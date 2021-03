Z chalupy odjet můžete, vrátit se už ne, reaguje Hamáček na nejasnosti

Lidé, kteří se rozhodli trávit třítýdenní zákaz cestování mezi okresy na svých chatách či chalupách, se mohou z rekreačních objektů vrátit zpět do trvalého bydliště. Potvrdil to ministr zdravotnictví Jan Blatný. Pokud se ale lidé rozhodnou odjet do svých domovů, měli by tam pak setrvat, dodal pro iDNES.cz ministr vnitra Jan Hamáček.