Dětský pokoj má být připraven na vše. Udržte v něm pořádek spolu s dětmi

Spousta hraček, spousta oblečení. Podívejte se jim spolu s dětmi čas od času na zoubek a naučte je třídit si své věci, vracet je na místo, pečovat o ně i poslat je dál.

Jak skladovat hračky pro děti?

Expertka na úklid a organizaci věcí v tom má jasno – především podle věku a bezpečnosti. Zatímco miminku stačí jeden boxík, z něhož mu hračky nabízíme, batole už se pohybuje po pokoji, může se postavit u nábytku a hrozí, že by se mohlo dostat někam, kde je to nebezpečné. „Na dosah batoleti umístíme měkké hračky akorát do ručičky. Mimo dosah pak hračky větší, těžší, náchylnější na rozbití – v tomto věku tedy organizujeme dle bezpečnosti.“

Praktický systém z Ikey, samolepky navrhla a vyrobila Bára.

U školkových dětí – a třeba i pár měsíců před nástupem do školky – už bychom měli věci v dětském pokoji podle Báry Borovské uspořádat podle kategorií: kostky, lego, puzzle, vláčky, panenky, autíčka. „Ideální je vymezit v dětském pokoji jedno místo, kde jsou všechny tyto hračky střední velikosti. Například nějaký ideálně variabilní nábytek, do kterého můžeme dát organizéry – znovu ideálně variabilní – aby vše rostlo s dítětem a jeho měnícími se hračkami,“ doporučuje jako máma, která se svými dětmi sama používá ten asi nejoblíbenější a nejběžnější systém z Ikey.

„Do jeho polic se perfektně vejdou organizéry o dvou velikostech – hluboký a mělčí – ten větší tedy lze používat například na Lego Duplo, menší na autíčka,“ popisuje Bára, která svým dětem každý z organizérů označuje nálepkou dané kategorie. „Vytvořila jsem je ve dvou barvách – černé a bílé – už celkem 50 druhů. To dětem výrazně usnadňuje úklid.“