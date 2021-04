Jaro a lockdown nahrávají rekonstrukcím. Jak je ale zafinancovat?

Nevyhovující kuchyň, koupelna, nutnost výměny oken nebo například nutnost získat další pokoj, to jsou věci, které řeší mnoho majitelů bytů či rodinných domků. Mnozí z nich ale rekonstrukci třeba i několik let odkládají. Zkrátka na ni dosud nebyl čas.

Teď je však situace jiná, už téměř rok jsme kvůli pandemii koronaviru skoro pořád doma a doháníme různé resty. Řada tak přichází právě také na rekonstrukce. Zorganizovat rekonstrukční práce nemusí být až tak obtížné, i když sehnat dobré řemeslníky není snadné. Zdatní kutilové pak zvládnou spoustu prací sami. S financováním už to ale může být horší.

I malá rekonstrukce vyjde na desítky tisíc korun, u těch větších se pak takřka vždy náklady pohybují ve statisících, v nejednom případě spíš vyšších. A pokud se pustíte do zásadnější proměny rodinného domu, třeba i s novou střechou, výměnou oken a zateplením, může se suma hravě přehoupnout klidně přes milion korun. Takové částky každý na účtu nemá. Na řadu pak přichází úvěr. Výběr je poměrně velký, proto vybírejte pečlivě. Každý typ má totiž svá pro i proti.

Spotřebitelský úvěr jen na kratší dobu

Na rekonstrukci je možné využít úvěry zajištěné nemovitostí, tedy hypotéku a úvěry nezajištěné. Zde je možností více. Lze využít běžný spotřebitelský úvěr. Úrokové sazby jsou přijatelné. Například Komerční banka nabízí Osobní půjčku se sazbou od 3,8 procenta.

Pokud jste dostatečně bonitní, tak vám banky půjčí také v rámci spotřebitelského úvěru bez problému sumu v řádu statisíců nebo i jeden či dva miliony korun. Minusem může být kratší doba splatnosti, například 8 let.

Nezastupitelná role stavebka

Prim ale v nezajištěných úvěrech hrají stavební spořitelny. Například u Raiffeisen stavební spořitelny a Stavební spořitelny ČSOB je možné bez zajištění získat úvěr až do výše 1 milionu korun, u Stavební spořitelny České spořitelny dokonce až 2,5 milionu korun.

Hlavní výhodou je, podobně jako u hypoték, dlouhá doba splatnosti. Úvěr si můžete rozložit na 20 až 25 let, podle stavební spořitelny. „Tím se sníží měsíční zatížení rodinného rozpočtu,“ vysvětluje Pavel Kolář, regionální manažer společnosti Bidli. Plusem je rovněž to, že k úvěru ze stavebního spoření nemusíte mít vlastní úspory.

S úrokovou sazbou se dostanete i pod 4 procenta. Například REKOpůjčka od Raiffeisen stavební spořitelny začíná na sazbě 3,74 procenta ročně, u Stavební spořitelny ČSOB na 3,5 procenta ročně.

Hypotéka se hodí na velkou rekonstrukci

Pokud byste se pustili do finančně výrazně náročnější rekonstrukce, bude dobrou volbou úvěr se zajištěním nemovitostí, tedy hypotéka. Ty poskytují nejen banky, ale také stavební spořitelny. „Většina stavebních spořitelen se přizpůsobila trhu a vytvořila produkt konkurenceschopný klasické hypotéce. Spořitelny dnes často dokážou být dokonce výhodnější než bankovní nabídka,“ říká Kolář.

U hypoték je lákavá zejména nízká úroková sazba. Například Raiffeisen stavební spořitelna nabízí úvěr hypotéčního typu HYPOsplátka s úrokovou sazbou od 1,54 procenta a splatností až 30 let. U Stavební spořitelny ČSOB lze u zajištěného úvěru využít až třicetiletou splatnost a úrokové sazby začínající na 1,89 procenta. Hypoteční banka má sazbu od 2,19 procenta, rovněž se splatností až 30 let s tím, že v době splatnosti nesmí být klient starší 70 let věku. Hypoteční úvěr u Komerční banky pořídíte se sazbou od 2,29 procenta. „Maximální výše splátky je u hypotéky vázána na hodnotu zastavené nemovitosti,“ doplňuje Michal Teubner, tiskový mluvčí Komerční banky.

Jediným minusem hypoték tak zůstává právě nutnost dát do zástavy nemovitost. Podle Lenky Molnárové z Raiffeisen stavební spořitelny tak dává smysl u částek vyšších než jeden milion korun.

Americká hypotéka

V případě „klasické“ hypotéky na bydlení budete muset bance či stavební spořitelně dokládat účel. Kdo by se tomu chtěl vyhnout, může si u některé z bank zažádat o americkou hypotéku. Nemovitost budete muset dát do zástavy i v tomto případě. Peníze z ní můžete využít na cokoliv (účel není třeba dokládat). Daní za to ovšem bude vyšší úrok. Například u Komerční banky je u tohoto typu hypotečního úvěru úroková sazby od 3,69 procenta, doba splatnosti až 20 let. Maximálně výše úvěru je do 70 procent hodnoty zastavené nemovitosti (až do 10 milionů korun).