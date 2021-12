Prodeje sektů rostly navzdory pandemii. A to vrchol sezóny teprve přijde

Během období zavřených restaurací a vinoték se konzumace vína i sektů přesunula do domácností. Ty se pak nejčastěji zásobovaly vinnými nápoji v supermarketech i na internetu.

Od ledna do listopadu vzrostly prodeje šumivých vín v maloobchodě o téměř 14 procent oproti stejnému období loňského roku. Již několik let lze pozorovat trend rostoucí konzumace šumivých vín v letním období. Zásluhu na tom má italské prosecco, které se právě v tomto období pije, a různé inovativní druhy šumivých vín a nápojů, zejména typu ice podávané s ledem.

Růst zaznamenal v roce 2021 i segment tichých vín, kde nejvyšší nárůsty lze sledovat u nejoblíbenější kategorie, tichých vín v lahvích o objemu

0,75 litru, která vzrostla meziročně o 5,6 procent.

Příznivý vývoj prodejů eviduje výrobce sektů v tuzemsku, společnost Bohemia Sekt ze Starého Plzence, v jejímž portfoliu se nachází, mimo jiné, v Česku dlouhodobě nejprodávanější šumivé víno Bohemia Sekt demi sec.

Již letos se prodalo pět milionů lahví sektu. „Sekt v designové bílé lahvi se stal nejúspěšnější novinkou a zároveň nejrychleji rostoucím produktem v padesátileté historii značky Bohemia Sekt. Do portfolia skupiny se řadí i nejprodávanější značka tichých vín v českém maloobchodě Habánské sklepy, která za letošních jedenáct měsíců roste o bezmála 10 procent,“ doplňuje ředitel společnosti Bohemia Sektu Ondřej Beránek.

Přestože letos byly restaurace a další gastro provozy otevřeny větší část roku než vloni, prodeje sektů a vín v těchto zařízeních jsou stále nižší řádově o desítky procent než v době před pandemií.

„Stejně jako vloni ale vidíme pozitivní růst prodejů v maloobchodě a

e-shopu. Vývoj v závěru roku je vždy nepředvídatelný, pokud se ale zopakuje loňský scénář, pak bychom měli hodnotit rok 2021 pro naši společnost jako relativně úspěšný,“ říká ředitel Beránek.

Hlavní sezonou pro sekty je prosinec, především jeho druhá polovina. V loňském roce si Češi, ani přes nepřízeň okolností, sváteční přípitky nenechali ujít – jen během posledního měsíce v roce nakoupili bezmála 3,5 milionu lahví Bohemia Sektu.

Ani zrušené prosincové vánoční večírky by neměly mít zásadní vliv na větší pokles. Podle ředitele by se sekt mohl naopak stát častějším vánočním dárkem pro zaměstnance, a tak by chybějící spotřebu z gastra mohl tímto dorovnat.