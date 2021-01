Podílové fondy navzdory pandemii ukončily loňský rok převážně v plusu

Ceny akcií a následně i hodnoty podílových fondů si i loni v prosinci udržely růstový trend z uplynulých měsíců. Loňská březnová korekce je tak podle analytiků na mnoha trzích již definitivně zapomenuta a vybrané akcie nejen v Americe, ale i v Číně či Německu jsou na svých maximech.

„Pozitivní náladu na finančních trzích ke konci roku podržely tři hlavní události. Je to začátek vakcinace, který slibuje návrat do starých časů bez omezení a bez zákazů, zažehnání tvrdého brexitu a uzavření obchodní dohody mezi EU a Velkou Británií. A pak také další obrovský stimulační balíček, který Donald Trump poslal do americké ekonomiky,“ říká investiční stratég skupiny Partners Martin Mašát.

Lepší nálada na finančních trzích vede investory i k přesunu z bezpečných aktiv, jako jsou kvalitní dluhopisy, do rizikovějších akcií. Ceny státních dluhopisů tak začaly postupně klesat, a to především v USA. Výnosy státních dluhopisů se posunuly výše i v České republice.

Jak si stály akciové podílové fondy

Partners Index akciových fondů si v prosinci připsal dalších 2,8 procenta. Především americké akcie slyšely na nový 900 miliardový stimul schválený před koncem roku v USA. Ve výsledku skončil index S&P 500 o 14 procent výše než před rokem.

„Vítězem celé koronavirové krize jsou americké technologické akcie z indexu NASDAQ s růstem přes 40 procent. A to měly za sebou excelentní rok 2019 s růstem o 35 procent. Průměrná výkonnost globálně diverzifikovaných akciových fondů v roce 2020 nakonec dosáhla na solidních 6,3 procenta,“ vysvětluje Martin Mašát.

Partners indexy akciových fondů: výkonnosti skupin fondů (v %)

prosinec Od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-AK 2,8 6,3 6,3 18,4 32,3 94,9 38 PIF-SPEC 5,2 3,2 3,2 8,3 33,2 19,3 15

PIF-AK – fondy investující do akcií vyspělých zemí

PIF-SPEC – fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.)

Podle Martina Mašáta jsou v plusu, jakkoli na poslední chvíli, i akciové fondy se speciálními strategiemi. A to díky návratu investorů do okrajových sektorů a regionů. Ty dosáhly výkonu +3,2 procenta. Na druhou stranu evropské akcie či pražská burza skončily hluboko v záporných číslech. Konkrétně index PX pražské burzy klesl v roce 2020 o osm procent.

Smíšené fondy loni v prosinci dosáhly zhodnocení 1,4 procenta. Od počátku roku tak přidaly dvě procenta. Důvodem nízkého zhodnocení jsou zejména vysoké podíly takzvaně bezpečných státních dluhopisů v těchto fondech, které za současné situace nesou nízký výnos.



Partners index smíšených fondů: výkonnosti skupin fondů (v %)

prosinec Od počátku roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-MIX 1,4 2,0 2,0 5,0 10,1 28,6 52

Partners Index dluhopisových fondů se udržel na svém

Ceny státních dluhopisů začaly postupně klesat, a to především v USA. Za celý rok 2020 si ale dluhopisové fondy drží průměrný výnos na 1,3 procenta. Učebnicově si vedly rizikové dluhopisy, které reagovaly na pozitivní náladu a růst cen akcií. Jejich prosincové zotavení o jedno procento pomohlo zlepšit jejich celoroční výsledek na 2,3 procenta.

Partners indexy dluhopisových fondů: výkonnosti skupin fondů (v %)

prosinec Od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-DL 0,0 1,3 1,3 2,9 1,7 17,3 19 PIF-HY 1,0 2,3 2,3 15,9 15,9 38,0 22

PIF-DLUH – fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy

PIF-HY – fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů

Podle Mašáta stojí za slabým výkonem dluhopisů nejen nulové základní sazby, ale také skupování státních dluhopisů spekulanty a centrálními bankami, což jejich výnos posunulo mimo racionální úrovně, tedy k nule a často i pod ní.

Výnosy státních dluhopisů se posunuly výše i v České republice. Což ani zdaleka nestačí na bezmála 3% inflaci. „Výkonnost dluhopisových fondů tak ukazuje na kvalitní práci správců, kteří museli bojovat s nulovými sazbami nastavenými Českou národní bankou,“ dodává investiční stratég. Podle něj se zřejmě na tuzemském dluhopisovém trhu budou dít zajímavé věci i letos. Vláda bude muset profinancovat ještě větší deficit než za minulý rok.