Změny v Teplicích. Fotbalisté musí napravit špatný úvod sezony

„I když jsme hráli se Slavií, tak jsme si to představovali trošku jinak. Mysleli jsme si, že bychom mohli Pražany daleko více zlobit. Proto bychom chtěli vše odčinit v Ostravě,“ zavelel v teplické klubové televizi Pavel Drsek, asistent trenéra Stanislava Hejkala.



Po dvou kolech mají skláři pouze bod. „Chtěli jsme vyhrát v Příbrami, nepovedlo se, remizovali jsme. I Příbram má kvalitu. Slavii jsme chtěli být důstojnějším soupeřem, to se nepovedlo. Herně jsem start do ligy čekal lepší. Bohužel máme strašidelný los,“ připomněl Hejkal, že pak Teplice hostí Mladou Boleslav, cestují do Zlína a doma vyzvou Plzeň.

Po debaklu se šampiony se na teplické mužstvo snesl hněv trenéra Hejkala. „Trošku bych očekával lepší výkon některých individualit, od kterého bychom se mohli odrazit do utkání s Ostravou.“ Nestalo se, a tak nejspíš přijdou změny. Hejkalovi se nezamlouval výkon stoperského tandemu Jeřábek–Shejbal ani záložníků Kučery, Trubače a novice Petra Mareše.

„Změny můžou být v sestavě i v rozestavení,“ avizuje Drsek. Útočná změna bude vynucená, Jakub Mareš byl vyloučen a má stopku. Možná do sestavy promluví Rus Nazarov. „Proti Slavii ukázal, co jsme viděli, než se zranil. Teď jde o to, v jaké části zápasu ho využijeme.“ A Španěl Royo? „Začal po zranění běhat, teď už má povoleno trošku svižněji. Ale na plnohodnotný trénink to ještě není.“