Expert: Jak se stát velkým investorem? Chce to nejen trpělivost

Mnozí z nás začínají uvažovat o budování svého majetku na počátku své pracovní kariéry. Ti ještě prozíravější tvoří první úvahy o své budoucnosti již během let strávených ve škole a sbírají první zkušenosti. Byť o tom často ani neví, začínají si vytvářet svůj budoucí finanční plán.

Nemalou část z nich žene touha stát se bohatým a úspěšným ve svém oboru a životě. Vydělám hodně peněz, výhodně je zainvestuji, stanu se nezávislým a nebudu muset tolik pracovat. A pak to přichází. S rostoucím příjmem přibývá větších výdajů a sen o budování velkého majetku k jeho zainvestování a bezpracnému rozmnožování pomalu končí.



Kde se stala chyba?

Mezi základní pravidla investování, která je třeba dodržovat, patří především dlouhodobost, disciplína a investování odložených prostředků kdykoliv to je jen možné. Tedy nejlépe právě nyní. Bohužel bez zkušeností a znalostí jsou tato základní pravidla velice často porušována, což vede k nenaplnění stanovených cílů.

Drobní investoři mají možnost zainvestovat část svých prostředků jednorázově nebo průběžně odkládat menší část svých příjmů a investovat pravidelně. Každá z variant má své kouzlo, své přednosti i nevýhody. Při striktním dodržení základních pravidel přináší největší úspěchy zejména jejich kombinace: zainvestování jednorázové částky a nastavení pravidelného investování menších částek.

K výhodám pravidelného investování patří rozkládání investice v čase a efekt průměrování nákupních cen. Akciové trhy, na kterých investují ti investoři, kteří mají obvykle dlouhodobé cíle (zajištění penze, splacení úvěru na bydlení, mezigenerační předání majetku apod.), často výrazně kolísají. Investoři prochází jednotlivými fázemi ekonomických cyklů, kdy růsty střídají poklesy. Pokud se však podíváme na akciové trhy dlouhodobou optikou, uvidíme pokračující růst a dosahování nových maxim.

Tomáš Vejrych Vystudoval Fakultu podnikohospodářskou Vysoké školy ekonomické v Praze.

Po škole v roce 2006 byl přijat do společnosti Conseq Investment Management, kde nyní pracuje jako vedoucí oddělení podpory distribučních sítí.

Vede tým manažerů zodpovědných za prodej investičních a penzijních produktů přes externí distribuci.

Nezkušené investory toto velké kolísání cen akcií obvykle odradí od uskutečnění první investice nebo naopak zainvestují v době velkého optimismu a pak při prvním zakolísání se ztrátou prodávají. Jde o častý jev pramenící z malých zkušeností a znalostí kapitálových trhů. Největší výhodou pravidelného investování je tak získávání zkušeností a osahávání si kapitálových trhů investicemi menších pravidelných částek. Například investice do podílových fondů umožňují i nejmenším investorům účast na kapitálových trzích obdobně, jako se jich účastní ti největší investoři.



Díky průměrování nákupních cen dochází minimálně na počátku, kdy investoři získávají první zkušenosti, k vyhlazení vyššího kolísání hodnoty jejich majetku. Při poklesu cen bude investor nakupovat za stejnou částku větší počet kusů aktiv. Návrat hodnoty majetku tak bude v prvních letech i při volatilnějším (kolísavějším) období rychlejší. Vedle toho mnoho investorů bude vždy ochotných v investici pokračovat v důsledku menšího objemu zainvestovaných peněz. I přesto, že se na počátku často trefíme do období velkého poklesu, bude vysoká procentní ztráta pro investory akcepotvatelná. Právě přetrpění takového období přináší drobným investorům nejvíce zkušeností a investor se stává odolnějším pro další budoucí turbulentní období.

Proč i přesto někteří své pravidelné investice ruší?

Chyby obvykle pramení z nedostatku informací a zejména z nepochopení základního principu dlouhodobosti a disciplinovanosti. I přesto, že na počátku investor uvažuje o velmi dlouhém období, má obvykle tendenci v kratších intervalech své investice hodnotit.

Z mé zkušenosti, pokud není po 5 letech investice výrazně úspěšná, začínají investoři uvažovat o změně. Jen málo z nich si uvědomí, že na takto krátkém časovém horizontu se pravděpodobnost výrazného úspěchu u pravidelné investice rovná sázce na červenou nebo černou.

Průměrný objem zainvestovaných prostředků je roven zhruba poloviční době. Pokud akciové trhy na počátku porostou a na konci propadnou zpět, je investor díky průměrování nákupních cen ve ztrátě. Pokud akciové trhy budou volatilní, ale pětiletku zakončí na stejné ceně, jako tomu bylo na počátku, bude investor zhruba na svém. Pokud trhy na počátku poklesnou a pak se během období vrátí zpět, bude investor v zisku. Případně pokud investor projde pouze rostoucí fází cen, bude v zisku, který však nebude nijak výrazný například v porovnáním se zainvestovaným jednorázovým vkladem. Tak jako tak je třeba vydržet a pamatovat na to, že efekt pravidelných investic se v delším horizontu ztrácí, pokud nejsou v době větších propadů částky navyšovány

Co nejvíce přispívá k celkovému výsledku?

O tom, zda bude celková investice úspěšná či neúspěšná, rozhoduje, do čeho investujeme a jaké operace v průběhu časového horizontu provedeme. S tím nám dnes poradí celá řada investičních profesionálů. To nejzásadnější začíná však u nás samotných. A to rozhodnutím o vytyčení vlastního cíle, investováním co nejdříve je to jen možné, disciplinovaností a sbíráním vlastních zkušeností.