Vyčistit okapy, zkontrolovat komín a fasádu. Připravte dům na zimu

Žádný zahrádkář na podzim nezapomene na přípravu záhonků i trávníku. Méně důslední už býváme při kontrolách kotlů a radiátorů. Snad všechny firmy poskytující servis topení si na začátku topné sezony stěžují na přetížení.

Často ale zapomínáme připravit na zimu náš dům zvenčí. Následující měsíce přitom můžeme očekávat nejen nižší teploty, ale i více srážek. A tak bychom si měli dát pozor hlavně na místa, kde by mohla voda zamrzat.



Komín a střecha jsou základem

Pokud jste letos ještě nestihli pravidelnou kontrolu komína, měli byste to udělat právě teď. Každý majitel nemovitosti je povinen mít vypracovanou písemnou zprávu o provedení jeho čištění nebo kontroly od kominíka.

„Komín by se měl vymetat třikrát do roka a jednou za rok ho i stavebně zkontrolovat,“ radí Josef Pechlát, jednatel Kominictví Pechlát, který připomíná, že i zákon ukládá, aby alespoň jednou do roka viděl spalinové cesty kominík.

Sami můžeme zkontrolovat, jestli je zdivo komína pevné, nic se nedrolí a nejsou zde nějaké trhliny, do kterých by mohla zatékat voda a způsobit další poškození. Po razítku od kominíka se tak většinou ptá až pojišťovna, a to v případě, kdy už je oheň na střeše.

Pokud totiž majitel domu, který lehl popelem požárem od komína, nepředloží pojišťovně maximálně rok starou kontrolu, může se s pojistným plněním v plném rozsahu rozloučit.

„Dojde-li k požáru od komína, který poškozený uplatní u své pojišťovny, zkoumá se vždy příčinná souvislost mezi závadou na kouřovodu a vznikem škody nebo jejím rozsahem. Klientovi je pojistné plnění kráceno v případech, kdy je tato příčina škody evidentní a zjistí se současně, že porušil své povinnosti pravidelné údržby a kontrol. Je-li poškozený v objektu v nájmu, musí splnění svých povinností doložit majitel domu nebo pronajímatel,“ říká Eva Svobodová z pojišťovny Uniqa.

Když už budeme na střeše, určitě je vhodné alespoň pohledem zkontrolovat její stav. Uvolněná nebo prasklá taška by při zimních vánicích mohla způsobit hodně problémů.

Okapy a zase to listí

Během roku se v okapech nahromadí hodně nečistot a samozřejmě sem často během podzimu napadá listí. Větší množství srážek během zimy ale znamená i vyšší nároky právě na fungování okapů.

Navíc, také tady platí, že pokud by se v nich voda držela, nemůže odtékat. Při poklesu teplot pak zmrzne a může okapy poškodit.

„Mít doma veškeré vybavení k údržbě okapů se většině lidí nevyplatí, neděláme ji tak často. Ovšem balancovat ve velké výšce s koštětem na nepříliš stabilním žebříku může být opravdu nebezpečné,“ říká Michal Švejcar, ředitel divize půjčovna Stavebnin DEK.

Je podle něj bezpečnější, ale i pohodlnější si půjčit vybavení pro práci v takové výšce. „Jednoduché lešení se dá půjčit zhruba za 200 korun na den a přibrat lze i tlakové čističe či fukary,“ nabízí bezpečné řešení Švejcar.

Seřídit a promazat okna i dveře

Ačkoli mají moderní okna velmi dlouhou životnost, řada majitelů se o ně zapomíná starat. Tím se připraví až o několik let jejich služby.

„Údržbu doporučuji provádět jednou za rok, předejdeme tak nákladným opravám v budoucnu, prodloužíme životnost oken a v některých případech také snížíme náklady na vytápění,“ vysvětluje Jan Lemberka ze společnosti Geus okna.

Připomíná, že součástí údržby by měla být kontrola všech pohyblivých částí, při které se namaže také okenní kování. K tomu postačí jedna kapka oleje do šicích strojů.

Zapomenout by se také nemělo na kontrolu těsnění mezi křídlem a rámem a běžné odstranění nečistot z odvodňovacích kanálků. Lze tak objevit i případná poškození a situaci zavčas vyřešit.

„V případě dřevěných oken je doporučuji dvakrát ročně přetřít houbičkou napuštěnou speciálním balzámem, čímž výrazně prodloužíte jejich funkčnost a životnost,“ dodává Lemberka.

Začátek zimního období je poměrně vhodným obdobím pro plánování pravidelného servisu oken, pokud si jej chcete objednat od jejich dodavatele. Stavební práce bývají během zimního období utlumeny, a tak mají firmy obvykle k dispozici i nějakou kapacitu navíc. Najít vhodný termín pro pravidelní roční servis tak bude v tomto období jednodušší.

Co s fasádou

Zdálo by se, že fasády si nemusíme všímat, ale není to tak docela pravda. „Fasáda tvoří jakýsi kabát našeho domu, pokud je poškozena, může pronikat voda až ke zdivu a způsobit jeho poškození,“ varuje Zdeněk Křivinka, majitel českého výrobce fasádních cihel z lehčeného betonu Stavoblock.

U domů s polystyrenovým zateplením je vhodné zkontrolovat, jestli ji někde neporušili ptáci, případně hlodavci. Pokud najdeme poškozené místo, měli bychom ho před zimou alespoň provizorně vyspravit a přetřít akrylátovou barvou, případně zajistit odbornou opravu.

„U betonových fasád či těch z lehčeného betonu stačí zkontrolovat, jestli není některá z cihel prasklá či poškozená,“ říká Křivinka a pokračuje: „Pokud nějakou najdeme, její výměnu zvládne i průměrně zdatný kutil. Lehčené betonové fasády můžete také před zimou očistit tlakovou myčkou.“

Chodníčky, cestičky a schodiště

Zapomenout bychom neměli ani na cestičky a chodníčky vedoucí k domu či kolem něj. I tady mohou být problémem praskliny, do kterých by mohla zatékat voda.

To platí i o venkovních schodech, kde bychom měli zkontrolovat i těsnost spár, abychom zabránili zatékání vody do jejich vnitřku. Zaměřit bychom se ale měli také na zámkovou dlažbu a pokud možno ji zbavit veškerého plevele, který jí prorůstá.

Pokud totiž budeme muset v zimě odhrabávat sníh, zbytky rostlin údržbu zbytečně ztěžují. Štěrkové cestičky je vhodné dosypat a jejich povrch alespoň trochu zhutnit.

A co uvnitř?

Během zimy obvykle trávíme v interiéru daleko více času než během teplých letních dnů. V době kovidové se přidává také problém u vícegeneračních domácností, které mají obavu z přenosu viru na své rodiče a prarodiče.

Na trhu se vynořilo hodně dezinfekčních přístrojů. Jde o takzvané germicidní UV lampy, které vyzařují ultrafialové záření ve spektru C (UVC) s vlnovou délkou světla 253,7 nm. Někteří výrobci nebo prodejci ho také ve snaze více ho přiblížit zákazníkům označují za virucidní.

Věra Melicherčíková z Národní referenční laboratoře pro dezinfekci a sterilizaci však na portálu BOZPinfo.cz upozorňuje, že není možné zaměňovat pojem sterility a dezinfekce. To proto, že někteří výrobci doporučují tyto přístroje pro sterilizaci zdravotních nebo potravinářských provozů.

Podle dostupných údajů však přispívají k desinfekci prostor a mohly by působit i na viry typu SARS. Záření deformuje strukturu jejich genetického materiálu a zabraňuje virovým částicím vytvořit si více kopií. Průzkumy stále probíhají, i když odborná kumunita dosud nedospěla k jednoznačnému závěru.

Jinak na to jde čistička vzduchu Sense Karla Semeráda, která se pyšní nálepkou jediné čističky s ULPA filtrem. Ten by měl zachytávat částice větší než 20 nm, tedy i částice viru SARS-CoV-2 vyvolávající onemocnění covid-19.