Kotě na hlavě, nahá spolubydlící. Co u video pohovoru nedělat a jak na to

Bohaté zkušenosti s video pohovory má pojišťovna Mutumutu. Aktuálně staví z Česka pobočku ve Francii a prakticky všechny nové zaměstnance pro tento projekt najímá online. Jsou přitom rozeseti v různých koutech Evropy – v Česku, Francii nebo Německu.

„Vedli jsme pohovor s jedním kandidátem, nebyl jsem si úplně jistý, že všemu rozumí a že právě on bude ten vhodný. Po skončení videa mi však poslal perfektně strukturovaný zápis důležitých bodů i se svými postřehy a návrhy, ze kterých bylo jasně vidět, že chápe, jaká je podstata našeho nového projektu, a že je schopen velmi strukturovaného uvažování. Rozhodli jsme se ho přijmout a spolupráce dobře funguje,“ popisuje šéf a zakladatel Mutumutu Jindřich Lenz. Podle něj i to je důkaz, že lze online recruitment s úspěchem využívat.

Video pohovor často bývá ulehčením i pro samotné uchazeče, nemusí se trmácet stovky kilometrů kvůli hodince popovídání. Osvědčily se i v Air bance. „Určitě se dá poznat kandidátova motivace, jeho schopnost vyjadřovat se i jeho vztah k moderním technologiím. V prvním kole zjišťujeme pracovní historii a plány do budoucna, a to se dá i takto na dálku velmi dobře zvládnout. Už během video pohovoru dokážeme rozeznat, s kým se chceme potkat osobně ve druhém kole,“ říká mluvčí Air bank Jana Karasová. Další kolo s osobním setkáním je samozřejmě nezbytné, zejména u pracovních pozic, které jsou v přímém kontaktu s klientem.

Kočky na hlavě i nahá spolubydlící

Video pohovory někdy přinášejí i úsměvné až kuriózní situace. „Už jsme viděli kočky skákající po hlavě uchazeče nebo spolubydlící, která vyšla z koupelny zabalená jen v ručníku a procházela se nevědomky před zapnutou kamerou,“ líčí Jana Karasová.

Jak je důležité, co se děje za vámi, potvrzuje i Pavel Bárta z pražské pobočky společnosti ExxonMobil. „Kandidát byl během video pohovoru zřejmě v pokoji teenagera a za ním byly vidět lechtivé plakáty na zdi,“ uvádí příběh z praxe. Hodnocení to prý ale nijak neovlivnilo. Jiného kandidáta pro změnu nebylo možné hodnotit skoro vůbec, pán měl kameru zalepenou, prý aby ho nikdo nemohl sledovat a nahrávat.

„Vedli jsme pohovor s mladým mužem, který byl velmi zdvořilý, připravený, formálněji se oblékl, všechno probíhalo dobře, ale pak náhle v půlce hovoru s výkřikem utekl od obrazovky. Asi dvě minuty se nic nedělo a už jsem se chtěla odpojit, když náhle přiběhl v náručí se kotětem, které prý chtělo vyskočit z třetího patra ven. Takže ptát se ho na to, jak řeší nečekané situace, už nebylo potřeba,“ líčí Aleksandra Kubicka z portálu IT job.

Nepodceňujte přípravu

Podle zkušeností předsedy správní rady mezinárodní online školy EDU Effective Pavla Makovského je nutné být na online pohovor připraven lépe, než na osobní setkání. A rozhodně nepodceňovat technické podmínky pro přenos. „Není nic trapnějšího ani více stresujícího, pokud se například vidíte, ale neslyšíte a přitom již měl být pohovor v plném proudu. Také je důležité být u rozhovoru včas, zde neplatí žádná akademická čtvrthodinka,“ radí Pavel Makovský.

Záludnost video pohovoru spočívá v tom, že spousta z nás se lekne kamery nebo znění vlastního hlasu. „Dobrý personalista a zaměstnavatel s tím počítá – pokud nehledá moderátora do televize. Přesto není od věci požádat někoho z přátel a natočit se jednou, dvakrát na video,“ doporučuje ředitel Předvýběru.cz František Boudný. Ale zase to nepřehánějte, nečeká se od vás odříkání připraveného textu. Jde jenom o to vidět se a slyšet se, doladit nedostatky a zbavit se trémy z natáčení.

Čeká i vás video pohovor? „Pokud je to pro vás novinka, nelekejte se a berte pozvánku k online výběrovému řízení pozitivně. Znamená totiž, jste dostali šanci. Zda uspějete, je jen na vás,“ shrnuje Leoš Černý ze společnosti LMC a přidává sedm rad, jak se na online pohovor připravit.

1. Rozhovor si natrénujte

Připravte si otázky, zajímejte se nejen o pozici, ale i o firmu, do které se hlásíte Nevědět nic o firmě může znamenat diskvalifikaci. Naopak když si o společnosti něco přečtete a budete znát pár věcí navíc, jsou to snadné plusové body. Promyslete si stručné a jasné odpovědi na nejčastější otázky, které se objevují i u klasických pohovorů. Poznámky byste si na osobní pohovor třeba nevzali, ale během videopřenosu do nich můžete nahlédnout.

2. Připravte si vhodné místo

Spíše než v kavárně je vhodnější se na video pohovor připojit z domova. Personalista však vidí celek, tedy i místo kolem vás. Posaďte se nejlépe k psacímu stolu a ujistěte se, že za vámi není nepořádek nebo jiné nevhodné pozadí. Ujistěte se, že v místnosti je dostatek světla a že vás během natáčení nebude nikdo rušit.

3. Dobře se oblečte

Nikdo neočekává od kandidáta v jeho vlastní, domácí pracovně či obýváku oblek. Ale přišli byste na pohovor do firmy ve vytahaném tričku? Přistupujte k pohovoru přes video jako ke kterémukoli jinému. Použijte selský rozum – oblečte se v souladu s pozicí, o kterou se ucházíte, nebo jen mírně ležérněji. Vyhněte se křiklavým barvám a vzorům, zvolte umírněný a jednoduchý outfit. Úprava zevnějšku je samozřejmostí.

4. Prověřte techniku

Vyzkoušejte kameru i zvuk, seznamte se s programem, přes který bude pohovor probíhat. Ideálně několik dní dopředu, aby byl dostatek času na případnou nápravu. Dobré připojení k internetu je nutností, určitě zkontrolujte i rychlost připojení. Pokud používáte notebook, ujistěte se, že je plně nabitý nebo jej mějte připojený k síti i během schůzky.

5. Nalaďte se

Není dobré jít na video pohovor s pocitem, že se nemusíte tolik snažit, že je všechno v klidu, protože jste přece doma. Jde vám o novou práci a chcete se „prodat“.

6. Mluvte přirozeně

Pozor na tempo řeči, nejde o závod. Mluvte, jak jste běžně zvyklí. Ovšem pozor i na intonaci „uspávače hadů“. Váš projev by měl po celou dobu působit přirozeně a zajímavě. Netěkejte očima. Představte si, že nemluvíte s webkamerou, ale s konkrétním člověkem. Udržujte oční kontakt, nehypnotizujte desku stolu.

6. Zaměřte se na řeč těla i mimiku

Když si podepřete bradu a nasadíte nepřítomný výraz, nikoho o svém zájmu o danou pozici nepřesvědčíte. Dívejte se raději přímo do kamery, a když zrovna nemluvíte, pozorně poslouchejte, občas kývněte a usmějte se. Nedotýkejte se obličeje a nepřehánějte to ani s gesty – pokud se gesto hodí, použijte ho, jinak ale zbytečně nemáchejte rukama.