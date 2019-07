Milionový talent se už roky snaží o kádr Olomouce. Zatím marně

Marně však čeká na příležitost, na premiéru v nejvyšší domácí soutěži. Od roku 2015 chodí na hostování do druholigových klubů. Byl v Českých Budějovicích, v Třinci a od této sezony je ve Vítkovicích.



Nic se nezměnilo, ani když před dvěma roky v létě odmítl se Sigmou prodloužit smlouvu. Nakonec se s šéfy klubu dohodl a upsal se Olomouci do konce června 2020.

Jak se rodil váš příchod do Vítkovic?

Bylo to celkem rychlé. Dozvěděl jsem se to minulý týden ve středu večer. Promluvili jsme si s trenérem Vítkovic a hned ve čtvrtek jsem byl na prvním tréninku. Vyšlo to tak, že hned v pátek jsem nastoupil do prvního zápasu (Vítkovičtí podlehli Chrudimi 0:1 – pozn. red.).

Takže rozhodlo i to, že vítkovický trenér Jiří Balcárek měl o vás velký zájem?

Právě to mě sem přivedlo, protože trenér mi dal najevo, že o mě stojí. Zná mě už dlouho, což je také plus. Budu se snažit odvděčit se co nejlepšími výkony.

Je výhodou vašeho angažmá ve Vítkovicích, že to máte blízko domů do Hlučína?

Teď jsem vlastně nejblíže svému domovu, co jsem byl. S manželkou bydlíme v Hlučíně, takže doufám, že mi to třeba i pomůže. A spoustu kluků v mužstvu znám osobně, což je rovněž příjemné.

V Třinci jste už zůstat nechtěl?

Tam už to asi nešlo (směje se).

Proč?

Hodně se to tam obměnilo, ale už tam nejsem a nerad bych se k tomu vracel. Teď jsem tady a budu se snažit Vítkovicím pomoci, co nejvíc to půjde.

Přitom celou letní přípravu jste absolvoval s Olomoucí.

Ano, odehrál jsem i třicet minut v generálce na ligu, takže jsem nečekal, že bych měl odejít. Pak se naskytla možnost jít tady. A jsem i rád. Přece jen pokud budu podávat dobré výkony, měl bych hrát stabilně a to je lepší než sedět v Olomouci na lavičce.

Čím to, že se vám pořád nedaří prosadit se do prvoligového kádru Sigmy?

Jsem tam už dlouho. Nevím. Nechci se k některým těm rozhodnutím vracet...

Ale nemrzí vás, že jste hráč prvoligového klubu, a přitom jste si nejvyšší soutěž ještě nezahrál?

Určitě mě to mrzí, ale budu se snažit tady půl roku podávat dobré výkony a v zimě se třeba do Sigmy vrátím.

Jenže to se bude muset zlepšit celé vítkovické mužstvo, že? Navíc když v sobotu hrajete v Jihlavě.

To ano. Nejsou tady vůbec špatní fotbalisté. Je to jen o tom trochu se sehrát, dostat do hry některé automatismy a pak bychom se měli zvedat.