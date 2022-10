Ušetřit se dá na masu. Znovu bude svátečním jídlem, míní food bloger pan Cuketka

Videorecepty s podtitulem skromná kuchyně jste začal zveřejňovat už v roce 2018, kdy jsme netušili nic o covidu ani o válce na Ukrajině. Co vás k tomu tehdy vedlo?

Byl jsem asi trochu unavený z psaní o jídle, respektive o sofistikovaném jídle, u kterého už šlo víc o kuchařskou exhibici než o stravování samotné. Bylo to přehnané a cítil jsem na sobě, že už mě nebaví připravovat recepty z nedostupných surovin, kdy si člověk musí vzít den volna, aby je vůbec sehnal, a pak je ocení zase jen nějací foodies (horliví gastronomičtí nadšenci, pozn. red.), což už s běžnou realitou nemělo nic společného. Zároveň jsem si v té době vyhledával spoustu témat souvisejících s klimatickou změnou, udržitelností a podobně, a když jsem si to všechno poskládal dohromady, celý ten povyk a nekonečně přearanžovaná jídla absolutně odtržená od reality, přestalo mi to dávat smysl. Takže primárním impulzem byla vlastně moje vlastní sebereflexe a potřeba vrátit se na zem. Přitom chci ovšem ukázat, že levný neznamená laciný.

Určitě bych se vykašlal na různé doplňky stravy, ty jsou naprosto nesmyslné. Zdravý jídelníček se dá úplně v pohodě poskládat z běžných potravin.