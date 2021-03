Barák zdědíš, až se oženíš. Které podmínky v závěti jsou (ne)platné

Pan Roland je úspěšný podnikatel. Není ženat, žije se svou partnerkou Sabinou a jejich dvěma dětmi Aloisem a Žofií, z předchozího vztahu má ještě syna Serváce, se kterým ale nemá ideální vztahy. Protože si je vědom, že jeho rodinná situace je složitá, a majetek poměrně rozsáhlý, rozhodl se sepsat závěť.

Samozřejmě pro své děti chce to nejlepší a jen on sám ví, co to je. A tak jim určil řadu podmínek. Servác nabude dědictví pouze, pokud do svých třiceti let uzavře manželství se ženou. Alois musí dokončit vysokoškolská studia a odpracovat tři roky v otcově společnosti. A Žofie nabude dědictví v den, kdy jí bude 25 let. Po zbytek života pak musí jednou za měsíc chodit k tatínkovu hrobu, který bude udržovat a nosit mu tam čerstvé vlčí máky.

Dětem se podmínky závěti moc nelíbily. Pokud by se v dědickém řízení dovolávaly jejich neplatnosti, víte, kdo by uspěl? Ano, Servác. „Občanský zákoník stanoví, že k vedlejší doložce ukládající uzavření či neuzavření manželství se nepřihlíží, tj. jako by v závěti vůbec nebyla,“ vysvětluje advokát Pavel Strnad.

U ostatních dvou dětí by záleželo na posouzení konkrétní situace. „V případě Aloise může být podmínka shledána jako oprávněná, obzvláště pokud by Alois měl dědit otcovu společnost. U Žofie by pak bylo na posouzení soudu, zda podmínka již směřuje ke svévolnému obtěžování dědice, ale lze si představit, že příkaz, aby Žofie pravidelně chodila udržovat tatínkův hrob, by obstál,“ upřesňuje advokát. Stanovení doložky času je pak běžně používaný nástroj.

Jenže kdo se bude starat o majetek, než děti splní podmínky? „V případě odkládacích podmínek uvedených v našem příkladu u Aloise a Žofie nabude dědictví nejprve jiný dědic, kterého by měl zůstavitel určit. Nestane-li se tak, bude určen dle zákonné dědické posloupnosti (tzv. dědických tříd). Teprve po splnění dané podmínky přejde dědictví na dědice, kterému byla podmínka stanovena,“ říká Pavel Strnad.