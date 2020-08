Šest tipů, jak se připravit na pohovor a získat novou práci

Absolventi vysokých či středních škol mířící do svého prvního zaměstnání se kvůli koronavirové krizi ocitají v mnohem horší situaci, než jaká na trhu panovala v předchozích letech. Firmy totiž nabírají do kancelářských profesí mnohem méně lidí než v minulosti. Ve výrobě nebo logistice je situace zatím dobrá, míst je dostatek.

Uchazečům o první práci nicméně doporučuji, aby se na pohovory pečlivě připravili a aby se snažili odlišit od svých konkurentů. Vyplatí se získat i co nejvíce informací o firmě, ve které se ucházíte o místo. A nejen to.

Šest tipů, které vám pomohou při hledání práce:

1. Správně sepsaný životopis

Věčně omílané téma, které však není radno podcenit. První dojem zajistí právě správně sestavený přehled o vzdělání, stážích a dalších nabytých zkušenostech. Životopis je vhodné přizpůsobit konkrétní pozici. A vypíchnout v něm něco jedinečného, co žadateli o místo pomůže získat ve srovnání s konkurenty body navíc.

2. Příprava na pohovor

Pohovor je největší příležitostí k osobní prezentaci. Jedná se o jeden z rozhodujících momentů. Pokud uchazeč přijde pozdě, nemá vědomosti o společnosti, ve které chce pracovat, a moc toho neví o konkrétní pozici, o niž se uchází, jeho šance prudce klesají. Konec nadějí může způsobit také nevhodně zvolené oblečení.

3. Vystupujte pokorně

Přílišné sebevědomí není na místě, absolvent se sebelepším vzděláním přichází do první práce bez dlouhodobé pracovní zkušenosti. Ty nenahradí ani absolvované stáže a brigády. Dlouhá léta studií vedou někdy k mylné představě, že se mladý člověk rovnou dostane na seniorní a výborně placenou pozici. Tak to ale nefunguje. Nejdůležitější je získávání zkušeností, které má absolvent teprve před sebou.

4. Nepřehánějte mzdové požadavky

U pohovoru přijde řeč i na představy o mzdě. Absolvent by v tomto směru neměl mít přehnaná očekávání. Je dobré dopředu zjistit, kolik se v průměru na dané pozici vydělává. A tuto částku o něco snížit vzhledem k chybějícím zkušenostem. Zvláště nyní, během koronavirové krize, nelze očekávat, že firmy budou platově kdovíjak vstřícné.

5. Důležitá je zodpovědnost

Absolventi nezřídka rozešlou své životopisy na všechny možné strany a nepřemýšlejí moc o tom, co je vlastně baví. Často se pak na pohovor ani nedostaví nebo podepíšou pracovní smlouvu a do práce nakonec nenastoupí, protože přijmou jinou nabídku. Profesní život trvá několik desítek let a takové chování se časem může obrátit proti uchazeči.

6. Nečekejte na konec léta

Mnoho absolventů odkládá hledání první práce až na konec léta. V kancelářských profesích však letos není poptávka pro nových pracovnících tak velká, jako v minulých letech. Proto je lepší pustit se do hledání práce co nejdříve, na podzim bude konkurence ještě větší.