E-recept vám nepošlu, nebyl jste na preventivce, vzkázal lékař

Anketa: Chodíte na preventivní prohlídky? Chodím na preventivky, když není covid. (Jan, 27 let)

Na preventivku jdu jen z donucení. Když výjimečně něco potřebuji po své praktičce a ona si všimne, že mám prohlídku dávno propadlou a dá mi termín, tak dojdu, abych ji „nenaštvala“. (Kateřina, 56 let)

Na prevenci chodím povinně, protože pracuji na směny. Ale chodila bych i tak, protože prevence je určitě levnější než pak řešit komplikace nebo si vyčítat, že jsem přišla pozdě. (Jana, 50 let)

Využívám všech možnosti lékařských preventivních prohlídek, a to právě z preventivních důvodu a také kvůli různým dědičným predispozicím. Praktická lékařka mi každé dva roky posílá SMskou pozvánku. (Renata, 42 let)

Na preventivky jsem odmítal chodit, nakonec mě přesvědčila moje žena. Hlavním důvodem je ale asi bonusové odměňování, které nám poskytuje naše pojišťovna. (Zdeněk, 40 let)

Zatím jsem byla jen jednou, když jsem přecházela od lékaře pro dorost k lékaři pro dospělé, ale jsem přesvědčena, že budu na preventivní prohlídky chodit pravidelně. (Sofie, 20 let)

Chodím pravidelně, protože to vyžaduje zaměstnavatel a taky při mém věku už občas něco musím řešit. (Jaroslava, 63 let)

Na preventivní prohlídky chodím, protože mám potřebu znát svůj zdravotní stav a chci vědět, zda jsem v pořádku. U praktického lékaře býval trochu problém uhlídat si termín jednou za dva roky, teď mi posílá upozornění moje pojišťovna. (Pavlína, 37 let)

Já chodím, je to minimum, co pro své zdraví můžu udělat. Na stránkách mé zdravotní pojišťovny a na mém účtu jsou upozornění o doporučené návštěvě. (Dáša, 52 let)

Chodím příležitostně, když si vzpomenu. Většinou to je ale tak, že jdu ke své lékařce s nějakým problémem a ona se připomene, že už dlouho nebyla preventivka. (Pavel 42 let)