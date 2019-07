Baník doma opět selhal. Takové zápasy musíme zvládat, štvalo Jánoše

„Dostali jsme blbý gól, zaspali začátek a pak to honili celý zápas. Šance i střely jsme měli, ale nespadlo to tam. Máme, dalo by se říct, smůlu. Měli jsme i další penaltu, jenže ji nedáme.“

Byl to už pátý pokutový kop v řadě, který Baník v lize neproměnil...

Přitom tento týden jsme se na to soustředili, vlastně ještě před Karvinou (2:1). Chtěli jsme se po prohře s Libercem odpíchnout. Prostě to gólman chytil. Nevím, jak to bylo kopnuté, ale je to padesát na padesát. Buď penaltu kopnete dobře, nebo špatně.

Penaltu neproměnil Milan Baroš. Je na ně určený, nebo se jí chopil coby kapitán?

Kope je dobře. Góly bychom z toho dávat měli, ale brankář vystihl směr. Pokud by skočil na druhou stranu, vyrovnali bychom a v závěru utkání zlomili.

Vystřelili jste dvacetkrát, z toho šestkrát přímo na branku a nic.

Minule v Karviné nám tam spadly dva góly z několika střel. Teď ta produktivita prostě nebyla. Přitom hrajeme se soupeři, s nimiž se můžeme prát o lepší střed tabulky. Pokud chceme být tam, kde minulou sezonu, musíme takové zápasy zvládat. Pořád je ještě začátek, takže máme čas to odčinit.

Jenže vašemu mužstvu nevycházely ani centry před branku, že?

To je pravda, ani standardky. Až když přišel Kuzma (Kuzmanovič), tak tam balon lítal. To se zlepšilo, ale musíme centry a standardky asi více trénovat.

Vy sám jste několikrát nebezpečně vystřelil. Co chybělo, abyste uspěl?

Pokutové území bylo zahuštěné, bránili zónově v devíti. Bohužel, dneska to tam nespadlo ani z žádné střely z dálky.

Branka, kterou vám dal Žitný už ve třetí minutě, vámi otřásla hodně?

Dlouho jsme se po ní zvedali, ale pak jsme šance měli. I závary. Zaspali jsme začátek, byli jsme všude druzí a z toho vznikl ten gól. Nevybavuji si, kolik měli Tepličtí šancí, ale skoro nic si už nevypracovali.