Trh s pronájmy bytů: pandemie zamíchala kartami a přeje malým městům

Situace kolem pronájmu bytů je koronavirovou pandemií ovlivněna od samého počátku. Nejde přitom jen o krátkodobé ubytování pro platformy typu Airbnb. I když výpadek jejich služeb způsobil výrazné zvýšení nabídek bytů na pronájem v atraktivních lokalitách. „Na trhu chybí dvě velké skupiny nájemců – studenti a zahraniční pracovníci, a to v podstatě od počátku pandemie,“ říká Jiří Kučera, ředitel realitní kanceláře Luxent – Exclusive Properties. Tento stav značně zamíchal kartami.

Praze chybí nejen turisté

Nejvíc se trh otřásl v hlavním městě, kde se k běžnému pronájmu uvolnily tisíce bytů, které byly původně určené ke krátkodobým pronájmům pro turisty přes Airbnb. Chybí tu i studenti a expati, tedy zahraniční pracovníci. „Praha, která v nájemním bydlení tvoří čtvrtinu trhu, proti loňskému roku vykazuje zhruba desetiprocentní pokles poptávek,“ potvrzuje Petr Makovský, výkonný ředitel Reality.iDNES.cz. A to i přes pokles tržního nájemného, kdy ceny se podle lokality propadly o 10 až 25 procent.

Podle údajů M&M Reality se tak například byt 2+kk v cihlovém domě na Smíchově pronajímal ještě v březnu 2020 za 16 tisíc korun plus poplatky, v současné době je to 9 500 korun plus poplatky. Byt 2+kk v panelovém sídlišti byl v březnu 2020 k mání za 12 tisíc korun plus poplatky, dnes je to o tisícovku méně. „V panelovém domě v Michli pronájem bytu 3+1 stojí 14 500 korun,“ uvádí další příklad Ondřej Mašín, výkonný ředitel společnosti Bidli reality. Doplňuje i příklady novostaveb. Například na Břevnově seženete v novostavbě byt 2+kk o 46 metrech čtverečních za 12 500 korun, v Bubenči za 13 500 korun.

Vyšší ceny přetrvávají v projektech určených kompletně na pronájem, které staví a provozují někteří developeři. Například plně zařízený byt 2+kk v novostavbě v Praze 5 na Cibulce pronajímá společnosti YIT za 19 tisíc korun měsíčně plus poplatky, byt 3+kk se tu pohybuje okolo 26 tisíc korun plus poplatky. Na Barrandově si od YIT pronajmete byt 2+kk okolo 16 tisíc korun plus poplatky. Jde o plně vybavené byty.

Byty v Praze se pronajímají dobře, pokud je cena tržní, tedy podstatně nižší než před krizí. „Častěji teď pozorujeme, že páry nebo rodiny s dětmi hledají větší byt k pronájmu, protože se musí přizpůsobit tomu, že se pracuje na home office,“ uvedl Vladimír Zuzák, ředitel Maxima Reality. Potřebují totiž více oddělených míst k práci, soukromí. Naopak je podle něj citelně nižší poptávka po garsonkách. Ty si totiž často pronajímali lidé, kteří přes týden pracovali v metropoli a na víkend jezdili domů, třeba na Moravu či Jižních Čech. Celkově se ale nejvyššímu zájmu stále těší byty 2+kk a 2+1.



V krajských metropolích je situace různá

Úplně růžová není situace ani v dalších velkých městech. Například v Hradci Králové či Olomouci se byty hodně pronajímají vysokoškolským studentům. „Vlivem vládních restrikcí a uzavření škol zde tedy došlo k velkému poklesu poptávky a ceny šly dolů,“ konstatuje Mašín.

Například v Olomouci pronajala kancelář Bidli reality nedávno byt 2+kk v Tvrdíkově ulici za cenu 9 300 korun měsíčně. Aktuálně mají v nabídce třeba částečně zařízený byt 1+kk o velikosti 35 metrů čtverečních za 8 tisíc korun.

Poněkud odlišná je situace v Plzni. Například Maxima Reality zde registruje převis poptávky nad nabídkou. Naopak podle Pavlíny Lavičkové z plzeňské pobočky M&M Reality je zde bytů k pronájmu poměrně dost. Ceny v Plzni tak zůstaly prakticky totožné. Kolem 190 korun za metr čtvereční plochy bytu.

Někde se ceny nezastavily

Ani jinde ceny dolů nešly. Někde dokonce opět o něco vzrostly, i když už ne tak razantně, jako jsme byli v posledních letech zvyklí.

Zájem je stále vysoký například v Brně. Poptávka tu pořád převyšuje nabídku, i když pandemie přetlak poptávky trochu zmírnila. „Výše nájemného ve dvoupokojovém brněnském bytě se pohybuje v rozmezí od 11 do 15 tisíc korun, přičemž pandemie s těmito cenami v podstatě nezahýbala. A když, tak jen v jednotkách procent,“ uvedl Pavel Maloušek z brněnské pobočky M&M Reality. Vyšší ceny se drží v centru moravské metropole.

Podobná situace je rovněž v Ostravě. Zde lidé poptávají byty napříč celým městem, žádaná je zejména část Poruba a centrum města. Z dispozic pak dvoupokojové a třípokojové byty. „Nájemné tu neklesá, spíše mírně roste,“ říká Jan Nováček z ostravské pobočky M&M Reality. Například u bytů 2+1 se aktuálně pohybuje v rozmezí od 8 500 do 11 tisíc korun.

Mírně nahoru šly podle statistik Reality.iDNES.cz ceny také ve Středočeském a Jihočeském kraji. Nejvyšší nárůst vykazuje Ústecký kraj. Dopad covidu je méně viditelný zejména v menších městech. „Nabídka bytů na pronájem tu totiž není tak široká,“ vysvětluje Jan Kratochvíl z Remax G8. Například na byt 1+kk v Kladně o velikosti 35 metrů čtverečních po kompletní rekonstrukci si tak zájemce musí připravit měsíčně částku přes 8 tisíc korun. S podobnou částkou je třeba počítat také třeba v Benešově.

Propad cen se nečeká ani v blízké budoucnosti

Jaký bude další vývoj cen, se dá odhadnout obtížně. „Bude záviset na plánovaném rozvolňování pandemických opatření a také na návratu studentů do škol, kteří budou shánět bydlení,“ říká Petr Vošmík z realitní kanceláře Century 21 Dream.

Shodně se oslovení realitní odborníci shodují na tom, že nějaký výrazný či plošný pokles cen pronájmů zatím nepředpokládají. Zvláště pokud bude dále pokračovat růst cen nemovitostí k prodeji, nebude ke stagnaci nebo snižování cen pronájmů důvod.