Čeští kuchaři uvařili na mistrovství světa stříbrnou medaili

„Byli jsme hlavně zvědaví, jak se změnilo kulinářské umění po tom covidovém půstu, kdy se vařilo hlavně do krabiček, což právě neprospívá špičkové gastronomii,“ říká šéfkuchař Radek David, šéf českého reprezentačního týmu.

Podle jeho slov kuchaři v mezinárodním měřítku nijak nezakrněli a bylo vidět, že sami na sobě i tak pracovali. Odrazilo se to i na přísnosti poroty, kde hodnotilo padesát šest gastroexpertů reprezentujících dvacet osm národností.

Kromě estetiky, skladby menu, správné a profesionální přípravy i způsobu podávání pokrmů se porota prvně zaměřovala i na téma plýtvání potravinami a hodnotila celkový výkon kuchařů také podle produkce odpadu.

Přípravy na takovýto šampionát jsou velmi tvrdé. Práce začíná mnoho měsíců před samotnou soutěží, kdy se vymýšlí, komponují, vyvíjí a testují nové receptury.

„Každý z týmu má předem zadání. Například já jsem měl za úkol připravit osmichodovou mísu a čtyři předkrmy, z toho tři veganské. Je jedno, jaké si vyberete suroviny. Porotci pak na závodech porovnávají, jak to ten který kuchař pojal,“ popisuje David.

Složení týmu: Lukáš Paluska, manager, hotel Carlsbad Plaza – 4 různé fingerfoody včetně jednoho veganského

Radek David, kapitán, Aramark – 8porcová rybí mísa a 3 předkrmy včetně jednoho veganského

Tomáš Frištenský, Aramark, 5chodové degustační menu včetně jednoho veganského chodu

Lukáš Skála, cukrář Skála, 4 různé dezerty

Silvie Sulanská, cukrář Skála, 6 různých pralinek včetně jedné veganské

helpeři: Tomáš Horák – VIP agency cuisine, Patrik Lexa – InterGast, Lukáš Sedláček – Aramark

Pro závodníka to při tréninku znamená vymyslet jídlo, recepturu a stokrát ji předem uvařit a doladit tak, aby pokrm byl ve finále co nejlepší. Vzhledem k tomu, že porotci zároveň hodnotí nejen chuť a vzhled, ale také vyspělost kulinářské techniky, kterou kuchař použil, je to zároveň i jistá taktická strategie. Jestliže porotci uvidí vyspělost kuchaře a jeho schopnosti, přináší to další body do hodnocení.

„Kuchařské soutěže můžete přirovnat ke krasobruslení – nikdy neodhadnete, co na to řeknou komisaři, vždy je to poměrně subjektivní hodnocení. Kdybychom házeli pánví, tak kdo dohodí nejdál, ten vyhraje. Tady záleží na rozpoložení porotce, na jeho osobním názoru,“ smiřuje se David s pravidly.

Každý z kuchařů v týmu tvoří už součást sehrané party lidí, kterou soutěžení baví. I když mají své rodiny a závazky v práci, ve volném čase trénují, aby mohli pak jít a porovnávat se s mezinárodní konkurencí.

To je nutí neustrnout na svém „malém písečku“ a neustále se rozvíjet. Takže sotva se vrátili z mistrovství světa, už se – aspoň psychicky – začali připravovat na kuchařskou olympiádu, která se bude konat v roce 2024 ve Stuttgartu.