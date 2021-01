Loňský boom hypotečního trhu v sobě skrývá nejedno riziko

„Zůstal jsem bez prostředků k živobytí a bez možnosti vydělat si. Druhý lockdown nepřežiju. Potřebuji vaši pomoc,“ apeloval polský podnikatel na sociálních sítích.

Slíbil, že za každý příspěvek v přepočtu za cca 1 200 korun se každému dárci odvděčí voucherem opravňujícím k přespání v jednom z bytů, jejichž počet kvůli snižování nákladů zredukoval na sedm. Celkově přitom potřebuje měsíčně vybrat 150 tisíc korun, aby uhradil všechny splátky, co má a udržel svůj byznys při životě. Reakce diskutujících na jeho žádost o pomoc byly nelítostně odmítavé.

Jaká je situace v Česku

Hypoteční trh hlásí boom. Zejména kvůli navýšení průměrné výše hypoték bude tak loňský rok z hlediska objemu poskytnutých hypoték rekordní.

„Lidé, kteří mohli, tak nemovitosti na hypotéku kupovali. A mnohdy i bez ohledu na to, zda budou mít vždy na splácení. A to za situace, kdy má stále mnoho lidí zkrácený úvazek nebo dokonce přišli o celý příjem. A zde jsme podle mého názoru teprve na začátku,“ říká finanční poradkyně skupiny Partners Dana Chňoupková Míchalová.

Přitom upozorňuje: „Sazby byly dole, banky uvolnily pravidla DTI i DSTI a lidé si tak navíc mohli sáhnout na vyšší úvěry. Avšak najít dobrou nemovitost je opravdu náročné. Trh je přebrán, ale zajištění hypotéky není problém.“

To, že v Česku nyní není problém sehnat levnou hypotéku, loni v listopadu potvrdila i centrální banka. Ta varovala před rizikovými hypotékami, nadhodnocenými cenami nemovitostí i postupem některých bank při sjednávání hypoték.



„Rizikem pro bankovní stabilitu jsou podle centrální banky rostoucí ceny nemovitostí a tendence některých bank poskytovat vyšší objem značně rizikových hypotečních úvěrů. To s DSTI nad 40 procent a DTI nad osminásobkem čistých příjmů,“ vysvětlil tehdy po jednání bankovní rady ředitel sekce finanční stability ČNB Jan Frait.

„Stále rostoucí ceny nemovitostí na českém trhu se promítají i do zvyšující se průměrné výše hypotéky, která už dosahuje 2 887 178 korun,“ říká Jiří Sýkora, specialista oddělení produktového managementu společnosti Fincentrum α Swiss Life Select.

ČNB jako jedno z rizik pak označila i přirozený sklon bank oceňovat přijímané zástavy u hypoték podle aktuálního vývoje tržních cen, aniž by ve významné míře zohledňovaly potenciální riziko nadhodnocení zastavovaných nemovitostí.

Rizikem je podle centrální banky i obnovené roztáčení spirály mezi dluhovým financováním nákupu rezidenčních nemovitostí a jejich rychle rostoucími cenami. ČNB má totiž za to, že nadhodnocení cen nemovitostí je v Česku v průměru 17 %. Ve vybraných lokalitách s velkým podílem investičních bytů je až 25 %.



Je na místě znepokojení?

„Vždy chci, aby klient, který si bere hypoteční úvěr či jakýkoli jiný úvěr, měl rezervy,“ vysvětluje Dana Chňoupková Míchalová, jak ideálně postupovat při sjednání hypotéky a dodává: „Současnost nám však ukazuje, že ani půlroční rezervy opravdu nemusejí být dostačující.“

Podle ní přitom i letos mnozí lidé budou muset kvůli pandemii covid a vládním opatřením znovu sáhnout do svých finančních rezerv.

Co se týče samotného trhu s hypotékami a bydlením říká, že na pořízení vlastního bydlení je vždy vhodný čas. Což ale už neplatí pro hypotéky na investiční byty. Jakkoli je přesvědčena, že ceny v atraktivních lokalitách významně dolů nepůjdou, u investic do nemovitostí by byla nyní velice opatrná.



„Hodně záleží, jaké má člověk rezervy a kde je má uloženy. Investice do nemovitostí by měla tvořit okolo deseti procent portfolia klienta,“ vysvětluje a upozorňuje i na to, že správa investičních bytů je práce jako kterákoli jiná.

„Přece jenom koupit si investiční byt, znamená hledat nájemníka, řešit jeho požadavky, hlídat jeho platby, po skončení nájmu byt minimálně vymalovat a podobně. Málokdo si pak spočítá skutečný výnos po odečtení času, který tomu věnuje a dalších nákladů s tím spojených,“ uzavírá Chňoupková.