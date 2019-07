Díky Slovácku se chci udržet v reprezentaci, plánuje Šašinka

„V Baníku to pro mě bylo těžké. Bylo tam snad pět útočníků a moc prostoru bych asi nedostal. Už na začátku přípravy jsem zašel za panem Jankulovskim (sportovní ředitel klubu), že chci jít na hostování. Pak se hledal zájemce,“ popisuje Šašinka, který za Ostravu při 41 startech v lize třikrát skóroval, další dvě branky si připsal na Slovensku.



Vzhledem k tomu, že přicházíte na hostování bez opce, vidíte dál svou perspektivu v Ostravě?

Jsem rád, že to je bez opce, že si mě Baník ještě drží. Teď je pro mě důležité hrát co nejvíc, dát co nejvíc gólů a ukázat se, abych byl pořád v reprezentaci. Co bude pak, se uvidí.

Je i možnost, že si vás Baník stáhne v zimě?

Ve smlouvě to je, ale rád bych tady hrál celý rok. Jestli si mě stáhnou, to záleží na nich, nic s tím nenadělám.

Je to už vaše třetí hostování. Jak vám pomohla půlroční působení v Senici a Zlatých Moravcích?

Slovenská liga je oproti české přece jen jiná, navíc jsem nebyl v takových týmech, které by hrály fotbal, spíš to byly zápasy o záchranu, což bylo i pro mě těžké. Navíc jsem tam šel vždycky na jaro, které je složitější.

Mohl jste jít i jinam než do Slovácka?

Velký zájem měly taky České Budějovice. U Liberce to bylo tak napůl. Ale já jsem se rozhodl pro Slovácko.

Hrálo roli, kolik prostoru mladí ve Slovácku dostávají?

Taky. Navíc se s panem Svědíkem znám, vím o něm z doby, kdy trénoval v Ostravě, i když mě přímo nevedl. Bylo důležité, že mi volal.

První start si můžete připsat v neděli v Jablonci. Jste připravený nastoupit?

Celou dobu jsem trénoval normálně s Baníkem, jen jsem teď nebyl na těch dvou ligových zápasech. Ale celou přípravu jsem odehrál.

O srpnový zápas s Ostravou kvůli dohodě klubů přijdete. Mrzí vás to?

Asi ani ne. Nejsem si jistý, jestli bych chtěl proti Baníku hrát.

Speciální pro vás bude říjnový souboj v Karviné, kam odešel hostovat váš bratr Jakub, že?

Na to se hodně těším, už jsme se o tom bavili, kdy to je a kde se bude hrát.