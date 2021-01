Padl rekord v objemu poskytnutých hypoték, úroková sazba stále klesá

„Loňský rok se stal rokem rekordním s objemem poskytnutých hypotečních úvěrů v celkové výši 254,023 miliard korun. Dosud rekordní roky 2016 a 2017 překonal o více než 28 miliard korun. Meziročně došlo k nárůstu objemů o téměř 40 procent,“ říká Jiří Sýkora, specialista oddělení produktového managementu společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

Vývoj hypoték v roce 2020 Měsíc Počet (v ks) Objem (v mld. Kč) Sazba v % leden 6 491 16,88 2,36 únor 7 092 18,593 2,42 březen 5 503 13,835 2,45 duben 6 744 17 845 2,39 květen 6 203 16,487 2,30 červen 7 621 20,95 2,21 červenec 7 867 21,597 2,15 srpen 6 868 19,173 2,11 září 7 872 22,052 2,07 říjen 8 800 25,214 2,02 listopad 9 323 26,917 1,98 prosinec 9 951 29,516

1,96 v roce 2019 Měsíc Počet (v ks) Objem (v mld. Kč) Sazba v % leden 4 764 10,93 3,00 únor 4 961 10,881 2,99 březen 6 658 14,746 2,9 duben 6 395 14,615 2,85 květen 6 977 15,927 2,80 červen 7 119 16,498 2,76 červenec 6 615 15,435 2,68 srpen 6 153 14,294 2,61 září 6 359

15,007

2,47 říjen 7 027 16,953 2,36 listopad 7 305

18,301

2,35 prosinec 7 074 17,996 2,34 zdroj: Fincentrum Hypoindex

Banky v loňském roce sjednaly 92 226 hypotečních úvěrů, což je o 21 838 více než o rok dříve. „Ve srovnání s dosud rekordními roky 2016 a 2017 byl ale počet poskytnutých hypoték o 15 324, respektive 10 392 nižší,“ poznamenává Sýkora.



Průměrná úroková sazba hypotečních úvěrů podle ukazatele Fincentrum Hypoindex v prosinci klesla jen mírně o dva bazické body a skončila na hodnotě 1,96 procenta.



„Pokud se ekonomice bude dařit zotavení po dopadech koronavirové situace, pak věřím, že sazby mají ještě nějaký potenciál k dalšímu mírnému poklesu. Pokud se ale potvrdí horší scénáře, spojené mimo jiné i se zvýšením nezaměstnanosti a všemi dopady, které to sebou ponese, potom nečekám, že by sazby nějak významněji ještě klesly. Osobně se domnívám, že vstupujeme do období, kdy ceny hypoték začnou mírně růst,“ předpokládá David Eim, místopředseda Gepard Finance.

Podle Eima nastává tedy zřejmě čas, kdy na otázku klientů: „Kdy budou nižší sazby?“, budou banky a poradci odpovídat: „Už byly.“



Vlastní bydlení berou Češi jako bezpečný přístav

„Za rekordním nárůstem objemů je především trvající zájem Čechů o řešení vlastního bydlení a velmi nízké úrokové sazby, které od dubna loňského roku prakticky stále klesaly,“ komentuje loňský rok člen představenstva ČSOB Jan Sadil.

„Současná pandemická situace trh, možná překvapivě, nezasáhla. Lidé berou bydlení jako bezpečný přístav a ochranu svých úspor, proto zájem o úvěry na bydlení prudce vzrostl,“ dodává generální ředitel Hypoteční banky Jiří Feix.



Rekordní objem byl ovlivněn i refinancováním hypoték, kdy klienti přecházeli mezi bankami kvůli výhodnějším nabídkám. „Zatímco v předchozích letech měnilo banku okolo 10 % lidí, v loňském roce to bylo 20 % klientů,“ poznamenává Vlastimil Nigrin místopředseda představenstva Hypoteční banky. Největším hitem byly vloni pětileté fixace, což by podle Nigrina měl být i letošní trend.



Vysokým objemům pomohla kromě nízkých úrokových sazeb také Česká národní banka (ČNB), která v loňském roce zmírnila doporučení pro posuzování nových hypoték. V dubnu zrušila limit ukazatele DTI (poměr celkového dluhu žadatele a výše jeho čistého ročního příjmu) a od července pak i limit ukazatele DSTI (poměr měsíční splátky dluhu k čistému příjmu). V platnosti tak zůstal pouze limit ukazatele LTV (poměr úvěru k hodnotě zastavované nemovitosti) ve výši 90 procent.

Průměrná hypotéka na hranici tří milionů

Nadále stoupá i průměrná výše úvěru, jen za prosinec vzrostla o téměř 80 tisíc korun na 2 966 150 korun. Rostoucí výše průměrné hypotéky ukazuje, že růst cen nemovitostí zatím příliš nepolevil, a to i navzdory koronavirové krizi. V letošním roce by ale mohl růst cen nemovitostí zpomalit a stabilizovat se.



Jak rostla průměrná výše poskytnutých hypoték 2018 Průměrná výše v Kč 2019 Průměrná výše v Kč 2020 Průměrná výše v Kč leden 2 120 444 leden 2 294 216 leden 2 600 504

únor 2 143 371 únor 2 193 207 únor 2 617 450 březen 2 118 087 březen 2 214 326 březen 2 514 041 duben 2 136 643 duben 2 285 414 duben 2 645 985 květen 2 143 118 květen 2 282 854 květen 2 657 855 červen 2 146 185 červen 2 317 436 červen 2 748 954 červenec 2 193 045 červenec 2 333 315 červenec 2 745 277 srpen 2 216 908 srpen 2 323 100 srpen 2 791 673 září 2 273 074 září 2 359 940 září 2 801 344 říjen 2 293 098 říjen 2 412 483 říjen 2 865 189 listopad 2 262 439 listopad 2 505 291 listopad 2 887 178 prosinec 2 274 871 prosinec 2 543 963 prosinec 2 966 150 zdroj: Fincentrum Hypoindex



U hypoték sjednaných ve výši jednoho milionu korun se splatností na dvacet let činí měsíční splátka aktuálně v průměru 5 040 korun, při splatnosti na patnáct let je měsíční splátka 6 417 korun.



Přestože průměrná úroková sazba hypoték v prosinci ještě klesala, aktuální nabídkové sazby hypotečních úvěrů bank již téměř zamrzly. Zatímco v prosinci se UniCredit již odhodlala sazby zvýšit, Raiffeisenbank a mBank v lednu naopak hypoteční sazby ještě snížily.

Co čeká hypoteční trh v roce 2021?

V letošním roce se zřejmě trend poklesu hypotečních sazeb otočí a po stagnaci pravděpodobně přijde růst. Cena peněz na mezibankovním trhu totiž již dva měsíce roste a zvyšovat sazby se chystá i ČNB, a to podle prognózy celkem třikrát. Základní sazby by mohly začít růst nejpozději ve druhém pololetí.

Průměrná výše hypotéky odráží ceny nemovitostí, které až na výjimky v posledních letech nezadržitelně rostly a v loňském roce pomohly k rekordním objemům. Na konci loňského roku ale začaly ceny nemovitostí brzdit. A jelikož dění na realitním trhu se odráží na vývoji hypotečního trhu, dá se očekávat, že v letošním roce přibrzdí i hypoteční trh. Koronavirová krize navíc není zažehnána a nezaměstnanost pozvolna začíná narůstat. Do budoucna tak bude méně lidí, kteří projdou sítem hypotečních bank.

Od letošního roku se také snížila maximální možná výše daňového odpočtu úroků z hypotéky. Nově tak bude možné odečíst úroky zaplacené za úvěry na bydlení ve výši 150 tisíc korun namísto 300 tisíc korun za rok. Zároveň se prodloužil časový test pro platbu daně z příjmu při prodeji nemovitosti z pěti na 10 let vlastnictví nemovitosti, a to pro nemovitosti nabyté od 1. ledna 2021.

Poslanecká sněmovna má také na stole novelu zákona o spotřebitelském úvěru, která uvolní bankám ruce. Ty by si mohly při předčasném splacení hypoték účtovat v rámci účelně vynaložených nákladů i náklady na zajištění úvěrů. Předčasné splacení se tak klientům výrazně prodraží.