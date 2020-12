Komentář: Bitcoin je nespoutaný svět, jeho cena dnes boří rekordy

Opět a zas to vypadá, že Bitcoin je mainstream, že se dostal do hlavního proudu a víc už to nejde. Mluví se o něm, píše a nezřízeně se nakupuje, až často sami fanoušci Bitcoinu musí veřejnost krotit, ať to nepřehání. Jistě, Bitcoin má dlouhodobě smysl, říkají. Na ceně se ale můžete krátkodobě spálit, důležitější jsou fundamenty. A ty u Bitcoinu nikdy nebyly silnější.

Není náhoda, že se Bitcoin zvedá v době, kdy celý svět sleduje, jak neohrabaně zápolí vlády a centrální banky s pandemií koronaviru. V novinách si přečteme, že každá desátá koruna a každý pátý dolar vznikl letos, v roce 2020. Státy se rekordně zadlužují. Peníze tečou proudem jako cukříky, které mají náš mozek přesvědčit, že nás nebolí zub.

Ale toto není jen obyčejná hospodářská krize normálnímu člověku vzdáleného finančního sektoru plného derivátů a dalších slov, pod kterými si jen těžko něco představujeme. Nyní lidé nesmí do práce, do kina, na pivo, dokonce v noci ani ven. Kontrast mezi rostoucími trhy a umírající ekonomikou bije do očí.

V tom všem lidé hledají jistoty, ale také experimentují. Obrací se konzervativně k nemovitostem, nakupují drahé kovy, ale také Bitcoin. Alespoň na zkoušku. Co kdyby náhodou. Tři velké propady už přežil a nyní přežil i hospodářskou krizi, dokonce v ní posílil.

Navíc ve světě, kde politika centrálních bank uměle snižuje výnosy aktiv směrem k nule, je každá spekulace s potenciálem vyššího růstu zázrakem, do kterého proudí další a další peníze. Není to zdaleka jen Bitcoin, ale i jemu paradoxně pomáhá politika levných peněz. Nemělo by být překvapením, že část těchto peněz teče i do něj.

Bitcoin dává čím dál větší smysl, i když má před sebou ještě dlouhou cestu. Stal se symbolem nového přístupu k hodnotě v digitální podobě, respektovaným aktivem, virtuální komoditou a pro mnoho lidí i každodenním platidlem. Před našima očima se za rostoucí cenou skryla celá řada drobných i velkých inovací jak samotné bitcoinové sítě, tak celého ekosystému kolem ní. Od posledního velkého růstu v roce 2017 se Bitcoin stal zase o něco použitelnějším a užitečnějším.

Blesk uhodí na stejném místě klidně milionkrát

Děje se toho ale mnohem víc a Bitcoinu by se dařilo, i kdyby kolem nás nezuřila pandemie. V zavřené ekonomice si toho příliš neužijete, ale od posledního vrcholu je čím dál více míst, kde se používá. A nejenže se může používat, je to i snazší a levnější.

Dominik Stroukal (33) Autor publikací Bitcoin, peníze budoucnosti a Dark Web: Sex, drogy a bitcoiny.

Získal doktorát na Vysoké škole ekonomické, absolvoval i mediální studia na Univerzitě Karlově.

Je hlavním ekonomem Banky CREDITAS, dříve působil na stejné pozici ve finanční skupině Roklen.

Vyučuje ekonomické předměty na VŠ CEVRO institut.

Je ženatý, má dceru.

Řeč je zejména o Lightning network, síti bleskově rychlých transakcí. Mluví se o ní dlouho, dlouho už funguje, ale teprve nyní se začíná používat ve větším měřítku. Detaily jsou technicky obtížnější, ale není potřeba je znát. Stačí si představit, že za cenu dvou plateb jich nyní můžete poslat mnohem víc, teoreticky neomezeně.

Bitcoin také utíká konkurenci mezi kryptoměnami. Ty v minulém růstu před třemi roky zažívaly ohromný rozkvět a objem Bitcoinu mezi všemi mincemi dohromady spadl až na jednu třetinu celku. Nyní je zpátky na dvou třetinách a vypadá to, že většina tehdejších projektů to vzdala sama, nebo je k tomu donutili kupující, kteří jednoduše přestali nakupovat.

Technologie pokračuje ve vývoji, a zatímco roste cena, vývojáři, konkurence a samotní uživatelé posouvají Bitcoin dál. Naše současné peníze se také mění, ale byrokraticky, centralizovaně a ve výsledku pomalu. A komodity, jako je například zlato, kterému je dnes Bitcoin v mnoha ohledech blíž než třeba české koruně, se nemění prakticky vůbec. Mít zlato, které je digitální, programovatelné, dává smysl. Aktivum, které je digitální, vzácné a zároveň bez centrální správy, je výjimečné.

Jsme pořád na začátku

Bitcoin vystřelí vzhůru, ale zase spadne, klidně ztratí i většinu své hodnoty. Než zase poroste. Je to nespoutaný svět a cena to reflektuje. Je to výhoda Bitcoinu, ale také jeho nevýhoda – v takovém stavu nemusí být pro každého.

K tomu všemu je i přes veškerou snahu stále uživatelsky nepřívětivý a vyžaduje více znalostí k užívání, než je možné vstřebat za den, spíše déle. Rychlé navýšení ceny navíc láká všemožné podvodníky, kteří se přiživují na naší chamtivé snaze svést se s růstem.

Jsme na začátku, Bitcoinu je 12 let. Tehdy nikdo a ani ještě dlouho poté nečekal, že bychom se mohli vůbec bavit o ceně 20 tisíc dolarů za kus.

Dnes už jsou předpovědi budoucnosti všelijaké. Všechny se vyplnit nemůžou, ale ukazují, jak moc na začátku jsme. Bitcoin je padesátkrát menší než americký dolar. Je o polovinu větší než HDP České republiky. To jsou dříve nemyslitelná čísla, ale pořád je to u globálního projektu málo. Jedni v tom vidí prostor k růstu, druzí správně vrací nohy na zem a připomínají, že přestože o Bitcoinu už celý svět ví, v porovnání s jinými měnami a platebními službami ho prakticky nikdo nepoužívá.

I pokud žádné bitcoiny nemáte, vysoká cena by vás měla těšit. Cena jen dokládá, že Bitcoin přežil svou první hospodářskou krizi, a navíc s grácií. Spolu s ostatními aktivy se na úsvitu první vlny propadnul, jen aby se investoři rozhlédli a usoudili, že peníze vrátí zpět. Že Bitcoin přežil, je dobré pro všechny z nás, kteří máme rádi zdravou konkurenci.

Je dobře, že tu stále máme plán B, kdyby se nedařilo naší oficiální měnové politice plnit své cíle. Anebo pokud by se je snažila plnit neortodoxním způsobem a na úkor našich peněženek nebo za cenu vysoké nerovnosti. I když se vám alternativy nemusí líbit, pomáhají nám všem. Nutí nás přemýšlet nad tím, jak měnová politika funguje, co je na ní špatně a jestli by nedávalo smysl s tím něco dělat.

Bitcoin ještě není ani na zlomku cesty k tomu, aby mohl nahradit standardní státní peníze. Dnes by to ani technicky nešlo. Ale je nekonečněkrát dále než před deseti lety. A každý rok je tomu blíž a blíž. Návrat na historické maximum je ideálním časem k tomu, abychom se ohlédli zpět a viděli, jak dalekou cestu ušel, ale zároveň byli skromní a realističtí v očekávání a místo ceny aplaudovali velkým krokům i drobným krůčkům, které udělal a dělá. Cena tleská nám všem do očí sama o sobě.