Dluhy, kam se podíváš. Trumpova administrativa si s rozpočtem hlavu neláme

Na první pohled to vypadá, že Republikánská strana upustila od svého tradičního přesvědčení o rozpočtové odpovědnosti. Sám Trump ještě v roce 2011 na Twitteru uvedl, že „státní dluh představuje největší národní hrozbu“. Během své předvolební kampaně v roce 2016 pak v ­rozhovoru s deníkem The Washington Post řekl, že dokáže zbavit USA státního dluhu během osmi let.

Nyní má už jako prezident za sebou první kompletní účetní období americké vlády. A na osekávání státního dluhu to rozhodně nevypadá, spíš naopak. Rozpočet fiskálního roku 2018 totiž skončil v minusu 779 miliard dolarů. Jde o pátý nejvyšší deficit v historii, přičemž první čtyři příčky v tomto pomyslném žebříčku obsadily schodky z let 2009 až 2012, kdy se Spojené státy potýkaly s dopady ekonomické krize. Růst amerického státního dluhu je tak nejrychlejší za posledních šest let.

Kritici namítají, že v době solidního růstu jde o značně nezodpovědný přístup. Americká ekonomika rostla v roce 2017 tempem 2,2 procenta, vyplývá z dat Světové banky. Podle prvních odhadů americké centrální banky Fed loni zrychlil růst tamního hospodářství na 3,1 procenta.

I přesto se americká administrativa nijak nepřipravuje na „horší časy“ a své výdaje se nesnaží nijak omezit. Deficit státního rozpočtu pro fiskální rok 2019 by měl být ještě vyšší. Americké ministerstvo financí počítá s 833 miliardami dolarů a odhad Úřadu pro správu a rozpočet USA je ještě pesimističtější. Ten kalkuluje s deficitem 984 miliard dolarů. Nejskeptičtější ekonomové nevylučují, že už v příštím roce přesáhne tento deficit hranici bilionu dolarů.

Americká administrativa nevyužívá silného hospodářského růstu k tomu, aby si dala do pořádku své finance, uvádí nezisková organizace CRFB (The Committee for a Responsible Federal Budget), jež se federálním rozpočtem dlouhodobě zabývá. Podle organizace je současná trajektorie veřejných financí neudržitelná. Viceprezident CRFB Marc Goldwein varuje, že nekontrolovaný růst státního dluhu může vyvolat další finanční krizi.



Ministr financí USA Steven Mnuchin však tento pesimismus nesdílí. „Prezidentova ekonomická politika, která stimulovala silný ekonomický růst, v kombinaci s návrhy na osekání zbytečných výdajů povede Spojené státy cestou finanční udržitelnosti,“ uvedl během oznamování výsledků rozpočtu za fiskální rok 2018.

Dluh dražší než armáda

Vysoký deficit zdůvodnil Mnuchin především zvýšenými výdaji na armádu. Podepsaly se na něm i nižší příjmy z korporátních daní, které osekala daňová reforma z ­roku 2017. Reforma podle republikánů nastartuje ekonomický růst natolik, že pokryje výpadek státních příjmů. Podle kritiků však zbytečně zatěžuje rozpočet.

Podle dat amerického ministerstva financí činí americký státní dluh ke třetímu lednu letošního roku 21,93 bilionu dolarů. Ve srovnání s lednem 2017, kdy se Donald Trump ujal funkce prezidenta, je to o deset procent víc. Nutno poznamenat, že jeho předchůdce Barack Obama, který se musel potýkat s dopady finanční krize, americký dluh zdvojnásobil, z deseti na 20 bilionů.

Ekonomové už začínají bít na poplach. „Do konce Trumpova prvního funkčního období vzroste americký státní dluh o 4,4 bilionu dolarů navzdory historicky nízké nezaměstnanosti, relativně nízkým úrokům a robustnímu růstu,“ píše agentura Bloomberg.

Investoři na mezinárodním poli stále Spojeným státům věří, přesto může enormní státní dluh v budoucnu způsobit řadu problémů. Nadstranická vládní agentura CBO (Congressional Budget Office) varuje před zpomalením hospodářského růstu, nižším státním příjmem, rizikem vypuknutí finanční krize a ­omezenými možnostmi vlády reagovat na nečekané problémy.

Jedním z největších problémů spojených s vysokým dluhem jsou však vyšší náklady na jeho obsluhu. S rostoucím zadlužením totiž klesá ochota věřitelů půjčovat, což se projevuje především vyššími úroky.

Náklady amerického státního dluhu vzrostou v příští dekádě na sedm bilionů dolarů ročně, do roku 2026 se tak stanou třetí největší položkou amerického rozpočtu, odhaduje nadace Petera G. Petersona, bývalého amerického ministra financí. Někteří analytici nevylučují ani to, že Američany bude časem financování jejich dluhu stát víc než armáda nebo zdravotnictví.