Najít práci pomůže dobře napsaný životopis. Jak na to

Z dělníků se stali operátoři výroby a z telefonických operátorů zase konzultanti zákaznické či jiné činnosti. Trendům nepodléhají jen názvy pracovních pozic, ale i vše ostatní, co se práce dotýká. Třeba životopis. Velmi osobní dokument, se kterým se personalista zpravidla setká ještě dříve, než si podáte ruce při přijímacím pohovoru.

„Trendem je dnes používání ikonek a různých grafik, které ulehčují orientaci v textu, a životopis díky nim vypadá hezky. Plusem je, když si uchazeč dá s přípravou práci a vytvoří kreativní CV, které na první pohled náboráře zaujme,“ říká Kateřina Čechová ze společnosti SAP Services.

Nejhezčí CV mívají grafici

Design, umění, grafika, marketing… To vše jsou obory, kde uvítají především osobitost. A to jak v reálu, tak na papíře. „Zajímá mě grafická podoba CV. Kandidát tím dává najevo, že mu na místě záleží a že přípravu neodflákl. Naopak velké minus jsou pro mne generické šablony CV. U nás hodně jdeme po osobnosti a všechny tyhle drobnosti o uchazeči říkají například, že nepozná, co je důležité, není pečlivý, se vším chce být hned hotový, neumí se prodat. Z povahy pozice mají většinou na pohled nejhezčí životopis grafici,“ říká Jan Skovajsa z firmy myTimi.

Ti ostatní, kteří se na čáry s grafikou necítí, ale mohou využít řadu programů. „Kreativnějším pojetím životopisu na sebe ihned strhnete pozornost, odvážnější mohou využít třeba online program Canva, který je určený pro tvorbu neokoukaných dokumentů,“ nabízí možnosti Marcela Vyskoková z personální agentury AC Jobs.

I zde ale platí, že méně je někdy více. „Pozor na příliš umělecká ztvárnění. Nevkusné barevné kreace nebo nevhodné použití barev, například na černém podkladu bývá text hůře čitelný,“ poznamenává Šárka Dort ze společnosti Acamar.

Papír vše (ne)snese

To, co je vítáno v umělecké sféře, však neplatí pro svět korporátu. Buďte si jistí, že v prostředí, kde je nařízen dress code, chtějí vidět, že dokážete pravidla dodržovat také na papíře. „U kreativního zaměstnance se osobitost očekává a je na místě. V našem oboru, v sériové výrobě automotive, je vhodnější jednoduchý, věcný a strukturovaný životopis. Zkušenosti a disciplína jsou pro nás prioritou,“ míní Stanislav Petříček z TP Consulting.

I tady je stejně důležité, aby personalista viděl, že jste si dali na životopisu záležet. Zajímají jej však docela jiné detaily. „V korporátním prostředí je důležitá konkrétnost. Například řádový objem rozpočtu, za který měl uchazeč odpovědnost, objem zakázek, kterým se věnoval, jakou zodpovědnost měl za realizovaný projekt a podobně. Pro člověka, který životopis bude číst a který má představu o pracovní náplni na obsazované pracovní pozici, je důležité, aby si mohl představit, jak moc jsou zkušenosti a dovednosti uchazeče ve shodě s jeho budoucí pracovní náplní,“ radí Jana Vávrová z personální agentury Grafton Recruitment.

Jednotlivá zaměstnání by měla být seřazena sestupně od nejnovějšího po ta starší, aby se v nich čtenář rychle orientoval. „V CV nehledám rok narození ani rodinný stav, nezajímá mě počet dětí nebo počet naježděných kilometrů, případně to, že máte státnice z německého jazyka. Zajímá mě, jestli se tím jazykem plynně dohovoříte teď, ne že jste před dvaceti lety zvládli jednu zkoušku,“ říká Pavlína Zábojníková z agentury Online People.

Nevyplatí se lhát

Umět se prodat ale neznamená lhát. „Jeden z uchazečů uvedl na začátku svého CV: Jako odborník s dlouholetou zkušeností v oblasti obchodu a HR s vynikající znalostí cizích jazyků chci čelit novým výzvám ve vaší společnosti.“

A v jeho životopisu vidím toto: 1 rok prodavač ve společnosti XY v obchodním centru, 1 rok prodavač ve společnosti AB v obchodním centru, 1,5 roku prodavač v potravinách, 6 měsíců náborář v agentuře. AJ: maturita,“ líčí Viera Uhriková z HR oddělení společnosti Kaufland.

Personalista má daleko více nástrojů, jak si vámi uvedené údaje ověřit, ani nemusí zvedat telefon nebo psát vašemu předchozímu zaměstnavateli. „Nezapomeňte si upravit i profil na LinkedIn tak, aby odpovídal vašemu aktuálnímu CV. Personalisté si na této profesionální síti ověřují informace, zvyšujete si tak své šance být vidět v dobrém světle,“ připomíná Marcela Vyskoková.

Stačí jim zabrousit na sociální sítě – a hned mají přehled nejen o vašich osobních vztazích, vyjadřování, názorech, ale třeba i o vašich koníčcích. O těch běžných se v CV ani nemusíte zmiňovat.

„Nejobvyklejší odpovědi: turistika, kultura, literatura, sport. Co to o člověku vypovídá? Nic moc. Názory na uvádění podrobností k volnočasovým aktivitám do životopisu se různí. Slyšela jsem například: nepiš tam, že trénuješ s dětmi volejbal, protože to bude vypadat, že budeš každé pondělí a středu odcházet z práce dřív. Nebo naopak: napiš to tam, protože to ukazuje na tvého týmového ducha a vůdčí předpoklady. Pravdou ale je, že jakákoli volnočasová aktivita, která vyžaduje od člověka pravidelnou aktivitu, angažovanost, týmovou spolupráci a učení, zkrátka ukazuje na to, že člověk těmito kompetencemi disponuje. A to se počítá,“ poukazuje Jana Vávrová.

Podle lektorky Olgy Medlíkové ale může kandidát pomoci své nominaci právě dobře uvedeným zájmem. „K manažerské pozici se hodí různé druhy sportů, strategické hry k pozici marketéra nebo lektora, četba a kultura vůbec k pozici tiskového mluvčího, kreativní psaní k pozici koncipienta atd. Většinou tento bod spíš doplňuje profil uchazeče. Polidšťujete tím formální životopis,“ myslí si Medlíková.

„Já osobně mám tuhle sekci moc ráda, protože při pohovoru se dozvíte nejen spoustu zajímavých věcí, ale lépe se i podaří odbourat nervozita. Pozor však na koníčky, které mohou působit kontroverzně, například lov, střelba, graffiti, sexy dance,“ upozorňuje Šárka Dort.

Sexy polohy se nevyplatí ani v další součásti životopisu. Na fotografii. „Jedna naše kandidátka byla odmítnuta (přestože splňovala všechna kritéria a byla by ideálním uchazečem), protože na fotografii zvolila halenku bez rukávů. Klientem to bylo vyhodnoceno jako nevhodné na pozici, o kterou měla zájem, a z tohoto důvodu jsme ji museli vyřadit z výběrového řízení,“ poznamenává Pavlína Zábojníková z Online People.

Vystrašilo vás to? Podobenku sice nemusíte k životopisu přikládat, ale pokud ji tam dáte, získáte výhodu. „Životopisy s fotkou mají mnohem větší šanci pro postup do druhého kola. Fotku vyberte takovou, která vás bude reprezentovat, nevhodné jsou vyřezané z večírků, dovolených a žádná selfíčka či výtahovky,“ říká Marcela Vyskoková. Žádné 10 let staré fotky z pasu ani nekvalitní snímky z webkamery. „Pokud nemáte možnost udělat si hezkou a profesionální fotku, raději ji do CV nedávejte,“ upřesňuje Šárka Dort.

Ať s fotem, nebo bez, každopádně se s životopisem trochu mazlete, než jej pošlete do světa. „Je to první dojem, který člověku otevře dveře, nebo mu je přibouchne před nosem,“ uzavírá Jana Vávrová.