Slavia s Olomoucí, Plzeň proti Karviné. Sparta jede v pondělí do Budějovic

Obhájce titulu v premiérovém domácím utkání nového ročníku přivítá Olomouc, vicemistr bude o den dříve hostit Karvinou, která spolu se Zlínem dosud nebodovala.

A třetí stoprocentní tým soutěže? Tím je po dvou těsných výhrách Opava, která v neděli nastoupí v Mladé Boleslavi.

Svěřenci kouče Webera jsou jedním ze tří mužstev, která sehrají ligové duely několik dnů před odvetami předkol evropských pohárů: Plzeň hraje v úterý v řeckém Pireu, Mladá Boleslav ve čtvrtek v Kazachstánu se Šymkentem. A Jablonec bude doma napravovat prohru 1:2 s Pjunikem Jerevan.

Viktoria Plzeň - MFK Karviná sobota 19.30, sudí Ginzel Předpokládané sestavy:

Plzeň: Hruška - Havel, Pernica, Hejda, Limberský - Kalvach, Hrošovský - Mihálik, Čermák, Kopic - Krmenčík. Karviná: Pastornický - Ndefe, Kouřil, Rundič, Čonka - Smrž, Hanousek - Galuška, Weber, Puchel - Šašinka.

Plzeň v úterý zahájila boj o Ligu mistrů domácí remízou 0:0 s Olympiakosem Pireus a před náročnou úterní odvetou druhého předkola v Řecku možná bude trenér Pavel Vrba šetřit některé z opor.

I tak půjdou Západočeši do zápasu v roli obrovských favoritů, Karvinou totiž porazili ve všech šesti dosavadních ligových zápasech.

„Můžeme čekat velice nebezpečného soupeře, protože Karviná zatím vyšla bodově naprázdno a přijede s cílem nějaké body získat. Je to mužstvo velice bojovné, důrazné. Ale věřím, že i v našem náročném programu se jim v bojovnosti a důrazu vyrovnáme a zvítězíme,“ řekl Vrbův asistent Zdeněk Bečka.

„Jsme bodově na nule, ale určitě nepanikaříme. Čekají nás teď dva top mančafty - máme Plzeň, máme Slavii. Beru to tak, že pro hráče je to příležitost se ukázat,“ uvedl karvinský trenér František Straka.



1. FK Příbram - Bohemians Praha 1905 sobota 17.00, sudí Marek Předpokládané sestavy:

Příbram: Boháč - Tregler, Kodr, Šimek, Cmiljanovič - Soldát - Alvir, Rezek, Polidar, Zeman - Škoda. Bohemians: Valeš - Hůlka, Jindřišek, Šmíd - Bartek, Hronek, Vacek, Podaný - Vodháněl, Keita, Vaníček.

Bohemians 1905 po výhře 3:0 nad Mladou Boleslaví představí v Příbrami, kterou v lize porazili v jediném z posledních sedmi zápasů.

Na posledních dvou ligových triumfech měl ovšem obří podíl Jan Matoušek (tři góly a asistence u výher 4:2 a 4:1), který aktuálně hostuje v Jablonci.

„Kdyby se nám podařilo zopakovat poslední vzájemný zápas v Ďolíčku, kde jsme 4:1 vyhráli, byli bychom šťastní. Je to nějaký mustr, jak s nimi hrát. Jim se kádr moc nezměnil, nám se změnil hodně. Vidíme slabiny i dobré věci mužstva Bohemky, tomu se budeme snažit přizpůsobit a postavit to tak, abychom zvítězili,“ uvedl příbramský kouč Roman Nádvorník.



„Nechceme být mužstvo dvou tváří, chceme být mužstvo jedné tváře, kterému se daří doma i venku. Chceme uspět i v Příbrami,“ říká jeho protějšek Martin Hašek, jehož mužstvo před vítězstvím nad Boleslaví prohrálo v Jablonci.

Fastav Zlín - Slovan Liberec sobota 17.00, sudí Klíma Předpokládané sestavy:

Zlín: Dostál - Matejov, Buchta, Hlinka, Bartošák - Džafič, Jiráček, Podio, Čanturišvili - Fantiš - Poznar. Liberec: Ngyuen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Breite, Oscar - Pešek, Mara, Potočný - Musa.

Zlín stejně jako Karviná prohrál obě dosavadní kola a navíc jako jediný v soutěži ještě neskóroval. V sobotu přivítá Liberec a zápas bude velmi zajímavý pro oba kouče. Domácí Josef Csaplár totiž v minulosti vedl Slovan, hostující Pavel Hoftych zase hrával i trénoval ve Zlíně.

„Ve Zlíně jsem žil 16 let, působil jsem tam jako hráč i trenér, mám tam spoustu kamarádů. Ale na 95 minut zapomínám na kamarády, je to pro mě válka. Věřím, že se podaří naše hráče dobře připravit a namotivovat, abychom tam uspěli,“ přeje si Hoftych.

„Byl bych spokojený, kdybychom potěšili všechny fanoušky pohlednou hrou, ale zároveň i výsledkem. Chceme už získat body,“ prohlásil zlínský kouč Csaplár a dodal: „Neberu toto utkání nějak speciálně proto, že je to Liberec. Trénoval jsem několik klubů, takže mi to už zvláštní nepřijde.“



Mladá Boleslav - SFC Opava neděle 16.30, sudí Lerch Předpokládané sestavy:

Ml. Boleslav: Šeda - Křapka, Takács, Pudil, Túlio - Wiesner, Budínský, Hubínek, Ladra - Komličenko, Mešanovič. Opava: Fendrich - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Zavadil, Jursa - Jurečka, Šulc, Mondek - Dedič.

Opava, která obě kola vyhrála 1:0, se představí v Mladé Boleslavi. Středočeši ve čtvrtek v úvodním domácím duelu druhého předkola Evropské ligy jen remizovali 1:1 s Ordabasy Šymkent, navíc v minulém ligovém zápase utrpěli vysokou porážku 0:3 na půdě Bohemians 1905.

„V Ďolíčku nás soupeř předčil v agresivitě a to nesmíme na domácím hřišti dopustit. Tím, že hostíme Opavu doma, bude lepší přepínání z Evropské ligy,“ uvedl mladoboleslavský trenér Jozef Weber.

„Je fajn, že jsme se odrazili dvěma výhrami, samozřejmě nám to přidává na klidu v přípravě. Na druhou stranu víme, co nás teď čeká za soupeře. Mladá Boleslav se doma bude chtít rehabilitovat za vysokou porážku na Bohemians,“ konstatoval opavský kouč Ivan Kopecký.



Jablonec - 1. FC Slovácko neděle 16.30, sudí Rejžek Předpokládané sestavy:

Jablonec: Hrubý - Holík, Plechatý, Břečka, Sýkora - Hübschman - Kratochvíl, Považanec, Matoušek, Jovovič - Doležal. Slovácko: Trmal - Juroška, Hofmann, Šimko, Divíšek - Daníček - Petržela, Navrátil, Havlík, Kalabiška - Dvořák.

Zlepšit si náladu po nepovedeném vstupu do kvalifikace Evropské ligy touží i Jablonec, který doma proti Slovácku bude napravovat nečekanou porážku 1:2 z Arménie v úvodním venkovním duelu proti Pjuniku Jerevan.

Zlepšení chce i Slovácko, které po nečekaném triumfu na Spartě doma podlehlo Českým Budějovicím.

„Ten nepovedený zápas jsme si důkladně rozebrali. Oni mají v nohou zápas a cestu do Arménie, ale na začátku sezony se únava ještě tak neprojevuje. Soustředíme se na svůj výkon, na preciznost jednotlivých úkonů, dobrou souhru zejména v defenzivě a na brejky. Na Spartě jsme sami sobě dokázali, že to jde,“ uvedl Michal Šmarda, asistent trenéra Slovácka.

Slavia Praha - Sigma Olomouc neděle 19.00, sudí Proske Předpokládané sestavy:

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Hovorka, Bořil - Souček - Ševčík, Hušbauer, Traoré, Zmrhal - Van Buren. Olomouc: Reichl - Sladký, Beneš, Jemelka, Vepřek - Pilař, Houska, Greššák, Plšek, Falta - Nešpor.

Slavia začala cestu za obhajobou titulu nepřesvědčivou výhrou 1:0 ve Zlíně, mnohem lepší výkon už ale svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského podali minule v Teplicích, kde zvítězili suverénně 5:1.

Červenobílí se kvůli koncertům v Edenu a rekonstrukci trávníku až ve třetím kole představí doma, kde v lize už 15 zápasů neprohráli.

„Měli jsme ze začátku ligy velký respekt. Hráli jsme ve Zlíně, pak v Teplicích, k tomu jsme neměli k dispozici hřiště, kde byly koncerty, navíc reprezentanti přijeli později, byla krátká příprava. Jsme rádi, že máme ze dvou venkovních zápasů šest bodů, to je skvělé. Teď to chceme doma potvrdit s Olomoucí,“ uvedl Trpišovský.

„Ze Slavie máme respekt, je to velmi kvalitní tým. Pohlídat si musíme především standardní situace, které má Slavia výborné. Navíc to pro ni bude první domácí utkání, určitě přijde spousta lidí, atmosféra bude výborná, i tohle bude hrát roli. Mužstvo se ale snažíme připravit tak, abychom podali stoprocentní výkon a uspěli,“ řekl olomoucký trenér Radoslav Látal.



České Budějovice - Sparta Praha pondělí 18.00, sudí Hrubeš Předpokládané sestavy:

Č. Budějovice: Staněk - Čolič, Havel, Novák, Kladrubský - Javorek, Čavoš - Schranz, Provod, Mršič - Ledecký. Sparta: Nita - Sáček, Radakovič, Štetina, Hanousek - Krejčí - Hložek, Kanga, Hašek, Plavšič - Kozák.

Kolo uzavře vyprodaná pondělní dohrávka mezi jediným nováčkem Českými Budějovicemi a pražskou Spartou, jejíž hráči mají po vítězství nad Jabloncem podstatně lepší náladu než po prvním duelu, v němž senzačně podlehli Slovácku.



„Musíme zvládnout vyhrát tři nebo čtyři zápasy po sobě, pak samozřejmě půjde naše sebevědomí nahoru. Náš výkon proti Jablonci, kombinační fotbal, velký počet centrů, to všechno se mi moc líbilo. Na to musíme navázat,“ řekl pro klubový web stoper Uroš Radakovič.



Budějovice hrají ligu po čtyřech letech a naposledy zdolali právě Slovácko, sparťanského přemožitele z Uherského Hradiště.

„Zápas se Spartou je vždycky svátek,“ těší se Patrik Čavoš, který v pražském celku kopal od pěti do osmnácti let. „Bude to jeden z nejtěžších duelů v sezoně, ale chceme bodovat,“ dodal pro stránky Českých Budějovic.



Domácím bude kvůli dohodě klubů scházet trio Havelka, Kulhánek, Mustedanagič, které v Dynamu hostuje právě ze Sparty.