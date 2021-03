Touha po seznámení je přišla draho. Bude konec neférovým seznamkám?

Na seznamkách buďte opatrní Vždy zkontrolujte cenu. Je uváděna za jeden nebo za více měsíců? Někteří spotřebitelé se domnívají, že si předplatili seznamku na měsíc například za 149 Kč, ale z účtu jim je strženo 2 691 Kč. Nižší cena totiž platila pouze za první měsíc, ale stržená částka je za další tři měsíce členství. Dávejte pozor na automatické prodlužování smlouvy. Věnujte pozornost tomu, zda jsou předplacené služby v souladu s inzerovanou nabídkou. Například zda podle nabídky fungují zprávy a zobrazují se fotografie ostatních uživatelů. Máte-li pochybnost o praktikách seznamky, vždy je zdokumentujte. Vhodným nástrojem jsou screenshoty obrazovky počítače či displeje telefonu. Nemažte si e-mailovou konverzaci. Lze ji využít jako důkaz vašich tvrzení. Vždy musíte mít možnost smlouvu ukončit. Pokud si registraci rozmyslíte, některé seznamky umožňují odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu, a to ode dne uzavření smlouvy. Vždy máte možnost smlouvu v jejím průběhu vypovědět. Informaci o výpovědní lhůtě naleznete ve všeobecných obchodních podmínkách. Smlouvu můžete vypovědět i poté, co dojde k automatickému prodloužení. Předejdete tak dalšímu prodloužení do budoucna. Pokud jste se zaregistrovali na online seznamce, výpověď nemusíte zasílat dopisem nebo faxem, postačí e-mail. Stejně tak i odstoupení od smlouvy. Dávejte si pozor na své osobní údaje a jejich zpracování. Vždy můžete zažádat o odstranění svých osobních údajů z databáze. Zdroj: Evropské spotřebitelské centrum ČR