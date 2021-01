Potkávám se se zoufalstvím a deziluzí majitelů obchodů, říká odborník

Loni v červnu, kdy odezněla první vlna covidu, jste byl, co se týče obnovy ekonomiky, relativně optimistický – život se podle vás vracel do normálu. Jak situaci vnímáte teď?

Optimistou zůstávám i nadále, přestože situace není rozhodně jednoduchá. S každým dalším uzavřením samozřejmě všem z nás dochází síly. Některé obory jsou postižené více, jiné méně, ale dopad pandemie pociťuje bez nadsázky úplně každý.

Jak to nyní vypadá v obchodních centrech? Jak si stojí jejich návštěvnost, vytíženost obchodů, ztráty z lockdownů?

Pro obchodní centra je nejhorší nepředvídatelnost. Všichni situaci chápeme a všichni rozumíme tomu, že je třeba udělat nějaká opatření. Obtížněji se už chápe, že se centra otevřou a za pár dní se v médiích diskutuje o tom, že by je bylo nejlepší je zase zavřít a to se za pár dní skutečně stane.

Na tyto situace nemáte čas se připravit. Není možné zavřít food court z hodiny na hodinu bez značných nákladů. A to jak na straně majitele centra, tak především na straně provozovatele. Není úplně jednoduché zboží naskladnit, potřebujete samozřejmě plánovat dopředu. Není možné naskladňovat zboží jenom na jeden den a pak se večer podívat na zprávy, jestli mám naskladnit zboží i na zítra, nebo ne. Takhle to bohužel dělat nejde, i když mi občas přišlo, že se někdo vlivný domnívá, že ano.

Jaká situace nyní panuje v komerčních nemovitostech v portfoliu fondu Trigea?

Z našich nemovitostí bylo zasaženo obchodní centrum Rokycanská v Plzni. Po první vlně došlo k velice rychlému návratu zákazníků. Po následných uzavírkách panuje samozřejmě mnohem větší nejistota. Největším problémem je obtížný odhad budoucnosti. Není jasné, kdy dojde k trvalému otevření a jak dlouho nás bude ještě zapínání a vypínání ekonomiky provázet. Přesto jsem přesvědčen, že se život v centru vrátí do normálu, jen to ještě nějakou chvíli potrvá.

Tomáš Trčka V investičním bankovnictví se pohybuje 25 let.

V roce 2006 stál u zrodu prvního a dodnes největšího nemovitostního fondu v České republice.

Přes šest let působil jako generální ředitel a předseda představenstva Reica investiční společnosti České spořitelny. Následně pomáhal při vzniku dalšího nemovitostního fondu Investika.

V dubnu 2019 založil spolu se skupinou Partners fond Trigea, který aktivně řídí.

Vláda spustila podpůrný program Covid – Nájemné, v čase ho inovovala. Jak důležitou roli hraje v byznysu komerčních nemovitostí?

Určitě hraje zásadní roli. Já jsem velice rád, že se vláda poučila a programy Covid Nájem 2 resp. 3 vyhlásila prakticky okamžitě po uzavření center. To popravdě přineslo zásadní uklidnění do vztahů mezi nájemníky a majiteli center.

Jste s podobou programu spokojen? Jak dlouho vůbec lze „podnikat“ jen s pomocí podpůrného programu?

Můžeme samozřejmě polemizovat, zda je podpora dostatečná a zda by neměla být vyšší. Jde ale vždy o úhel pohledu. Ale zásadní je, že jednotky, které musí zůstat zavřené, dostanou kompenzaci za dobu, kdy musely mít zavřeno. O tom, jak velká by ta kompenzace měla být, musí rozhodnout jiní. Já bych samozřejmě přál všem, aby byla co nejvyšší, protože se potkávám se zoufalstvím a deziluzí majitelů obchodů, kteří investovali vše, co měli, do něčeho, co teď nemohou provozovat. Na druhé straně ale samozřejmě chápu i to, že mnohdy prostě není odkud brát. Situace nemůže (a ani nebude) trvat donekonečna. Jednak by neměl kdo zaplatit, za druhé věřím, že se brzy najde udržitelné řešení a náš život se postupně vrátí do normálu.

Zaznamenáváte dopady krize covid i do zaměstnanosti v oblasti správy a provozu komerčních nemovitostí?

U nás je to paradoxně naopak. Během následujících dvou let chceme do obchodního centra investovat přes milion eur. Půjde o změny, které zákazník pocítí. Měly by pro něj zážitek z návštěvy centra ještě umocnit. To je důkaz toho, že prostě věříme, že obchodní centra budou mít svoji roli ve společnosti i nadále. Jsem velkým fandou e-komerce, ale kamenné obchody mají svoji budoucnost stále ještě před sebou.

Z hlediska situace komerčních nemovitostí, co by podle vás nejvíce prospělo k jejich návratu před covidem?

Já ze strategického pohledu nevnímám, že by bylo třeba se někam vracet. Pochopitelně došlo k určitému vývoji a třeba logistické areály loni ruku v ruce s jejich popularitou značně zdražily. V podstatě dnes můžete koupit plechovou halu v Ústí za stejnou cenu jako kancelářskou budovu v centru Prahy. Otázka je, zda je to správně a zda to bude platit i po dvaceti letech. Pokud se ale podíváme na trh komerčních nemovitostí jako celku, tak s výjimkou hotelů svoji hodnotu obhájily bez ztráty kytičky. Mnoho nemovitostí dokonce svoji hodnotu navýšila.

Podílové i penzijní fondy hlásí za loňský rok plusové zhodnocení. Jak jsou na tom nemovitostní fondy?

Nemovitostní fondy si už několik let vedou skvěle a rozhodně patří dlouhodobě k jedněm s nejvýnosnějších aktiv. Trigea loni připsala svým klientům skvělých 5,64 procenta.

Pokud byste měl dát loňský výnos vašeho fondu do souvislosti s výsledky z předchozích let, v čem by byl charakteristický?

Mám-li srovnat loňský rok s těmi předchozími, tak výnosově se příliš nelišil. Hodnoty nemovitostí pandemickou zkoušku přestály. Paradoxně mnoho nemovitostí svoji hodnotu oproti očekávání ještě zvýšila. Obětí roku 2020 byly nemovitosti zaměřené na turistický ruch, zejména hotely a high street retail.

Máte za to, že krize covid bude impulsem k významnějším obchodům na trhu komerčních nemovitostí? Že dojde k přeskupení „vlastnictví“?

V loňském roce došlo k propadu investičních aktivit meziročně o 70 procent. To je skutečně hodně. Předpokládám, že letos dojde k určitému oživení, ale nepředpokládám, že bychom se letos dostali na úroveň roku 2019. Prodávající i kupující jsou nadále opatrní, ale věřím, že letos proběhnou některé zajímavé transakce, minimálně Trigea by chtěla letos koupit dvě až tři nemovitosti, stále je před námi hodně práce.