Zbytečná červená pro Filla. Snad jsme chlapi, nechápe

Stejně jako v prvním kole ligy s Libercem (1:2) ostravští fotbalisté i v Karviné už v 9. minutě vedli. Tentokrát náskok udrželi.



„Byly to podobné zápasy,“ řekl ostravský obránce Martin Fillo. „Začátek jsme měli dobrý, pak jsme trochu přestali hrát. Lacině jsme ztráceli balony.“

Čím to, že Ostravští v obou dosavadních duelech po vedoucí brance polevili? „Nevím,“ odpověděl Fillo. „Ale doufám, že se to už nebude opakovat, že se budeme jenom zlepšovat.“

Baník konečně zabral i na hřišti soupeře.

„Všichni víme, jakou jsme měli venku statistiku. Bylo to pro nás frustrující, i když jsme měli venku silné soupeře,“ přiznal Martin Fillo. „Doufám, že uděláme šňůru a potěšíme sebe i fanoušky. V týmu jsou dobří hráči, ale musíme to ukázat na hřišti.“

Baník čeká další střetnutí v pátek, kdy od 18.30 hostí Teplice. A v kádru už nebude útočník Ondřej Šašinka, jenž bude hostovat ve Slovácku. A chybět bude i Martin Fillo, jelikož ho sudí Emanuel Marek v Karviné po dvou žlutých kartách vyloučil.

„Ta červená byla naprosto zbytečná,“ prohlásil Fillo. „Už ta první žlutá neměla být. Ježíšmarjá, je to fotbal, jsme chlapi, snad si můžeme něco říct. Když se hráči na hřišti hádají, je to úplně normální věc, takže nevím, proč jsem tu žlutou dostal.“

Dodal, že byl naštvaný na karvinského záložníka Marka Janečku. „Chodí do těch soubojů jako blázen. Skoro nám zranil hráče a minutu nato šel do mě. Nesmyslně mě trefil do hlavy,“ uvedl Fillo a připomněl, že minule střetnutí v Karviné dohrával se zašitou hlavou. „Chtěl jsem mu to říct. Nechápu, proč do toho rozhodčí zasahoval.“

Janečka šel do druhého poločasu s tím, aby domácí mužstvo vyhecoval. „Víme, jaký je to bojovník, respektuju ho, ale když nás dvakrát fauluje během minuty, tak jsem mu chtěl říct, ať si dá pozor. Je to chlapská hra a snad si můžeme od plic zanadávat,“ uvedl Fillo.

I druhá žlutá karta pro Filla byla zbytečná, sudí mu ji ukázal podobně jako chvíli před tím Fleišmanovi, když v závěru otáleli s autovým vhazováním. „Válel se nám tam hráč, nevím, jestli měl křeče nebo co se stalo. Tak jsem to rozhodčímu ukazoval a on mi dal druhou žlutou. Mrzí mě to,“ popsal vyloučení Martin Fillo.

Uvědomuje si, že kvůli vyloučení může přijít o místo v sestavě. „Konkurence tady je…“ uvedl, byť se na pravém kraji obrany stává oporou Baníku. „Pořád je co zlepšovat,“ namítl. „Doufám, že nejen moje výkonnost, ale celého týmu půjde nahoru. V Karviné to nebyl perfektní výkon, nebudeme se chlácholit. Musíme dál pracovat a dostat Baník tam, kam patří.“