Kde chyběla ženská ruka a chlapa drtil sentiment, zavládly chaos a špína

Michal starší a Michal student, tedy zhruba před deseti lety rozvedený otec a jeho syn, bydlí v dvoupokojovém bytě v činžáku na pražských Vinohradech. Ten mladší by měl rád byt pěkně čistý a upravený, proto si už v patnácti svůj pokoj vymaloval a snaží se ho udržovat. Jenže i v předsíni je spousta krámů, záchod a koupelna jsou špinavé. Takže si Michal domů nikoho nevodí.

Táta bydlí v druhém pokoji, což je obytná kuchyně, která také moc vábně nevypadá. Michal tam raději moc nechodil, protože se před lety po rozvodu tak nějak zasekl a de facto přestal žít. Kvůli pocitu, že selhal – nejprve přišel o práci a pak se mu rozpadla i rodina, protože žena si našla někoho jiného. Odešla tehdy s dcerou, zatímco malý Michal zůstal s ním.

Po letech se vše dostalo do stádia, že ten mladší má pocit, že se stará o toho staršího. Táta totiž v kuchyni spí se psem v jedné posteli. Podle Michala by si potřeboval najít pořádnou práci. Kuchyňský stůl není v podstatě vidět pod několika vrstvami věcí: od nádobí přes noviny po rozdělané puzzle.

Jak se byt po týdnu třídění a úklidu změnil? Podívejte se na úvodní video.

„Možná řeknu asi takovou hodně velkou blbost… ale potřebovala by vytřít podlaha. Ale protože se rozpadá, nemůžu na to vodou sáhnout,“ říká s omluvným výrazem ve tváři Michal starší. To jen pro ilustraci původního stavu. Není divu, že synovi došla trpělivost a obrátil se s prosbou o pomoc se zvládnutím nepořádku na tým pořadu TV Prima nazvaný Do pořádku. Představte si, že jste kluk na střední, bydlíte v samém srdci Prahy a nemůžete si domů ani nikoho pozvat.

Studující Michal nemá chuť si něco v kuchyni vařit, protože všude je špína a nepořádek, sporák s nánosy mastnoty a podlaha se ani nedá vytřít, protože se rozpadá. Takové smutné místo k životu. I kvůli tátovi Michal doufá, že uvedení bytu do pořádku tátu nakopne a on také začne zase naplno žít.

Povedlo se. Vydrží to? Michalové věří, že ano

Průměrná rodina má prý doma až šedesát tisíc předmětů, z nichž většinu nepoužívá vůbec nebo jen velmi sporadicky. Vzhledem k tomu, jak většina z nás doma bojuje o každý kousek místa, určitě stojí za to si udělat čas na roztřídění věcí. Týmu pořadu Do pořádku v čele s moderátorkou Adélou Gondíkovou na to stačí týden, navíc byt zgruntu uklidí a věci lépe zorganizují.

První den společně s oběma Michaly sbalili všechny jejich věci – přitom si povídali o jejich potřebách a představách – a odvezli je pryč. Zatímco do bytu nastoupila odbornice na úklid Monika a šikovný řemeslník Karel, jeho obyvatelé se druhý den sešli s Adélou a Bárou v hale, kde měli všechny své věci vyskládané na podlaze. Úkol byl jasný – počet věcí, které se do uklizeného a částečně zrenovovaného bytu zase vrátí, eliminovat na polovinu. To znamená věci jednu po druhé vzít do ruky a rozhodnout se, zda ji chtějí mít dál ve svém životě, nebo zda se s ní rozloučí: darují ji, prodají nebo vyhodí.

Bylo evidentní, že se sentimentální otec s každou z věcí těžce loučí a nechce ji ze svého života pustit. Například rodinný porcelán po babičce, který dostal jako svatební dar. Nicméně pochopitelné to je – a Bára pro tento servis našla v uklizené kuchyni speciální místo, aby udělala Michalovi staršímu radost.

To Michal mladší se do třídění věcí pustil s vervou, strašně se na proměnu svého a tátova životního prostoru těšil. A byl po návratu překvapený, jak je jeho pokoj najednou prostorný a vzdušný. Přemístěním nábytku a zavěšením květin od stropu – do těch se Michal mladší okamžitě zamiloval – získal úžasný šmrnc. Podobně na tom byla po zásahu odborníků na pořádek i předsíň a obytná kuchyň. Najednou vše mělo své místo, sezonní věci našly útočiště na malé půdičce. Tak ať to v této mužské domácnosti se psem vydrží!