Peníze na stavbu i na žebříky. Lidé přispívají na Trumpovu zeď i proti ní

Začalo to ve chvíli, kdy Trumpův podporovatel a veterán z Iráku Brian Kolfage založil na webu Go Fund Me kampaň se jménem We People Will Fund The Wall (My, lidé, zaplatíme zeď). Jejím cílem je vybrat jednu miliardu dolarů, kterou chce následně zaslat Trumpově administrativě.



Ta by peníze posléze využila na stavbu zdi na hranici s Mexikem. Sedmnáct dní po zahájení kampaně vybral Kolfage přes 18,5 milionu dolarů (téměř 417 milionů korun). „Když dá těch 63 milionů lidí, kteří volili Trumpa, 80 dolarů, můžeme zaplatit celou zeď,“ stojí na jeho stránce.

Kampaň je podle Kolfage reakcí na pasivitu politiků z obou stran spektra, informuje Newsweek. „Mnoho Američanů jako já je frustrovaných,“ řekl tomuto týdeníku Kolfage. Pokud jeho kampaň získá méně než miliardu dolarů, peníze přispěvatelům vrátí.



Žebříky a lopaty

Reakce ze strany odpůrců zdi na sebe nenechala dlouho čekat. Čtyři dny po založení Kolfageovy kampaně vznikla kampaň Ladders to Get Over Trump´s Wall (Žebříky pro ty, kteří se chtějí dostat přes Trumpovu zeď), o den později pak i Support Tunnels Under Trumps Wall (Podpořte tunely pod Trumpovou zdí).



Obě kampaně v názvu slibují podporu těm, kteří budou chtít hraniční zeď překonat. Mají však jednu podmínku – výše zmíněná kampaň na podporu stavby zdi musí dosáhnout svého cíle. Pokud se tak nestane, zašlou vybrané peníze neziskovým organizacím pomáhajícím imigrantům především z Mexika.



„Tisícům lidí, kteří podporují stavbu zdi: Sbírám peníze, abych mohl zásobovat stavitele tunelů lopatami,“ napsal zakladatel druhé z kampaní, Rigo Torres. „Asi nebudu potřebovat těch 150 milionů dolarů (tolik je cíl kampaně, pozn. redakce), ale koho to zajímá,“ dodal.



„I pokud vyberou denně 1,7 milionu dolarů, bude jim trvat 35 let, než dají dohromady 21,7 miliardy, které budou podle ministerstva vnitřní bezpečnosti na stavbu třeba,“ řekla na adresu Trumpových podporovatelů bývalá členka armády a aktivistka Charlotte Clymer, která na Go Fund Me shání peníze „na žebříky“.



Vláda v omezeném režimu

Od 22. prosince funguje část amerických federálních úřadů kvůli neshodám ohledně zdi na hranicích v omezeném režimu. Senátem totiž kvůli požadavku, aby do něj bylo zahrnuto i pět miliard na stavbu zdi, neprošel rozpočet.



Je to již potřetí, co se Spojené státy během Trumpovy vlády ocitly ve stavu tzv. „government shutdown“ (přerušení provozu vlády). Není to situace bezprecedentní – během vlády Baracka Obamy vláda nefungovala naplno 17 dní, za vlády Billa Clintona pak 21. Více než jednou však vládu do tohoto stavu dostal naposledy Ronald Reagan v osmdesátých letech.



Trumpovi kritici také upozorňují na to, že prezident původně slíbil, že zeď zaplatí Mexiko. Na jejich námitky zareagoval na sociální síti Twitter. „Mexiko za zeď (nepřímo) platí prostřednictvím USMCA (obchodní dohody mezi severoamerickými státy, pozn. redakce), náhrady NAFTA“, napsal. Jak přesně Mexiko prostředky na zeď poskytuje však nesdělil.