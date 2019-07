Csaplár i Hoftych půjdou proti svým klubům. Vztahy půjdou stranou

„Mám k Liberci hezký vztah. Bydlím v jednom z nejkrásnějších měst tohoto státu. Ale abych vzájemné zápasy více prožíval, to ne,“ říká Csaplár před sobotním domácím duelem proti Liberci.



Po minulém střetnutí v Olomouci sedl do auta a jel napříč republikou do Liberce. Trasu z východu Moravy na sever Čech a zpět přitom absolvuje pravidelně jednou týdně. To byla podmínka jeho působení ve Zlíně. Nejen proto má o sobotním soupeři dokonalý přehled.

„Jsem v kontaktu s lidmi v klubu. Můj tchán má reklamu přímo na stadionu. Koukám na jejich tréninky. Když jdu na Slovan, jdu v uvozovkách domů,“ přiznává Csaplár. „V čem jsou silní, slabí, vím docela hodně. Ale nepřijde mi moudré to říkat přes noviny.“

Josef Csaplár, trenér fotbalistů Zlína

Znalost Liberce se mu bude hodit. Zlín je po dvou kolech na nule v počtu bodů i vstřelených gólech. Doma proti Slavii i v Olomouci prohrál shodně 0:1.



„Vnímám netrpělivost při pohledu na tabulku. Také mi z toho není dobře. Mrzí mě to za hráče, za fanoušky, kteří za námi přijeli do Olomouce. Rád bych, abychom veškerou vloženou energii za těch šest týdnů konečně přetavili v body,“ přeje si Csaplár.

Panice z výsledkově nepovedeného vstupu do sezony ale nepropadá. Má vyzkoušené, že to nemusí nic znamenat.

„Když začínala první éra libereckých úspěchů, prohráli jsme úvodní dva zápasy sezony. V Příbrami jsme měli po třech kolech bod a lidi řvali: Csaplár ven,“ vzpomíná na své angažmá u Litavky.

Zlínskou nulou se naopak nenechává ukolébat liberecký trenér Pavel Hoftych: „Je jedno, kolik má bodů. Víme, že Zlín má kvalitní hráče, že první poločas proti Slavii odehrál velmi dobře,“ podotýká Hoftych.

Stejně jako Csaplára ho pojí k sobotnímu soupeři linka z minulost. Hoftych ve Zlíně končil svoji profesionální hráčskou kariéru a zároveň tam sbíral první trenérské zkušenosti včetně ligových.

„Bude to pro mě speciální zápas v tom, že tam mám hodně kamarádů,“ uvádí Hoftych, který nechyběl ve Zlíně na nedávném galavečeru při příležitosti sta let klubu.

V zimě ho zlínský boss Zdeněk Červenka lákal zpátky, Hoftych ale s díky odmítl s tím, že do klubů, které trénoval, se vracet nechce. Teď přijede jako soupeř.



„Byl jsem ve Zlíně jako trenér české osmnáctky a béčka Slovácka. V první lize to ale bude poprvé,“ ví Hoftych, jenž Zlín opustil před jedenácti lety. „Je tam pořád stejný majitel – Zdeněk Červenka. A po letech ve druhé lize se díky přímému postupu do skupiny Evropské ligy stal zajímavou fotbalovou značkou na českém trhu.“

Mezi oběma kluby nevidí velké rozdíly. „Filozofií majitele, tlakem na ekonomická čísla, rozpočty jsou podobné. Také hráči jsou plus minus stejná kvalita,“ líčí Hoftych.

A pokud Zlín v sobotu vyhraje, budou mít po třech kolech shodně tři body.