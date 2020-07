Jak rozjet kariéru? Motivační dopis vás může vyšvihnout nahoru

Jana Petráková se po sedmi letech rodičovské dovolené vrací do práce. Firma, kde pracovala, už neexistuje, a tak zkouší štěstí jinde. Líbila by se jí práce v obchodním zastoupení. Vyřídilku má, je schopná si zorganizovat program, za volantem si věří. Zatímco životopis pro zaměstnavatele sestavila víceméně bez problémů, nad průvodním dopisem, ve kterém má popsat, proč se na obchodnici hodí, si láme hlavu už týden.

„Nevím, jak to napsat, jak moc se vychválit, aby to netahalo za uši, ale zase nějaká pozitiva o sobě přece napsat musím,“ přemítá pětatřicetiletá matka dvou dětí.



Motivační dopis není ani ve 21. století žádný přežitek. Lidé, kteří nabírají lidi na práci, jej podrobně čtou, mnohdy stejně detailně jako životopis. „Když mi přijde CV a je strukturované, tak z něj prostě necítíte duši. Pokud zájemce o zaměstnání přiloží i pár slov o sobě a svých zájmech, tak mě to potěší a čtu si. Získám tak lepší pohled na člověka, který si hledá práci a většinou je následně zařazen do dalšího výběru,“ poznamenává zakladatel Konopných lékáren Jiří Stabla.

Se čtivým dopisem pochodí uchazeč také u Jana Skovajsy ze startupu myTimi. „Průvodní dopis si čtu vždy, a dokonce mu přikládám velkou váhu. Jinými slovy, když vidím, že si s ním uchazeč dal práci a je udělaný přímo pro nás, což je tak v polovině případů, tak to výrazně pomáhá a zvu si uchazeče, které bych normálně nepozval,“ říká Jan Skovajsa.

Zároveň dodává: „Nicméně motivační dopis může i uškodit, pokud není dostatečně osobní nebo uchazeč píše bláboly, případně se neumí jasně vyjádřit.“

Hlavně osobně

I přes toto ostřejší vyjádření by bylo největší chybou to vzdát a žádný průvodní dopis k CV neposílat. Druhou velkou chybou je poslat „takový nějaký univerzální“ dopis, jejichž vzorů je plný internet. Klidně si několik z nich projděte, ale pak si vezměte čistý papír a začněte psát sami. Čím tedy zaujmout a co nepokazit? Už z názvu „motivační dopis“ vyplývá, že by měl obsahovat, co je pro uchazeče o práci motivující. Proč chce pracovat na dané pozici? Případně proč chce pracovat pro danou společnost? Co naopak získá firma, když ho přijme?

„Dopisem o sobě však řekne mnohem víc – umí jít rychle a trefně k věci? Umí gramatiku? Umí aspoň něco rozumně napsat?“ ukazuje Jan Skovajsa, jak čte personalista mezi řádky.

„Vyzkoušejte třeba několik variant motivačních dopisů a nebojte se extrémů. Některé firmy dají na dlouhé seznamy zkušeností, jiné se naopak nechtějí chvástavým čtením zabývat,“ říká Jitka Součková z personální společnosti Grafton Recruitment.

Rozhodně zaujme čtivost, dopis bez chyb a s osobním kouzlem. „Zaměřuji se primárně na stylizaci textu a na styl sebehodnocení daného uchazeče. Zajímá mě, zda je psán pokorně, či vychloubačně. Druhý příklad mě většinou moc nezaujme,“ přidává jeden z pohledů Petr Patočka, jehož společnost Kyosun patří mezi přední evropské dodavatele bio čaje.

Na tom, jak má být motivační dopis dlouhý, se mnohdy neshodnou ani personalisté. Rada zní tak trochu po vzoru chytré horákyně „ani moc krátký, ani moc dlouhý“. „Někdy vydá jeden odstavec za tři stránky. Zkrátka záleží na tom, jaká slova pisatel volí,“ poznamenává Petr Patočka.

Jak poznat, komu poslat elaborát a kam jen krátké sdělení? Vodítkem může být obor, ve kterém firma působí. Jako obchodník buďte sdílnější a dokažte budoucímu zaměstnavateli, že dokážete prodávat nejen zboží, ale i sebe. „Nám nevadí, pokud se uchazeč či uchazečka rozepíše. Například při pozici poradkyně je výhoda, pokud je člověk komunikativní a empatický, takže motivační dopis je efektivní cesta, jak se mezi ostatními uchazeči zviditelnit,“ říká Věra Burešová, hlavní výživová poradkyně Naturhouse.

V technologické firmě se zase zaměřte spíše na konkrétní vlastnosti či dovednosti. „Zajímají mě jen ty motivační dopisy, které jsou krátké, stručné a věcné. Slohová cvičení nečtu,“ říká Stanislav Petříček ze společnosti TP Consulting. Takovým zlatým středem jsou jeden až dva odstavce.

Soustřeďte se na přednosti, které chcete zvlášť vyzvednout. „Je zbytečné uvádět v dopise informace, které máte již v životopise,“ podotýká Jitka Součková z Grafton Recruitment. Co naopak odradí, je vymýšlení si a uvádění nepravdivých informací. „Nezapomeňte, že životopis a motivační dopis nejsou to jediné, co o vás zaměstnavatel může zjistit. Stále více firem své kandidáty ‚lustruje‘ na internetu,“ poukazuje Součková.

„Odradí mě většinou negativní emoce, křivda z minulé práce a svádění viny na někoho jiného, kvůli komu hledá práci. Razím teorii, že za nepříjemné situace si mnohdy můžeme sami a neměli bychom je před budoucím zaměstnavatelem zmiňovat,“ uzavírá Jiří Stabla z Konopných lékáren.

Jak napsat motivační dopis