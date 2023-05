Skříně prázdné, ale byt přeplněný věcmi. Zoufalé rodině pomohli profíci

Z bytu, který se měl stát pro rodinu s dětmi útulným a intimním životním prostorem, se opravdu poměrně brzy stalo místo zaplněné věcmi, které jako domov moc nepůsobilo. A mladá křehká maminka Noemi, která v bytě tráví s dětmi celé dny, a její manžel Ondřej – který se k nim vrací až večer po práci – se tu přestali cítit šťastní. Pro představu se podívejte na úvodní video.

A protože změna situace byla nad Noeminy síly (situaci jí komplikuje nejen péče o dvě malé děti, ale i její depresivní stavy), obrátila se na tým odborníků nového pořadu televize Prima nazvaný Do pořádku. Moderátorka Adéla Gondíková, organizátorka prostoru a věcí Bára, odbornice na úklid Monika a šikovný řemeslník Karel pak za pouhých sedm dní dokázali neuvěřitelné. Tedy společně s rodinou, jež se sama musela rozhodnout, kterých věcí se zbaví a které si ponechá. Což pro ně bylo samo o sobě ozdravným procesem.

Mimo jiné vytvořili jídelní kout, aby rodina nejedla na gauči v obýváku, v ložnici vytvořili hernu pro děti a Noemi vybudovali v obýváku pracovní kout a ve skříni v předsíni uspořádali vše potřebné pro její náročné kreativní koníčky, které jí pomáhají zahnat chmury a dělají jí tolik potřebnou radost. Mysleli samozřejmě i na Ondřeje, který tu našel zachovaný a vylepšený počítačový koutek.

Stačilo odhodlání, vůle, šikovné ruce a týden

Mladí rodiče měli po nastěhování se do bytu nepochybně dobrou vůli vytvořit si příjemný domov. Finančních prostředků neměli nazbyt, nicméně nakoupili bazarové skříně, organizéry a další úložné prostory a Noemi se pustila do uspořádávání věcí. Proto také tým profíků našel třeba dětské oblečení vzorně uspořádané v komodě a dospělácké ve skříni. Dál se ovšem nedostala.

Věci z dvoupokojového bytu čtyřčlenné rodiny Noemi a Ondřeje, vyskládané v hale. Úkolem manželů bylo se s polovinou věcí rozloučit a určit, zda je prodají, darují nebo pošlou recyklovat. Polovinu si mohli ponechat a vrátila se do přeorganizovaného bytu.

Většina prostoru ve skříních tak zůstala prázdná, přitom byly obě místnosti dvoupokojového bytu nejen sezonními věcmi, Noeminými rozdělanými kreativními projekty a hračkami zarovnané tak, že v nich nebylo k hnutí. Není divu, že z Ondřeje vypadlo, že se tam jako doma rozhodně necítí. To byl hlavní impuls, proč jeho zoufalá žena odborníky požádala o pomoc.

V první řadě tedy tým pořadu všechny jejich věci sbalil a odvezl do haly, kde je roztřídil na hromádky a pozval Noemi s Ondřejem, aby si vše v klidu prošli a rozhodli se, co si ponechají, a co prodají, co někomu darují a co vyhodí. Do bytu mezitím nastoupila odbornice na úklid Monika, organizátorka Bára a šikovný řemeslník Karel, aby změnili jeho uspořádání a připravili ho na návrat věcí, které rodina opravdu potřebuje.

Předem si samozřejmě nechali od mladého páru vysvětlit, jaké představy o uspořádání bytu mají a jaké jsou jejich specifické potřeby – už třeba vzhledem k nízkému věku jejich dětí. Z ložnice udělali klidnou místnost určenou jen na spaní, hraní pro děti a přestěhovali do ní skříň na oblečení pro celou rodinu.

Do skříně v předsíni narovnali spolu s Ondřejovým kutilským nářadím i Noeminy kreativní potřeby, od vyšívání po výrobu mýdel.

Do obýváku se pak vešla nejen pohodlná sedačka s televizí, ale i vysněný jídelní stůl pro celou rodinu. A zadní stěna pokoje se stala královstvím volného času obou rodičů. Dostatečně dlouhá stolní deska připevněná přímo na zeď pojmula jak Ondřejův počítač a tiskárnu, tak příruční skříňku pro Noemi a zbyla i dostatečná pracovní plocha pro její šití, vyšívání nebo jiné tvoření.