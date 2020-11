KOMENTÁŘ: Konec legrace. Investory nyní čeká krušné období

Akcie rostou již přes deset let a po loňských více než 20 procentech jsme letos opět v plusu více než 5 procent. Pokles výnosů, který se nezastavil ani na nule, pomáhá cenám dluhopisů a letos konzervativní investoři opět připíšou nějaké to procento. Ceny nemovitostí a zlata sice mnoho let stagnovaly, ale své ztráty za poslední dva tři roky dohnaly.

Výnos investic neovlivnila nijak negativně ani celosvětová pandemie, neboť investorům potenciální ztráty rychle vykompenzovaly kroky centrálních bank a štědré dotace států. Objem uměle vytištěných peněz a dluhů překročil myslitelné meze, a to na úkor naší budoucnosti. Současné ceny, respektive zisky, jsou u mnoha cenných papírů uměle vyhnané a mnoho aktiv zažije v budoucnosti horší časy. Investory čeká krušné období a na zisky padající každému jen tak do klína můžeme zapomenout.

Zlato na pokraji srázu

Sedm let investoři do zlata trpěli nejen volatilitou ceny, ale skutečným poklesem ceny. Akcie se za tu dobu dostaly na dvojnásobnou hodnotu. Poslední dva roky se cena zlata konečně trochu zmátořila a vyšplhala aspoň na úroveň, kde byla před deseti lety.

Pandemie navíc nepotvrdila, že zlato je aktivum využívané při turbulencích na finančních trzích. V počátku pandemie zlato dokonce klesalo podobně jako ceny akcií. Nakonec sice pár procent přidalo, ale o závratných ziscích si můžeme nechat zdát.

Není sporu, že se blíží nalezení vakcíny a tím uklidnění na trzích a restart tradičních odvětví ekonomiky. Mnoho investorů se vrátí do standardních aktiv a zlato je první na ráně, které bude na odstřel. Může tak ztratit větší část zisků, které nabralo za poslední roky.

Dalším hřebíčkem do cenové rakve zlata je i otočka v přístupu centrálních bank. Ty poprvé za deset let ve 3. čtvrtletí zlato prodávaly. Mezi těch málo bank, které zlato dokoupily, byla i Česká národní banka, ale zde šlo pouze o doplnění pozice po prudkém intervenčním nárůstu bilance ČNB.

Většina hlavních centrálních bank se zlata zbavuje a důvodem je velká volatilita ceny, nákladné skladování a nelikvidita. Za vše hovoří zpráva Světové rady pro zlato, která tvrdí, že celosvětová poptávka po zlatě ve třetím čtvrtletí klesla o 19 procent na 892,3 tuny, což je nejméně za 11 let.

Nebezpečí ve státní jistotě

Ani konzervativní investory nečeká zrovna veselá doba. Výnosy státních dluhopisů jsou blízko minimálních hodnot. Zhruba 80 procent všech dluhopisů na celém světe nese méně než 1 procento a ani české státní dluhopisy nejsou výjimkou. To nevypadá na super investici. Navíc v době, kdy inflace letí rychlostí kolem 3 procent.

Martin Mašát (1977) Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Institut ekonomických studií na Univerzitě Karlově.

Je držitelem titulu CFA (Chartered Financial Analyst) udělovaného CFA Institutem v USA.

Na finančních trzích se pohybuje od roku 2000.

V Partners se věnuje řízení investičního procesu a obchodování s cennými papíry.

Výnosy jsou drženy nízko centrálními bankami, které překročily rubikon a za posledních pár let porušily všechny základní zákony finanční a vydaly se špatnou cestou honby za růstem produktu a někde dokonce za klimatickými cíli. Nejenže tisknou peníze bez zjevných důvodů, ale financují do nebe rostoucí dluhy vlád.



Jako by nikdy neslyšely o hyperinflaci, o krachu státních financí, o efektu vytlačení běžných investorů do rizikových aktiv, o škodlivosti oslabování měn, o nebezpečí vlivu politiky na rozhodování banky apod. Ceny státních dluhopisů budou držet vysoko, dokud budou dotovány. Nicméně, jejich reálný výnos je záporný a s blížícím se oživením půjdou výnosy nahoru, což znamená, že ceny budou klesat a nulové úroky nikoho nezachrání. Konzervativní investory čeká opět několik let červených čísel.

Nejrizikovější aktivum: spekulativní dluhopisy

U dluhopisů má mnoho investorů zafixováno, že jsou to bezrizikové instrumenty, ale nemůžou být dále od pravdy. A právě slepá důvěra v toto dogma bude stát mnoho lidí celoživotní úspory. Dluhopisy, a především korporátní, jsou investice, které mají omezený zisk a neomezenou ztrátu. Zvláště když se dluhopis kupuje na základě slibů o závratných výnosech.

O rizicích se však mlčí, ale dospět do stadia, kdy emitent nic nezaplatí, se nikdo nechce dostat. Bohužel se to ale stává častěji, než to vypadá. I u nás začínají do médií probublávat případy, kdy investoři místo pár procent navíc nedostali ani korunu a přišli o celoživotní úspory.

Před investicemi do jednotlivých dluhopisů varuje nejen Česká národní banka, ale i ministerstvo financí. Problémem je, že běžný investor neumí ocenit rizika z dluhopisu a stačí mu slib výnosu kolem 5 až 10 procent a peníze posílá obratem. Bankovní analytik u podobných případů nabízí úvěr asi za dvojnásobek, aby se mu kompenzovalo riziko. Dalším problémem je sázka na jedinou kartu, respektive na jediného emitenta, a chybí tak diverzifikace.

V době, kdy klesají firmám zakázky a úvěry jsou pro ně hůře dostupné, bude mít mnoho firem čím dál větší potíže dostat se k financování. Celý jejich byznys může ze dne na den skončit a věřitelům zbude místo dluhopisů plno bezcenných papírků.

Některé akcie nejsou a nebudou levné

To, že se odřízly ceny některých akcií od fundamentálních dat, tvrdí už i vrabci na střeše. Co se však stane, až státy a centrální banky přitáhnou šrouby a přestanou dotovat ekonomiku? Investoři se vrátí zpět k modelům a u mnoha akcií zjistí, že aktuální cena neodpovídá jejich odhadnuté vnitřní hodnotě. A protože je nejistá doba, přijde realizace zisků, která může strhnout lavinu.

Riziko prudké korekce se týká hlavně akcií, které se staly favoritem investorů v průběhu „lock-downů“. Opatrnost bude třeba u technologických titulů, ale konec dotačního dopingu zhorší situaci i dalším firmám. Mnoho z nich přežívá jen díky podpoře a extrémně nízkým úrokům. Tyto potenciálně mrtvé, tzv. zombie firmy, budou postupně končit a cena jejich akcií půjde ke dnu.

Rok 2021 bude stát na aktivní správě a zkušenosti správců aktiv budou klíčem k udržení pozitivní výkonnosti na trzích, kde nás čeká mnoho překvapení a volatility. Pasivní cesta investování se může stát velmi nákladnou a může vézt k akumulaci ztrát.