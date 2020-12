Nemovitosti i pozemky dál zdražují, nadhodnocení je podle ČNB až o 25 %

Za prvních 10 měsíců letošního roku poskytly banky hypotéky v objemu již za 197,59 miliardy korun. Nebývalý zájem o hypotéky navíc podle bank nepolevuje ani v listopadu. K rekordnímu roku je tak už jen krůček.

„Letošní rok bude bezpochyby rekordní. Pokud se nestane nic neobvyklého, bude rok 2020 zaznamenán jako rok, kdy bylo prodáno nejvíce hypotečních úvěrů v novodobé historii ČR co do objemu,“ říká Vladimír Staňura, hlavní poradce České bankovní asociace.

Očekávaný výsledek co do objemu prodaných hypoték se za letošek pohybuje kolem 230 miliard korun, přičemž v doposud nejsilnějších letech 2016 a 2017 se prodalo hypoték v objemu za více než 225 miliard korun.

Hypotéku má asi 700 tisíc domácností

Podle průzkumu České bankovní asociace má v současnosti hypotéku více než pětina Čechů, tedy asi 700 tisíc domácností.

Celkové objemy hypoték (v mld. Kč) 2019: 181,578

2018: 218,411

2017: 225,798

2016: 225,809

2015: 190,420 Zdroj: Fincentrum Hypoindex

„Pro Čechy je hypotéka v prvé řadě cestou k vlastnímu bytu či domu, a to ať už jde o ty, kteří hypotéku mají (85 %) či ty, kteří ji teprve plánují (67 %). Značná část si pak hypotéku pořídila (12 %) či plánuje pořídit (17 %) kvůli rekonstrukci. Na 10 % Čechů si hypotéku plánuje pořídit za koupi pozemku,“ komentuje výsledky průzkumu Jana Hamanová, ředitelka agentury SC&C, která pro bankovní asociaci průzkum realizovala.



Výše hypotéky se nejčastěji pohybuje v rozmezí jednoho až dvou milionu korun, v letošním říjnu přitom průměrná částka vyšplhala podle údajů Fincentra Hypoindexu na 2 miliony 865 tisíc korun. „Přes vysoké a neustále rostoucí ceny vidí Češi investici do vlastního bydlení jako nejjistější v nejisté době,“ dodává Staňura.



Investice do nemovitostí se zhodnocují v čase

Pro třetinu Čechů je při výběru nemovitosti podstatná především její cena, druhým kritériem je pak velikost bytu. Od roku 1995, kdy začala v Česku fungovat vůbec první hypoteční banka, přitom ceny nemovitostí dramaticky rostou.

Pro srovnání – podle údajů Hypoteční banky vyšel v roce 1995 jeden metr čtvereční v klasickém panelovém bytě 3+1 na okraji Prahy na 18 900 korun za metr čtvereční, dnes se tato cenová úroveň vyšplhala na 75 tisíc korun za metr čtvereční. Starší pražský panelový byt o rozloze 60 m² tak má hodnotu nejméně 4,5 milionu korun, zatímco před 25 lety to bylo 1,134 milionu korun.

Příklady vývoje cen panelových bytů 3+1 a 3+kk v některých městech Město 1995 2000 2020 Karlovy Vary 11 300 20 000 25 300 Praha 18 900 38 000 75 000 Jihlava 5 700 17 500 27 500 Ostrava 4 900 16 500 21 250 Zdroj: Hypoteční banka , v Kč/m²

Výrazně rostly i ceny nových bytů, například v Praze vzrostly od roku 2015 ceny nových bytů podle údajů Central Group o 96 %. Letos je cenový růst mírnější. Nabídková cena nových bytů se nyní pohybu v úrovni 114 335 korun za metr čtvereční (meziročně +4,6 %) a prodejní cena je na úrovni 110 117 korun za metr čtvereční (meziročně +3,2 %).



Během let se změnil i postoj Čechů k tomu, jaké parametry bytů preferují. Zatímco před 25 lety byly nejžádanější dispozicí byty 3+1 o rozloze 60 m², v současnosti jsou nejžádanější byty 2+kk a 3+kk o rozloze 69 m². U rodinných domů (RD) se pak snížil požadavek na velikost pozemku a naopak zvýšil na velikost samotného domu.

Proměna základních parametrů v čase Parametry Před 25 lety V současnosti Průměrná velikost bytu 60 m² 69 m² Nejžádanější dispozice 3+1 2+kk, 3+kk Průměrná velikost RD 98 m² 110 m² Typ RD zděné zděné, dřevostavby, betonové panely, ocelové profily Průměrná velikost pozemků 900 m² 650 m² Zdroj: Hypoteční banka

Nemovitosti i pozemky nadále zdražují

Ceny rezidenčních nemovitostí navzdory druhé vlně epidemie prakticky v celém Česku i nadále rostou, a to ještě rychleji než v předešlém období. Ve třetím čtvrtletí zdražily byty, rodinné domy a nejvíce pak pozemky, které spolu s byty dosáhly meziročního růstu cen nad 10 procent. Vyplývá to z HB Indexu, kterým Hypoteční banka pravidelně mapuje vývoj tržních cen nemovitostí a situaci na hypotečním trhu.

„Zdražování je způsobeno jak doznívající odloženou poptávkou, tak přetrvávající nedostatečnou nabídkou. Stoupá navíc poměr bytů kupovaných na investici. Tento obecný trend se přitom silně projevuje v hlavním městě, kde podíl investičních nákupů dosahuje v současnosti až 50 %,“ poznamenává Petr Němeček, ředitel odboru Nemovitosti Hypoteční banky.



Česká národní banka přitom odhaduje, že ceny nemovitostí v Česku jsou nyní nadhodnoceny v průměru o 17 %. Ve vybraných lokalitách s velkým podílem investičních bytů je podle ČNB cenové nadhodnocení až o 25 %.

Hypotéky berou Češi pozitivně

Dnes je hypotéka běžnou součástí života mnoha Čechů. Pro většinu z nich je především prostředkem ke splnění snu o bydlení. Podle letošního průzkumu agentury NMS Market Research ji tak vnímá 97 % lidí.

„Celých 95 % lidí zároveň zpětně hodnotí rozhodnutí vzít si hypotéku pozitivně. Pro 85 % lidí, kteří hypotéku mají nebo měli, by neexistence úvěru na bydlení představovala velký problém. Pětina z nich pak vůbec neví, jak by své bydlení v takovém případě financovala,“ přibližuje Andrea Vokálová, mluvčí Hypoteční banky.

Obvyklá doba splácení hypoték je podle průzkumu České bankovní asociace mezi 25 a 30 lety, děje se tak v 56 % případů. Dalších 17 % hypoték je spláceno v rozmezí 20 a 24 let. Doba splácení je kromě výše hypotéky logicky ovlivněna i věkem žadatelů. Kratší dobu mají nastavenou starší lidé, naopak na více než 20 let se upisují lidé do 40 let.

Hypotéky si nejčastěji berou lidé po třicítce

Podle statistik Central Group si bydlení na hypotéku, ale i prostřednictvím jiné formy financování, nejčastěji pořizují lidé mezi 30 a 40 lety. Tedy ve věku, kdy je běžné zakládat rodinu a vlastní bydlení je proto jednou z priorit. Dlouhodobě tvoří více než třetinu všech kupujících na úvěr. Letos konkrétně 36 procent.

Druhou největší skupinou jsou lidé mezi 40 a 50 lety, ti tvoří zhruba čtvrtinu kupujících na hypotéku (22 %). Na třetím místě jsou lidé mezi 20 a 30 lety s 20 procenty. Podíl této skupiny přitom v uplynulých letech postupně klesá, když ještě před 5 lety přesahoval 30 %. Mladí kupující ale ubyli obecně.

„Lidé mezi 40 a 50 lety kupují nové bydlení nejčastěji jako investici a zajištění na stáří při současných nejistých vyhlídkách na penzi. Mladí naopak zajištění na stáří ještě neřeší, odkládají zakládání rodiny i stěhování do vlastního. Svou roli hrají ale i vyšší ceny způsobené nedostatkem nových bytů, který zapříčiňuje zejména pomalé schvalování jakékoliv nové výstavby,“ zdůvodňuje změny ve struktuře zájemců o hypotéky výkonná ředitelka Central Group Michaela Tomášková.