Prožila s manželem 50 let. Po jeho smrti se nestačila divit, kdo by měl dědit

Kolik lidí má u notáře uloženou poslední vůli?

Jen během posledních pěti let notáři sepsali přes sto tisíc závětí. Lidé vlastní závěť považují za stále více důležitou, protože preferují možnost sami určit, co se má s jejich majetkem stát. A také nechtějí svým odchodem z tohoto světa způsobit mezi příbuznými hádky a nesváry. Majetek tedy v závěti rozdělí podle sebe. Kdyby ji nesepsali, vše by bylo rozděleno v souladu se zákonnými dědickými třídami, takže některým vzdálenějším příbuzným či přátelům by nepřipadlo nic nebo by k některým věcem vzniklo spoluvlastnictví. Na přátele a případně i instituce totiž dědické třídy nepamatují, zahrnují jen příbuzné nebo druha a družku po alespoň roce života ve společné domácnosti či při ekonomické závislosti.