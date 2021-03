Chcete tuto chalupu? Tak něco přihoďte

Ač by se dalo očekávat, že v době pandemie lidé nákup rekreační nemovitosti odloží, protože se nejedná o nejnutnější potřebu každodenního bydlení, s krizí naopak poptávka vzrostla. Čísla to dokazují jasně.

„V loňském roce získalo nového majitele 6 630 rekreačních nemovitostí,“ říká Veronika Boráková z realitní platformy Reas, která pracuje přímo s daty z katastru nemovitostí, respektive s prodeji, které podle katastru proběhly. Největší zájem byl o chaty a chalupy ve Středočeském kraji, kde se jich prodalo 1765, v Plzeňském 635 a v Ústeckém 583. Celkově se prodalo loni o 13 procent rekreačních nemovitostí víc než v roce 2019.

Převedeno na peníze, v loňském roce se podle údajů Reas prodaly rekreační nemovitosti za 8,91 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 33 procent. To tedy ukazuje na velký nárůst kupních cen.

Poptávka je až trojnásobně vyšší

Shrnuto krátce, nárůst zájmu byl loni extrémní. „S prvním omezením pohybu a cestování se zvýšila poptávka na dvojnásobek až trojnásobek,“ uvedl Petr Makovský, výkonný ředitel Reality.iDNES.cz. Doplňuje, že od té doby poptávka sice mírně klesla, nicméně meziročně je za období leden až únor 2021 stále o 100 procent vyšší.

Přitom za normálních okolností jsou rekreační nemovitosti velmi sezonní záležitostí. „Prodávají se od jara do podzimu, přes zimu prakticky vůbec,“ říká Tomáš Olbrich, majitel RE/MAX Drive. Totéž potvrzují i makléři dalších oslovených realitních kanceláří. Že by se v průběhu letošního roku něco změnilo, si nemyslí.

Nabídka totiž oproti předchozím rokům silně klesá. Podle informací Bidli reality se aktuálně na trhu objevuje zhruba jen okolo devíti stovek rekreačních objektů, loni v létě to bylo ještě okolo 2 tisíc staveb. Například M&M Reality hlásí, že mají aktuálně v nabídce o 15 procent méně rekreačních objektů oproti stejnému období loňského roku. Na každou inzerovanou nemovitost se tak ozývají desítky zájemců, na výjimečné nabídky pak realitní kanceláře evidují i 100 či dokonce 200 zájemců.

Kam až může vystoupat cena

Kombinace mimořádné poptávky a stále klesající nabídky způsobuje další tlak na růst cen. „Ceny chalup na prodej jsou meziročně vyšší, nabídkové ceny zhruba o 30 až 40 procent,“ přibližuje současnou realitu Makovský. Současně však upozorňuje na fakt, že vzhledem k enormnímu zájmu o chalupy se děje to samé, co je vidět u bytů nebo domů. Ty cenově dostupnější mizí z trhu tak rychle, že zůstávají v inzerci především ty dražší, což ovlivňuje vnímání toho, jak ceny rostou.

Obecně se nejvýše šplhají ceny v těch nejatraktivnějších rekreačních lokalitách. Například v oblíbených lokalitách Šumavy a Krkonoš přesahují 100 tisíc korun za metr čtvereční a v některých případech se šplhají až ke 120 tisícům, ukazují data ČSOB. Občas tak jde opravdu o mimořádně vysoké sumy.

V kurzu jsou také Jizerské hory, Beskydy a Jeseníky. „Zcela ideální kombinace pak zahrnuje hory, les a vodu. Těch ale moc není. Lipno je zkrátka jen jedno,“ říká Jiří Kučera, ředitel Luxent – Exclusive Properties. Značná poptávka je rovněž po rekreačních lokalitách v širším okolí Prahy, v okolí Vltavy, Berounky a Sázavy, dále Křivoklátsko, Slapy či Orlík.

Na chalupy se pořádají i aukce

Ceny se i zde dokážou vyšplhat hodně vysoko. Například realitní kancelář Luxent – Exclusive Properties loni v létě prodala luxusní chalupu v Jizerských horách za 25 milionů korun. V Bidli reality zase nedávno prodávali apartmány v Jeseníkách, kde cena v inzerci činila 13,5 milionu korun.

I v případě „obyčejnějších“ chalup se však konečná suma může dostat mnohem výš, než kolik bylo původně uvedeno v inzerátu, zvláště pokud o její koupi stojí desítky lidí. „Často v takovém případě pořádáme aukce mezi zájemci. Nemovitost získá ten, kdo nakonec přihodí nejvíc k původní inzerované ceně,“ popisuje Vladimír Zuzák, ředitel Maxima Reality.

Tento postup zvolili například u chalupy na Berounsku, kde bylo 69 zájemců. Aukce zvedla cenu o 1,6 milionu korun. Podobně tomu bylo u rekreačního obydlí v Kozlově u České Třebové, které měla v nabídce kancelář Bidli reality za 2,3 milionu korun. Tuto chalupu poptávalo 80 lidí. Pryč byla do týdne, dokonce o 500 tisíc dráž.

Vysoká cena i za objekty v horším stavu

V těchto vyhledávaných lokalitách jsou často lidé čím dál tím víc ochotni slevit ze svých nároků. Jinými slovy, dnes se tak prodá prakticky všechno, i objekty v horším stavu.

„Velmi nás zaskočila síla poptávky po rekreačním objektu, který jsme nabízeli v Srbsku, v blízkosti Berounky,“ říká Jan Martina, oblastní manažer pro Prahu společnosti M&M Reality. Jednalo se o chatu v původním stavu bez splachovacího záchodu a tekoucí vody. Navíc bez oficiální přístupové cesty, což je samozřejmě významná právní komplikace. Na nemovitosti nešlo zřídit zástavu a pro velký počet klientů zde tedy byla komplikace v nemožnosti financovat úvěrem. I přesto se nám přihlásilo 90 zájemců během tří pracovních dnů. Kupní cena byla ve výsledku navýšena o téměř 200 tisíc korun na celkových 900 tisíc. Stejnou nemovitost se přitom snažil majitel prodat už před 8 měsíci za 700 tisíc, z nichž realitní makléř vycházel. A zájemce se tehdy nenašel.

Značně nahoru šly ceny také třeba u Sečské přehrady. „Před pár týdny jsme zde prodali chatu v lokalitě Seč – Hoješín ve stavu před rekonstrukcí, o podlahové ploše 35 metrů čtverečních a s pozemkem o rozloze 350 čtverečních metrů, a to za 1,35 milionu korun,“ říká Jan Kubíček, oblastní manažer pro Královéhradecký kraj společnosti M&M Reality. V březnu 2020 by přitom tato nemovitost byla prodejná za zhruba 750 tisíc korun.

Zájmu se těší dříve opomíjené lokality

Tato situace způsobila, že do hledáčku zájemců se dostávají i dříve méně žádané lokality. Roste zájem o rekreační nemovitosti na Vysočině. Vyšší poptávku registrují realitní kanceláře také po objektech v Českém ráji či v CHKO Brdy.

„Na Benešovsku je to tzv. Černý Merán, tedy oblast jižně od Votic, směrem k Sedlci-Prčici,“ poukazuje na další lokalitu Tomáš Olbrich. Nedaleko odtud se nachází skiareál Monínec.

Zajímavé mohou být také mikrolokality či zatím neobjevené lokality v Krušných horách nebo na Železnorudsku. „Zde jsou ceny ve srovnání s populárními lokalitami zhruba o 40 procent nižší,“ říká Radim Maštalíř, odborný technik odboru Nemovitostí Hypoteční banky.

V dlouhodobějším výhledu podle něj mohou být zajímavé lokality v severních Čechách, kde se plánuje revitalizace jezer Milada nebo Most. Ačkoliv nyní v okolí chybí potřebná infrastruktura, za pár let by zde měly vzniknout cyklostezky a další sportovně-rekreační objekty k využití návštěvníků.

Takové lokality s budoucím potenciálem se najdou i na horách. „Například v Orlických horách v lokalitě Orlické Záhoří se má v následujících letech dostavět lyžařský areál se sjezdovkou,“ dává tip Ondřej Mašín, výkonný ředitel společnosti Bidli reality. Dodává, že ceny už tam postupně stoupají.