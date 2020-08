Ať se dědicové o majetek poperou, stálo v závěti

Řada lidí se domnívá, že hlavní agendou notářů jsou závěti a dědictví.

Tak tomu bylo dřív, v současné době to už zdaleka neplatí. Největší agendu českého notáře aktuálně tvoří vedle pozůstalostních řízení i zakládání a změny obchodních společností, tedy nejčastěji „eseróček“, a také manželské či předmanželské smlouvy. České notářství se samozřejmě jako každý obor vyvíjí a reaguje na změny ve společnosti. Ve Sněmovně nyní čeká například novela obsahující zakládání zmíněných s. r. o. online, tedy bez nutnosti fyzické návštěvy úřadu. A i to by měli řešit právě notáři. Také se mluví o přesunu nesporných rozvodů od soudů do notářských kanceláří, ale nad tímto tématem je ještě potřeba širší diskuse.