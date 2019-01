Spor o Trumpovu zeď uzavřel americké úřady, zemi hrozí ekonomický chaos

Americké federální úřady se za vlády Donalda Trumpa ocitly už potřetí ve stavu, označovaném termínem „government shutdown“ (přerušení provozu vlády, pozn. red.). Ten nastává, pokud americký Kongres nebo prezident neschválí zákon o jejich financování. Kámenem úrazu se v posledním případě stal spor o zeď na jižní hranici USA.

Na její vybudování chce Trump pět miliard dolarů (113 miliard korun), přičemž jeho požadavek byl součástí návrhu dočasného rozpočtu pro část federálních úřadů. Ten navrhla Sněmovna reprezentantů, v níž má do 3. ledna většinu Republikánská strana. Aby však návrh prošel i Senátem, bylo zapotřebí 60 hlasů ze 100, a tolik hlasů v této komoře Republikáni nemají.

Opoziční Demokraté stavbu zdi odmítají a na bezpečnost na hranicích jsou podle jejich senátního lídra Chucka Schumera ochotni dát maximálně 1,3 miliardy dolarů. Donald Trump však na „své“ zdi trvá, jelikož byla jedním z hlavních slibů jeho předvolební kampaně. A je ochotný ji prosadit i za cenu, že část federálních úřadů bude dočasně mimo provoz.

Neplacené volno pro 400 tisíc úředníků

To pro mnohé státní zaměstnance znamená práci bez nároku na odměnu nebo neplacené volno. A chybějící mzdy úředníků mají podle Scotta R. Bakera, profesora ekonomiky na Severozápadní univerzitě v Illinois, zásadní dopad na americkou ekonomiku. Kvůli současnému stavu se ocitlo na nucené dovolené zhruba 400 tisíc amerických státních zaměstnanců.

„Jelikož spotřebitelské utrácení představuje zhruba 70 procent americké ekonomické aktivity, tak i část zaměstnanců bez mzdy může mít v krátkodobě vliv na zpomalení ekonomiky,“ píše Baker ve svém článku pro server TheConversation. Argumentuje srovnáním s podobnou situací v roce 2013, kdy byly úřady bez peněz přes dva týdny. Na nucenou dovolenou muselo tehdy odejít 800 tisíc úředníků.

Nefunkční instituce mají vliv i na hrubý domácí produkt Spojených států. Společnost Standard & Poor‘s zabývající se finančními analýzami a výzkumy odhaduje, že každý týden momentálnho nouzového režimu snížuje americký HDP o 1,2 miliardy dolarů. To však představuje pouze zlomek jeho roční hodnoty, která činí téměř 20 bilionů dolarů.

Dopady na jednotlivé pracovníky však mohou být závažnější. Neplacené volno totiž přišlo ve svátečním čase před koncem roku, kdy jsou výdaje většiny domácností nejvyšší. „Ti, kteří žijí od výplaty k výplatě mohou mít problém,“ píše deník The New York Times.

Berňák v nouzovém režimu

Podle agentury AP se bez práce dočasně ocitlo zhruba 40 tisíc zaměstnanců bezpečnostních složek, téměř všichni pracovníci NASA, zaměstnanci stavebních úřadů a 40 tisíc lidí z amerického ministerstva obchodu. Doma zůstalo i 16 tisíc zaměstnanců amerických národních parků.

Na nucenou dovolenou rovněž odešlo zhruba 52 tisíc zaměstnanců vládní agentury IRS, zodpovědné za výběr daní. To zpomalí vyřizování daňových přiznání, auditů, ale také vypracovávání stovek tisíc ekonomických analýz.

A právě zpoždění vydávání některých informací pro investory považují mnozí analytici za jeden z největších problémů způsobených současnou situací. Akciové trhy mají totiž za sebou značně turbulentní prosinec a opoždění publikací některých důležitých indikátorů je v blízké budoucnosti neuklidní.

Například na stránkách americké agentury pro sčítání lidu USCB svítí, že kvůli selhání federálního financování se její stránky neaktualizují. Agentura přitom vydává klíčové statistiky o HDP, inflaci či prodejích nemovitostí, což jsou ukazatele pozorně sledované investory a legislativci, uvádí agentura Reuters.

Pokud současný stav přetrvá i v novém roce, mohlo by to ohrozit i publikaci dalších důležitých ekonomických dat jako například stavební výdaje či průmyslové objednávky. Pokud by se situace nevyřešila do 8. ledna, tak by se podle agentury AFP ohrozilo publikování zásadních informací o obchodu, které jsou pro trhy obzvlášť důležité v současné situaci poznamenané zaváděním dovozních cel Trumpovou administrativou.

VIDEO: Zeď nezaplatíme, odmítá mexický prezident Trumpa Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ty obzvlášť tvrdě dopadají na americké farmáře a současný stav, kdy funguje část federálních úřadů v nouzovém režimu, jejich problémy jenom prohlubuje. „Farmářům zasaženým obchodní válkou s Čínou by se mohlo prodloužit čekání na podporu od amerického ministerstva zemědělství zatímco poskytování nových úvěrů pro zemědělce je přerušené,“ píše agentura AP.