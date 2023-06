Výhodnými nákupy zarovnala domek, některé místnosti nešly používat

Paní Radka je evidentně přející člověk. Nákupy ve slevě má ráda, protože chce své rodině dopřávat, a to jak manželovi, tak oběma malým holčičkám – Natálce (5) a Verunce (1), které spolu mají v pěstounské péči. Děti jsou tedy pro ni aktuálně hlavním smyslem života a maximálně se jim věnuje.

Jenže kromě péče o dvě malé děti Radka ještě pracuje na poloviční úvazek a bojuje s vážnou nemocí – roztroušenou sklerózou. Ta jí výrazně ubírá energii, takže je velmi rychle fyzicky unavená a musí si tedy stanovit priority v tom, co je třeba udělat. Důležité jsou děti, vaření jídla a praní – což jí zrovna nedávno ještě zkomplikovala prasklá hadička u pračky, která vytopila koupelnu.

Přes veškerou snahu tak Radce na pořádný úklid doma už nezbývají síly ani čas. A to je ještě přihlásila ke studiu na vysoké škole, obor sociální práce, aby mohla ostatním pomáhat i profesionálně. A na studium se moc těší.

Není divu, že se v domě se zahrádkou a dvorkem začaly hromadit věci a nepořádek – jak vytříděný i nevytříděný odpad, tak třeba i věci pro děti vzorně uskladněné v krabicích či plastových boxech. Dětský pokoj byl nepoužitelný, sloužil jako odkladiště a byl včetně postýlky v podstatě zarovnaný. Podobně na tom byla kuchyňská linka a jídelní stůl či nedávno vytopená koupelna.

I kamarádce ze sousedství tak bylo jasné, že Radka s manželem nemají šanci dát dům do pořádku sami, se dvěma malými dětmi. A přihlásila je do pořadu Do pořádku, což paní Radka uvítala. Jak vysvětluje moderátorka pořadu Adéla Gondíková: „Vlastníme spoustu věcí, některé pro radost, jiné nám snižují kvalitu života. A s těmi je třeba něco udělat. Všichni přece známe ten pocit radosti, když se zbavujeme břemene zbytečných věcí, krámů.“

Domek potřeboval průvan, údržbu i úklid

Čtyřčlenná rodina má opravdu hodně věcí, kdo má malé děti, zná to. Je ovšem důležité se nepotřebných věcí i zbavovat, na což Radce nezbývají síly a vůle.

Manžel Rudolf je se stavem vlastní domácnosti také nespojený, cítí potřebu velké proměny a ví, že pořádný úklid, reorganizace a vytřídění věcí by jeho ženě moc pomohly. „Už jsme něco i dokázali vytřídit, důležité je ale, aby se víc nepřikupovalo. Radka nakupuje ve slevě, protože se to vyplatí. Ale to je nesmysl. Zbytečnosti se nevyplatí nikdy,“ komentuje to Rudolf, který se na změnu těšil a současně se jí jako konzervativní člověk i trochu obával.

„S pořádkem ve smyslu věcí na svém místě dost bojujeme. Máme hodně věcí, málo úložného prostoru. Proto mám pocit, že se z našeho domečku stává nepřehledné místo k bytí a neproudí tu ta správná energie. Dost často něco hledáme,“ uvědomuje si potřebu změny i jeho žena Radka.

A tak tým specialistů na úklid a reorganizace celý domek vyklidil a veškeré věci odvezl k vytřídění. Dům se tak navíc uvolnil pro Moniku, specialistku na úklid, a pro řemeslníka Karla, který tentokrát objevil na několika místech v domě na stěně plíseň, takže mohl zeď správně ošetřit, aby ustoupila a nešířila se dál. „V žádném případě se nesnažte plíseň nějak mechanicky odstranit, jinak se spory začnou šířit po místnosti,“ varuje se sprejem na plísně v ruce.

S vytříděním věcí v hale – na ty, které si ponechají, a ty které darují, prodají nebo vyhodí – rodině pomohla hlavně organizátorka Bára, a ani tentokrát nebylo úplně jednoduché vše stihnout za dva dny. Nicméně podařilo se, a Radce a Rudolfovi se evidentně ulevilo. A pak už mohla nastoupit organizátorka Bára, a ponechaným věcem dát v čistém a uklizeném domě nové místo. Tak ať se rodině se dvěma dětmi daří domek udržet vzdušný.