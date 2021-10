Hrozí nedostatek vína. Nový Zéland přiškrtí dodávky do Anglie

Novozélandská vína se vyváží převážně do Velké Británie, která patří mezi největší exportní trhy. Již nyní ovšem tamní vinaři varují, že by se mohlo stát nedostatkovým zbožím.



Hlavní příčinou je o 30 procent nižší letošní sklizeň i předčasný začátek vánoční spotřebitelské sezony. Zákazníci se již nyní předzásobují s předstihem. Navíc vysoká poptávka po víně žene ceny nahoru.

Předseda novozélandských vinařů Clive Jones tvrdí, že jejich víno nebylo nikdy populárnější. „Zaznamenáváme nárůst poptávky na mezinárodní úrovni, ovšem vína máme letos nedostatek.“

Špatná sezona pro víno

Letos se sklidilo o 19 procent méně hroznů než loni, přičemž hlavním důvodem bylo špatné počasí. Ještě horší to však bylo v oblastech, ležících na východním pobřeží zálivu Tasman Bay u města Nelson, které postihly pozdní mrazy i bouře s krupobitím.



K nejoblíbenějším vínům z Nového Zélandu patří Sauvignon Blanc a tvoří asi tři čtvrtiny vyrobeného vína. Letos se ho však vyrobilo o 18 procent méně než loni, Pinot Gris poklesl o 27 procent a nejhůře je na tom Pinot Noir, jehož produkce se snížila o 34 procent.

Známá novozélandská značka Mud House teprve nedávno uvedla na britský a unijní trh novou řadu, která využívá hrozny z Chile. Společnost uvedla, že se jí nepodařilo sehnat dostatek hroznů z Nového Zélandu.

Jones očekává, že během příštího roku bude mít většina tamních vinařství prázdné sklady, což může znamenat, že nebude co vyvážet. „Za šest měsíců, kdy budeme čekat na nový ročník, se může stát, že některé produkty dojdou,“ říká.

Ve vinařství Nelson Seifried Estate Winery vysazují více hroznů ve snaze udržet krok s poptávkou. Chris Seifried říká, že masivní poptávka je zejména po Sauvignonu Blanc. „Tím je Nový Zéland známý. To je to, o co mají všichni zájem. Děláme něco, co nikdo jiný na světě nedokáže vyrobit,“ říká.

Navíc značná zpoždění v přepravě a nedostatek pracovníků vytvářejí obrovský tlak na toto odvětví. Seifried říká, že mnozí výrobci již pomalu navyšují ceny vína. „Zároveň si ale musíme dávat velký pozor, aby se naše vína prodávala za přijatelnou cenu a nestala se ve srovnání s konkurencí moc drahými.“

V oblasti Marlborough, která se nachází na severovýchodě Jižního ostrova bojují také s nedostatkem zaměstnanců. Ten způsobil, že se v letošním roce včas nesklidilo až deset procent vinic. Panují obavy, co to bude znamenat pro úrodu v příštím roce.

„Poprvé v historii jsme měli sezonu, kdy jsme nebyli schopni dokončit sklizeň v ideálním termínu,“ říká Marcus Pickens manažer vinařství Marlborough.

Stejně jako Nový Zéland se i evropští vinaři v uplynulém roce potýkali s nepříznivým počasím. V Itálii se produkce snížila o devět procent v důsledku sucha a lesních požárů a ve Francii poklesla úroda o 29 procent v důsledku mrazů a dalších špatných podmínek. Produkce šampaňského se snížila o 60 procent.