítěz Masterchefa

Jan Albrecht o výhře, vaření i plánech

JAK NALOŽÍM S VÍTĚZSTVÍM

Už před lety jsem si říkal, že bych rád kombinoval různé práce, aby mě pořád každá bavila. Rozhodně chci zůstat instruktorem Wim Hofovy metody. V běhu je několik projektů z gastro oboru. Chystám se rozjet společnost na zážitkový catering nebo podrobného průvodce po restauracích.

Jan Albrecht Zvítězil v sedmé řadě oblíbené kulinářské soutěže MasterChef Česko, jejíž finále sledovali televizní diváci před Vánocemi. Získal za to dva a půl milionu korun. Živí se jako instruktor Wim Hofovy metody založené na správném dýchání, pobytu v chladu a meditaci s cílem zlepšit imunitu, náladu a odbourat stres. Žije v Mladé Boleslavi.

PROČ OBJÍŽDÍM ČESKO

Přišlo mi neuvěřitelné, kolik lidí mi napsalo a gratulovalo. Já se rozhodl, že za nimi vyrazím, takže vznikl spontánní nápad, že v následujících měsících objedu Česko, restaurace a budu v nich naživo vařit. Takové poděkování fanouškům.

CO UDĚLÁM S PENĚZI

Nejsem typ, co byl je rozfofroval. Můžou mi takzvaně krýt záda a dopřát možnost být trochu svobodnější, kreativnější a neohlížet se jen na výdělek. Můžu investovat do sebe, do vzdělání. Můžu si třeba domluvit neplacenou stáž v nějaké skvělé restauraci.

KOLIK MÁM DOMA KUCHAŘEK

Páni, ani nevím. Možná kolem stovky. V knihkupectví si v nich vyloženě rochním. Miloval jsem je už jako malý. Ještě jsem neuměl číst, ale už jsem hltal obrázky jídel. Stejně tak sleduju pořady o vaření. Vaření je odmalička moje velká vášeň především díky babičce, která se živila jako kuchařka.

20. prosince 2023

PROČ NEJSEM KUCHAŘ

Otázka, která se nabízí, že? Po gymplu jsem v gastru dlouho dělal. Nejdřív jako číšník. Do kuchyně mě to táhlo, ale rozhodovala i skutečnost, že na place prostě máte víc peněz. Roky plynuly, já povýšil do manažerských pozic a svoji práci miloval, než to přerostlo mez únosnosti.

JAK JSEM VYHOŘEL

Bavíme se o době zhruba před šesti lety. Dělal jsem manažera restaurace a práce mě úplně pohltila. Postupně jsem jednal tak nějak nevědomky, automaticky. Až jsem přestal mít z věcí radost, odpojil jsem se od rodiny a začal vršit chyby, aniž bych si uvědomoval, že jejich příčinou jsem jen já. Pak mi přišla do života Wim Hofova metoda a pomohla mi srovnat se a zklidnit.

MŮJ NEJVĚTŠÍ KONÍČEK

Jízda na silničním kole je náročná a bolí, ale je to moje velká meditace. Ročně najezdím zhruba sedm tisíc kilometrů. Pravda, loni to bylo slabší, ale letos už zase pojedu bomby.

V ČEM MĚ SOUTĚŽ ZMĚNILA

Nikdy jsem nic nevyhrál, ani jako kluk ve sportu. MasterChef mi ukázal, že můžu být první. Začal jsem proto věřit sám v sebe.

13. prosince 2023

Lillien o vaření s tátou a unikátním studiu

KDY JSEM TÁTU POPÍCHLA

Když jsme se dívali na předchozí řady soutěže, táta u televize sem tam rozumoval. Až jsem mu řekla, aby se místo řečí, co jiní dělají špatně, přihlásil a ukázal, jak se to dělá. Takhle jsem několikrát něco utrousila. Nejdřív se ošíval a nepřihlásil se hned do další série, ale pak usoudil, že nemá co ztratit.

Lillian Albrecht Na prvenství svého táty v MasterChefovi má zásadní podíl. Byla to právě ona, kdo ho ponoukl a přesvědčil, aby se přihlásil. „Když vyhrál, byla jsem radostí úplně bez sebe,“ říká Lilli, která prvním rokem studuje na střední expediční ScioŠkole s netradičně pojatou výukou. Miluje tanec a zpěv. Má jedenáctiletého bratra Teodora.

JAK JSME ZVLÁDLI MLČET

Soutěž byla předtočená, finále se konalo v květnu. Celá rodina jsme museli podepsat mlčenlivost. Dost jsem se bála, že se prořeknu, ale nestalo se. Spolužáci vyzvídali hodně, ale já vždycky nasadila poker face. Vždyť bych jim zkazila překvapení. Všichni jsme to vydrželi. (Jan: Člověk si musí uvědomit, že prořeknutím by zhatil práci spousty lidí, kteří za soutěží stojí.)

NAKOLIK MĚ BAVÍ VAŘENÍ

Jako malá jsem tátu ráda pozorovala a hodně se od něj naučila. Při soutěži mu psala hromada lidí, že by rádi nějaké recepty. Začali jsme proto dělat videorecepty. Zvládnu navařit i napéct. Jsem ráda, že se o sebe dokážu bez problémů postarat. Za vyloženě nadšenou kuchařku bych se ale neoznačila.

29. listopadu 2023

JAKÝ MÁME S TÁTOU VZTAH

Vždycky jsme si byli hodně blízcí. Jsme spíš kamarádi. (Jan: Troufám si říct, že jsme si kouči a motivátory navzájem. Už dávno nejsem v roli radila jenom já. Kolikrát musím dát Lilli za pravdu. A při MasterChefovi mě podporovala neskutečně.) Taťkův přístup k soutěži, do které dal úplně všechno, je pro mě inspirující.

V ČEM JSME STEJNÍ

Jsme docela náladoví. (Jan: A taky trochu bordeláři.) No tati... Nesouhlasím. Bordelář je brácha, já určitě ne. (Jan: Dobře, tak jinak. Dejme tomu, že ani jednoho z nás zrovna nepřitahují běžné činnosti jako mytí nádobí.)

PROČ MĚ BAVÍ ŠKOLA

Lepší jsem si vybrat nemohla. Tři týdny máme online výuku, která mi maximálně vyhovovala už za covidu, a čtvrtý týden trávíme mimo domov a bez internetu na expedici s určitým tématem. Nedávno jsme byli na expedici divadelní, kterou jsme zakončili svým představením. Díky téhle formě výuky mám dost času věnovat se i jiným věcem.

MOJE NEJVĚTŠÍ KONÍČKY

Od tří let zpívám. Když má táta dýchací workshopy k Wim Hofově metodě, doprovázím je živým zpěvem. Ještě radši mám tanec, konkrétně contemporary, fusion a street dance. Navštěvuju otevřené lekce v Praze a učím mladší děti na taneční škole mojí mamky. Kdybych se tanci, zpěvu a vzdělávání dětí jednou mohla věnovat i pracovně, byla bych úplně spokojená.