Souboj nejlepších ukázal, jak MasterChef mění amatéry v profesionály

Z výherkyně titulu MasterChef Česko 2019 Kristíny Nemčkové je devatenáctiletá mladá dáma, která si jde cílevědomě za svým snem. V Praze má za sebou mj. stáž v restauraci Aromi, především ale od září studuje v Londýně prestižní gastronomickou školu Le Cordon Bleu.

Roman Staša, loňský nositel titulu MasterChef Česko 2020, na sobě také maká. A spolu s porotcem MasterChefa Česko Janem Punčochářem spolupracují na šéfkuchařově menu v Honzově restauraci U Matěje.

Úkol v duelu dvou nejlepších byl jasný. Měli 75 minut na to, aby připravili jídlo, které přesně vystihne, kam se od výhry v soutěži v kuchyni posunuli. Roman si je naprosto jistý, že se v oboru posouvá dál a dál, Kristína to vnímala dokonce jako osobní zkoušku. Kdo z nich byl nakonec lepší?

Kristína se šunkou kontra Roman s holubem

„Já si jdu opravit šunku,“ odvětila Kristína porotcům s úsměvem na dotaz, co bude vařit. Právě na slepé ochutnávce šunky totiž Kristína ze soutěže vypadla a nedokázala si s ní poradit ani ve vyřazovací výzvě. Naštěstí se ale při druhé šanci dokázala do soutěže vrátit.

12. června 2019

Aby zkřehlo, Kristína již uvařené šunkové koleno ještě podusila, a kromě jiného si připravila i crumble z vysmažené cibulky a vyškvařené slaniny, nakonec vše zastrouhala křenem. K tomu pyré. „Samozřejmě to vnímám i jako osobní zkoušku,“ přiznala Kristína během vaření.

Roman Staša v soutěži proslul jako neuvěřitelný střelec, který se žádné výzvy nebojí. Kdykoliv měl uvařit z ingrediencí, které často viděl poprvé v životě a respekt by před nimi měl i leckterý profík, příjemně porotu překvapil. Během soutěže úroveň svého vaření neuvěřitelně posunul.

3. listopadu 2020

Ovšem z Kristíny měl Roman vždycky respekt. Proto se rozhodl i v souboji zariskovat a opět uvařit z foie gras, jako při finálovém menu. Ve spižírně si vybral jako základ holuba a rozhodl se jeho maso kombinovat právě s tučnými husími či kachními jatýrky a jemnou fáší z kuřecího masa a pórku, což ještě zabalil do bránice, která vypadá jako jakási síť.

A rozhodl se připravit maso ve vakuu, tedy metodou sous-vide. Sice trochu zápasil s vakuovačkou, učí se s ní teprve pracovat, ale Kristína mu se zavakuováním pomohla. A Roman během přípravy jídla pořád přemýšlel, jak ho ještě vylepšit, protože Kristínu bral jako opravdu silného soupeře, proti němuž má minimální šanci. Nicméně chtěl svůj titul obhájit a moc si vaření užíval, příjemně mu to připomnělo soutěž.

12. června 2019

Co bude stačit na řád zlaté vařečky?

Šunka z vepřového kolena s anglickou hořčicí, crumblem z cibulky a slaniny, zastrouháno křenem. V čem viděli porotci po ochutnání šunky největší pokrok Kristíny od její účasti v soutěži? „To, jak jste zapracovala na vlastní chuti. To je jídlo, které když jsem ochutnal, tak bych to tipoval na nějakého vyvařeného zkušeného profesionálního kuchaře. A ta omáčka je naprosto famózní,“ pochválil ji Radek Kašpárek. „Máš nakročeno dostat se hodně daleko,“ řekl jí Přemek Forejt. A Kristína zářila, měla obrovskou radost, že pokud má prohrát, tak se ctí. Před porotci zůstal prázdný talíř.

4. listopadu 2020

Roman byl přesvědčen, že Kristína vyhraje, obdivuje ji. Nicméně holuba s foie gras připravil, jak nejlépe dovedl. A že holubí maso není na přípravu vůbec jednoduché: nesmí ztvrdnout, ale zůstat křehké a jemné.

„Tohle už je jídlo hodné profesionálního kuchaře, tak jsem zvědavý, jak se ti to povedlo,“ konstatoval Jan Punčochář, než společně s ostatními porotci řízli do holubího masa tak, aby krásně vynikla mozaika s fáší a foie gras. A vyšlo to parádně. „Francouzská klasika. Vypadá to jako kus stehna, ale uvnitř jsou všechny ty chutě,“ pochválil ho Forejt, podobně jako Kašpárek i Punčochář.

Roman byl z pochvaly nadšený. „Rozhodně bych neřekl, že jsem měl strach. Tento pocit jsem nepocítil, ani když jsem soutěžil. Takže v této situaci to rozhodně nebyl strach, ale spíše velký respekt k dovednostem Kristíny. Sám jsem doufal, že udělám dobré jídlo a neudělám si ostudu. To pro mě bylo úplně nejdůležitější,“ okomentoval své pocity.

Šunkové koleno s křenem, celerem a jablíčky podle Kristíny Nemčkové, MasterChefa Česko 2019 Holub s foie gras a pórkovým pyré podle Romana Staši, MasterChefa Česko 2020

A komu z těch dvou tedy nakonec připnuli porotci na prsa zlatou vařečku? „Nic tak dobrého jsem v životě nejedl,“ konstatoval Forejt s tím, že to musí říct jak Kristíně, tak Romanovi. Držiteli řádu zlaté vařečky a hrdými obhájci svého titulu MasterChef Česko se tak stali oba dva, zasloužili si to. „Opravdu jsme nevěděli, které jídlo je lepší,“ dušovali se porotci.