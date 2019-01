Trumpův hon na nelegály má trhliny. V golfovém klubu má služebné načerno

Případ bije do očí zejména proto, že prezident Donald Trump ostře vystupuje proti nelegálnímu zaměstnávání a od svého nástupu do úřadu prosazuje protekcionistická opatření, která naopak chrání americký pracovní trh.

Svědectví žen však vede k podezření, že sám zaměstnává lidi načerno. Informoval o tom listy New York Daily News a The New York Times.

Podle médií až pět zaměstnanců nebo bývalých pracovníků Trumpova národního golfového klubu v Bedministeru ve státě New Jersey připouští, že v klubu pracovali „bez papírů“. Nadřízený jim opatřil falešná čísla sociálního pojištění a zelené karty. Obviněním se zabývá úřad generálního prokurátora v New Jersey a také federální úřad pro vyšetřování zločinů FBI.

Obhájce nelegálů Anibal Romero uvádí, že v případě ženy z Guatemaly Victoriny Moralesové (45) nadřízený použil k padělaným dokumentům jeho fotografii z legitimace do klubové prádelny. Číslo sociálního pojištění nefiguruje ve veřejných záznamech a je tedy pravděpodobné, že je falešné.

Victorina Moralesová podle listu The New York Times pracuje v Trumpově golfovém resortu od roku 2003 jako služebná. Pět let připravovala miliardáři postel, umývala jeho toaletu a čistila od prachu jeho golfové trofeje. A za svou práci dokonce získala od komunikační agentury Bílého domu vyznamenání. Nelegálně si v USA vydělává už od roku 1999.

Moralesová potvrdila, že není jediná, kdo pro Trumpa pracuje na černo. Podobně to měla kolegyně z resortu Sandra Diazová, šestačtyřicetiletá rodačka z Kostariky. I ona nefigurovala v oficiálních dokumentech, přestože v golfovém resortu pracovala v letech 2010 až 2013. Podle zmíněných dvou žen bylo nelegálů mezi Trumpovými lidmi mnohem víc, ačkoliv jejich přesný počet neuvedli.

„Je tam hodně lidí bez papírů,“ popsala Diazová a dodala, že osobně ví o několika dalších případech lidí, zaměstnaných načerno.

Mezi elitou a ponížením

Ženy, které nevládnou angličtinou a nemohou mít v USA ani řidičský průkaz, se dostaly jako málokdo do blízkosti nejvyšších politických a byznysových kruhů. Jenomže v posledních letech v nich převládlo znechucení nad tím, jak negativně se Trump a jeho administrativa staví k pracovníkům ze zahraničí. A rozhodly se proto o nelegálním zaměstnávání promluvit veřejně.

„Jsme unavené zneužíváním, urážkami a způsoby, jak se o nás vyjadřuje, přestože ví, že jsme mu tady pomáhaly vydělat peníze,“ řekla Moralesová listu The New York Times a dodala, že zkušenost „vypálí“ ven, aby musel Trump čelit tomuto ponížení.

Když v čase probíhající prezidentské kampaně Trump otevíral nový luxusní hotel Trump International Hotel ve Washingtonu, chlubil se novým elektronickým kontrolním systémem E-Verify, který měl být pojistkou proti zaměstnávání nelegálních imigrantů. „Nemáme v práci jediného nelegálního přistěhovalce,“ řekl tehdy.

Není však žádný důkaz o tom, že by buď prezident Trump osobně nebo jeho holding Trump Organization, zastřešující zhruba pět set firem miliardáře, o nelegálních zaměstnancích věděli.