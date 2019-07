Napraví výprask od Slavie? Teplice v předehrávce nastoupí v Ostravě

Baník před vlastními diváky v prvním kole vedl nad Libercem 1:0, ale nakonec prohrál 1:2 – rozhodující gól navíc inkasoval ve čtvrté minutě nastavení. V následujícím duelu si zaváhání se Slovanem vynahradil vítězstvím 2:1 ve slezském derby.



„Trošku jsme se mohli uklidnit po vítězném utkání v Karviné, ale musíme být pokorní. Ono to mohlo dopadnout i opačně, podržel nás Budinský. Bez chyb to určitě nebylo a my se na to ještě zaměříme,“ řekl ostravský kouč Bohumil Páník.

To Teplice v předchozím kole utrpěly doma debakl 1:5 se Slavií. „V Teplicích po vysoké prohře se Slavií proběhne mobilizace, o to nebezpečnější to bude. Čeká nás těžký zápas s nevyzpytatelným soupeřem,“ uvedl Páník.

Baník Ostrava - FK Teplice pátek 18.30, sudí Franěk Předpokládané sestavy:

Ostrava: Budinský - Holzer, Procházka, Stronati, Fleišman - Reiter, Jánoš, Jirásek, Granečný - Kuzmanovič, Smola. Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Shejbal, Paradin - Hora, P. Mareš, Kučera, Nazarov - Žitný - Vyhnal.



Ostrava na Teplice umí, poslední čtyři ligové duely s nimi neprohrála a v minulých dvou bodovala naplno. Baníku se však nedaří doma, kde v součtu s minulou sezonou prohrál tři z uplynulých čtyř ligových zápasů. Teplice zase venku v lize nezvítězily sedmkrát po sobě.



Mužstvo trenéra Stanislava Hejkala si v úvodu soutěže díky remíze 1:1 odvezlo bod z Příbrami, ale následně schytalo výprask od úřadujícího mistra. Teplice proto mají velkou motivaci k nápravě.

„Nálada by mohla být lepší. I když jsme hráli se Slavií, tak jsme si to představovali trošku jinak. Mysleli jsme si, že bychom mohli Pražany daleko více zlobit. Proto bychom chtěli vše odčinit v Ostravě,“ prohlásil asistent kouče Pavel Drsek, jenž nevyloučil změny v sestavě a rozestavení.

„Něco změnit bychom chtěli. Myslím, že Karviná minule proti Baníku nehrála vůbec špatně. Po patnácté, dvacáté minutě se začala prosazovat. Baník je ale zkušený mančaft a dokázal si výsledek pohlídat,“ konstatoval Drsek.