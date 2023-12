Terka, Kuba a Honza. Tři finalisté se utkali o titul Masterchefa

Poslední kolo začalo pro soutěžící studenou sprchou. Dozvěděli se, že musejí jako obvykle vytvořit předkrm, hlavní jídlo a dezert, jenže když se po hlavním pokrmu sečtou body, účastník s nejmenším součtem je mimo hru. Takže přijde taková smrtící vyřazovačka uprostřed soutěže s cílem zúžit konečné finále na konečné dva soutěžící.

Terka podávala během celého finále nejrovnoměrnější výkony, pro mnohé diváky tak byla jasnou favoritkou. Ale ani ona se nevyhnula stresovým situacím.

Třeba když se pokoušela uvařit chobotnice na předkrm během hodiny, když to běžně trvá čtyřnásobek času. I když si zvolila za pomocníka tlakový hrnec, dlouho se jí ho nepodařilo natlakovat. Porotci jenom kouleli očima, i když nakonec při hodnocení brali své výtky zpět.

Zato Honza byl trochu jiný typ. Pro něj bylo vaření jakousi vzpomínkou na dětství, na chutě, které si kdysi užíval.

A Kuba? Velký rváč, který se pro finále Masterchefa rozhodl jako předkrm uvařit českou kulajdu. Což uvedlo porotce do nemalých rozpaků. Jenže když ji pak při hodnocení přinesl na stůl, byli naprosto spokojeni a ocenili, že si stojí za svým a předvedl své milované jídlo ve vší dokonalosti.

Kdo zmeškal premiéru Strhující finále můžete sledovat na Voyo nebo ve čtvrtek na Nově v 9:20.

To Honza si to trochu pokazil tím, že své zamilované kedlubny málo dochutil. A to se nakonec odrazilo na průběžném hodnocení, kdy Honza ztrácel za vedoucí Terkou pět bodů.

Jak z toho ven? Jedinou cestou podle poroty bylo uvařit hlavní chod tak skvěle, aby ztrátu dorovnal. To se mu nakonec podařilo a přivedl tím soutěž do patového okamžiku, kdy měli druhý a třetí stejně bodů. Takže se neukázal bezpečně vypadávající člen týmu a porotci museli zalistovat v pravidlech a poslat do finálového dezertového rozstřelu všechny tři finalisty.

Dezerty jsou slabou Kubovou stránkou, proto si moc nevěří, ostatně porotci ho za ně kritizovali po celou dobu soutěže. Jenže když předvedl svůj finálový výrobek, sedli si obrazně na zadek. Jako by bojoval z posledních sil a vydal ze sebe to nejlepší.

Terka znovu zažila mírný fail, i když neúmyslný, kdy se s kolegou „prali“ o šokové zchlazení surovin a její tácek zůstal venku. Byla tak nejistá, zda se její pusinky stačí zchladit do doby podávání. Porotu uchvátil pepř, který obsahovaly, Přemka Forejta dokonce přinutil zamýšlet se nad pokrmem, který právě konzumuje.

A nakonec opět Honza, který se znovu vracel do dětství a vzpomínal na jahody se zakysanou smetanou a vůni bezu. Vzpomínku přetvořil do dezertu, který prezentovali porotci jako marinované jahody s mraženým krémem ze zakysané smetany, gelem ze šťovíku a smaženým bezem.

Porota velmi ocenila, jak přistupuje a přemýšlí o jídle a dokáže staré chutě přetvořit do nové podoby. Navíc ocenila jeho růst během celé doby trvání soutěže.

Po samých obdivných výkřicích bude nesmírně obtížné při tak vyrovnaných bodových výsledcích určit konečného vítěze. A nakonec se Masterchefem Česko stal Honza. Ten, který po předkrmu začínal s bodovou ztrátou, ale nakonec dokázal finišovat a zmocnit se vytoužené trofeje.